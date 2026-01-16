Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

YPF confirmó la venta del área convencional Manantiales Behr, ubicada en la provincia de Chubut, al Grupo Rovella Capital por un monto total de 575 millones de dólares. La operación se inscribe dentro del Plan Andes y del Plan 4×4, la hoja de ruta que la compañía con mayoría estatal definió para desprenderse de activos maduros y concentrar inversiones en proyectos de mayor retorno, con Vaca Muerta como eje central.

El acuerdo se formalizó este viernes mediante la firma de contratos entre YPF y Limay Energía S.A., empresa perteneciente al holding Rovella Capital. La petrolera informó la transacción a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como hecho relevante y detalló que el cierre definitivo quedará sujeto a la aprobación del Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut.

Un yacimiento histórico que cambia de manos

Manantiales Behr representa uno de los campos más emblemáticos de la historia de YPF y de la Cuenca del Golfo San Jorge. El bloque se convirtió en un símbolo de la recuperación terciaria en el país y sostuvo durante décadas un rol clave en la producción convencional de la región.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, el área registró una producción aproximada de 25.000 barriles diarios de petróleo y 0,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, cifras que explican su peso específico dentro del portafolio histórico de la compañía.

La cesión contempla el traspaso del 100% de la concesión de explotación convencional del área, junto con la concesión de transporte de hidrocarburos sobre tres oleoductos estratégicos: El Trébol–Caleta Córdova, Km 9–Caleta Córdova y Manantiales Behr–Cañadón Perdido. Además, el acuerdo incluye la venta del stock de materiales almacenados en Manantiales Behr y en el predio de Km 20.

Los detalles económicos de la operación

El precio total pactado por ambas transacciones asciende a 575 millones de dólares, más el IVA correspondiente. Según precisó YPF, el esquema de pago establece que el 60% del monto se abonará al momento del cierre de la operación, mientras que el 40% restante se cancelará dentro de los doce meses posteriores, bajo los ajustes habituales de este tipo de contratos.

En el proceso de venta, Rovella Capital se impuso frente a propuestas de otras compañías del sector, entre ellas Pecom, Capsa, CGC y el Grupo San Martín, que competían por quedarse con uno de los activos más codiciados del convencional argentino.

Para el grupo empresario liderado por Mario Rovella, la adquisición implica consolidar su presencia en la Cuenca del Golfo San Jorge con un yacimiento de alta relevancia técnica, productiva y simbólica.

Aprobación provincial y continuidad operativa

La entrada en vigencia de la cesión dependerá de la autorización del gobierno de Chubut, que deberá evaluar los compromisos técnicos, económicos y operativos asumidos por la nueva operadora. Una vez cumplido ese paso, Limay Energía tomará el control formal del área y de la infraestructura asociada.

Desde YPF señalaron que ambos procesos de cesión, tanto en Chubut como en Mendoza, avanzan en coordinación con las autoridades provinciales para garantizar la continuidad productiva y laboral en cada una de las áreas involucradas.

Plan Andes y salida ordenada del convencional

La venta de Manantiales Behr forma parte de la ronda lanzada en julio de 2025 del Proyecto Andes, una iniciativa liderada por el Banco Santander que busca acelerar la salida ordenada de YPF de activos convencionales maduros. El objetivo central apunta a optimizar el uso del capital y redirigir inversiones hacia desarrollos estratégicos de mayor rentabilidad.

En ese mismo marco, la petrolera también firmó recientemente la cesión del clúster Malargüe, en Mendoza, a la empresa Venoil S.A. Además, YPF ya completó el traspaso definitivo de sus siete áreas convencionales en Tierra del Fuego a la empresa provincial Terra Ignis.

El Plan Andes en Santa Cruz

En la provincia de Santa Cruz, YPF llegó a un acuerdo con el gobernador Claudio Vidal para ceder las 10 áreas maduras a FOMICRUZ, con el compromiso de hacerse cargo de los pasivos ambientales. La empresa estatal a su vez licitó las áreas para que las operen 6 empresas petroleras desde el 1 de diciembre de 2025.

Vaca Muerta como prioridad estratégica

YPF remarcó que el manejo activo del portafolio constituye uno de los pilares del Plan 4×4. Esta estrategia le permite a la compañía reasignar recursos hacia el desarrollo de Vaca Muerta, fortalecer la producción no convencional y avanzar en un perfil exportador más robusto.

La meta de la petrolera apunta a habilitar exportaciones por hasta 30.000 millones de dólares anuales hacia 2031, en un escenario donde el shale oil y el shale gas concentran las mayores expectativas de crecimiento para la industria energética argentina.

Con la venta de Manantiales Behr, YPF dio un paso decisivo en su proceso de transformación, mientras Chubut abre una nueva etapa en la gestión de uno de los yacimientos más representativos de su historia petrolera.

