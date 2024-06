Google cierra cuentas a millones de usuarios: cómo saber y evitar que eliminen tu correo y archivos de Drive Google empezará a cerrar las cuentas sin actividad y muchos usuarios se preocupan en chequear si la suya corre peligro. Los correos de Gmail y los archivos de Drive podrían perderse todos. Cómo evitar que te cierren la cuenta.

Google finalmente que aplica la nueva política de cuentas inactivas a través de la cual elimina millones de direcciones de correo que no se han utilizado en 24 meses. La medida ha tardado en entrar en vigor desde que se empezó a hablar de ella en el año 2020, pero desde diciembre último es oficial.

La compañía de Amazon elimina las cuentas de Gmail que no hayan tenido actividad en los últimos 2 años. Esto afecta a los archivos almacenados en Google Drive y todas las aplicaciones vinculadas al correo como YouTube o Google Play Store. La medida comenzó a aplicarse desde el 1 de diciembre.

La controversia no ha tardado en llegar, pero Google ha aclarado qué entiende por cuenta inactiva. La compañía no solo medirá si el usuario ha accedido a Gmail para enviar o leer correos, también tendrá en cuenta el historial de reproducciones de YouTube o de descargas de Play Store.

Una cuenta se considera inactiva automáticamente si el usuario no ha iniciado sesión durante dos años. Los propietarios no podrán acceder a ninguna de las aplicaciones de Google y en esta ocasión no será posible reactivarla.

Cómo saber si mi cuentas de Google está activa o inactiva

Las cuentas de Google que se están utilizando se consideran activas. La actividad puede incluir las siguientes acciones que realizas al iniciar sesión o mientras tienes la sesión iniciada en tu cuenta de Google:

Leer o enviar un correo

Usar Google Drive

Ver un vídeo de YouTube

Compartir una foto

Descargar una aplicación

Usar la Búsqueda de Google

Usar Iniciar sesión con Google para iniciar sesión en una aplicación o un servicio de terceros

Qué pasa cuando tu cuenta de Google está inactiva

Si no utilizas tu cuenta de Google en un periodo de dos años, se considera inactiva y todo su contenido y sus datos se pueden eliminar. Antes de que esto ocurra, podrás tomar medidas en tu cuenta cuando Google te envíe lo siguiente:

Notificaciones por correo a tu cuenta de Google

Notificaciones a tu correo de recuperación (si lo hay)

Los productos de Google se reservan el derecho de eliminar tus datos si tu cuenta no se ha utilizado en ese producto en un periodo de dos años.

Cómo activar la cuenta de Google para evitar que cierren la cuenta

La actividad de la cuenta de Google se demuestra por cuenta y no por dispositivo. Puedes realizar acciones en cualquier superficie en la que hayas iniciado sesión en tu cuenta de Google, como en tu teléfono.

Si tienes más de una cuenta de Google configurada en tu dispositivo, te recomendamos que te asegures de que cada una de ellas se utilice dentro de un periodo de dos años.

La forma más simple de evitar que Google cierre una cuenta es iniciar sesión y realizar alguna de las siguientes acciones: leer o enviar un correo electrónico, ver un vídeo de YouTube o realizar una búsqueda en Google desde la cuenta de Gmail.

Google: ¿Por qué elimina las cuentas inactivas?

Google asegura que el cierre de las cuentas inactivas se debe a una creciente preocupación por la seguridad de los usuarios. La compañía ha expresado que las direcciones de Gmail sin actividad tienen un mayor riesgo de sufrir un ciberataque.

Los piratas informáticos aprovechan la inactividad de la cuenta para acceder a la información personal de los usuarios con cierta facilidad. Estas direcciones suelen ser temporales para proyectos educativos o cuentas de trabajo que no se cierran cuando el empleado abandona la empresa.

Las cuentas inactivas suelen tener contraseñas más débiles y tienen hasta 10 veces menos probabilidades de tener la autenticación de dos factores. Los ciberdelincuentes podrían aprovechar esta oportunidad para acceder fácilmente a ellas.

Google pretende acabar con esta amenaza y no solo bloqueará la cuenta de Gmail, sino todas las herramientas asociadas como Google Photos, Google Docs, Google Drive o Google Meet Calendar. Los usuarios podrían perder todas sus fotografías, documentos y correos antiguos.

Esta vez no se podrá reactivar la cuenta de Gmail

Google ha sido claro y ha asegurado que a partir del 1 de diciembre de este año se eliminarán miles de cuentas de forma permanente. Los usuarios no podrán recuperarlas si no han realizado un mínimo de actividad en los últimos 24 meses.