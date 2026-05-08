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A 10 años de la primera condena, la desaparición forzada de Iván Eladio Torres Millacura volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública de Chubut luego de que Renata Tillería, hija del excomisario Fabián Alcides Tillería, publicara un mensaje en redes sociales en el que afirmó que su padre “es inocente” y reclamó una revisión judicial de la causa.

El caso ocurrió el 3 de octubre de 2003, hace 26 años, en Comodoro Rivadavia y se convirtió en uno de los expedientes más emblemáticos de violencia institucional en democracia. La investigación derivó en condenas a policías de Chubut y en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino.

La publicación de Renata Tillería en Facebook rápidamente comenzó a circular en distintos espacios digitales con varios comentarios a favor y en contra. Allí sostuvo que la condena contra su padre afectó a toda su familia y aseguró que el excomisario fue sentenciado “por un delito que no cometió”.

“A mi papá lo condenaron a 15 años por un delito que no cometió. Pero no solo lo condenaron a él… nos condenaron a todos”, escribió.

En el mensaje también describió las consecuencias económicas, sociales y personales que atravesaron desde que la Justicia federal dictó la condena. Según relató, Fabián Tillería perdió su trabajo luego de más de tres décadas de servicio y actualmente cumple prisión lejos de Chubut, en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.

La joven señaló además que la distancia con su familia profundizó las dificultades cotidianas y sostuvo que durante el proceso judicial no recibieron acompañamiento institucional. “Hoy que ya soy adulta, el dolor sigue intacto”, expresó.

El posteo volvió a generar reacciones sobre una causa que, más de dos décadas después de la desaparición de Iván Torres, mantiene repercusión pública en la provincia.

Según relevó La Opinión Austral, entre los mensajes aparecieron expresiones de apoyo a la familia del excomisario condenado, pedidos de revisión de la causa y también cuestionamientos vinculados al accionar policial de aquella noche en Comodoro Rivadavia.

Varios usuarios defendieron públicamente a Fabián Tillería y sostuvieron que fue condenado sin pruebas directas. “Tu padre fue la cama de toda una gran mafia. Necesitaba un culpable. Era el ideal”, escribió Alejandra Moreno. En la misma línea, Víctor Hernández afirmó: “Gran persona tu padre muchos fuimos culpados x esa causa injustamente”. Luego agregó: “Nunca dejes de luchar”.

Otro de los comentarios que más repercusión generó fue el de un usuario identificado como Miguel Guerrero, quien sostuvo: “Nunca hubo pruebas concretas y directas de esa supuesta desaparición forzada”.

También hubo mensajes de exintegrantes de fuerzas de seguridad y conocidos de Tillería. Ricardo Sepúlveda escribió: “Todo sabemos que él no es culpable”. Mientras que Karina Maxromlau Seron señaló: “Conocí a tu papá, un gran jefe, un gran ejemplo a seguir”.

Otros usuarios apuntaron directamente contra el funcionamiento de la Justicia en Chubut. Un participante anónimo comentó: “Tu viejo fue la salida rápida y fácil para calmar ese quilombo”.

Del otro lado, también aparecieron mensajes que reclamaron respuestas sobre lo ocurrido con Iván Torres y cuestionaron el silencio de los policías involucrados.

Uno de los comentarios más compartidos fue el de una usuaria identificada como Carolina Carito Caro: “Si tanto defendés a tu papá, preguntale a él qué pasó y que diga la verdad”. Otro usuario escribió: “Entonces hablen y digan qué pasó. ¿Quién mató al pibe?”.

Fabián Tellería era el comisario y jefe de la dependencia al momento de los hechos y fue condenado a 15 años de prisión por haber facilitado las condiciones para el ocultamiento del joven y la manipulación de los registros de la comisaría.

Otros usuarios plantearon dudas sobre la investigación judicial y sobre la responsabilidad de distintos efectivos policiales. “La posta la saben quienes estuvieron en la comisaría en esa ocasión”, escribió una persona en uno de los primeros comentarios del posteo.

Qué ocurrió con Iván Torres en Comodoro Rivadavia

Iván Eladio Torres Millacura nació el 24 de noviembre de 1976 y desapareció durante la madrugada del 3 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, esa noche se encontraba junto a amigos cerca de un local bailable cuando un patrullero de la Seccional Primera lo interceptó. Distintos testimonios incorporados al expediente indicaron que el joven fue trasladado a la dependencia policial.

El caso avanzó con denuncias de irregularidades desde los primeros días de investigación. La familia de Torres denunció demoras para tomar la denuncia formal por desaparición y cuestionó que la misma Policía de Chubut quedara inicialmente a cargo de la pesquisa.

Con el paso de los años, la Justicia federal consideró acreditado que Iván Torres permaneció detenido en la Seccional Primera y que posteriormente se produjo su desaparición forzada.

Hasta la actualidad, el paradero del joven sigue sin conocerse.

Las condenas contra policías de Chubut

En julio de 2016, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó al excomisario Fabián Alcides Tillería a 15 años de prisión y al oficial Marcelo Alberto Chemin a 12 años como partícipes necesarios de la desaparición forzada.

El fallo sostuvo que Iván Torres permaneció privado de su libertad en la dependencia policial y que existió una negativa sistemática de brindar información sobre lo ocurrido.

La sentencia marcó un antecedente judicial porque se trató de una de las primeras condenas por desaparición forzada en democracia bajo la figura incorporada al Código Penal argentino.

En 2021, otro juicio oral terminó con nuevas condenas contra los policías Pablo Ruiz y Mario Gómez, quienes recibieron penas de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Delito de desaparición forzada

El expediente tuvo alcance internacional luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado argentino en 2011 por la desaparición de Iván Torres.

El tribunal concluyó que el Estado violó derechos vinculados a la libertad personal, la integridad física y las garantías judiciales. Además, ordenó continuar con la búsqueda de Torres y avanzar en la investigación para determinar responsabilidades.

Ivan Torres desapareció en el año 2003, luego de que lo interceptara una patrulla policial en Comodoro Rivadavia, Chubut.

La resolución también impulsó cambios legislativos en Argentina. A partir de ese proceso, el Congreso incorporó al Código Penal el delito de desaparición forzada mediante la Ley 26.679.

El caso Torres se convirtió desde entonces en una referencia judicial y política sobre violencia institucional en democracia.

Irregularidades denunciadas en la investigación

Durante el desarrollo de la causa, la querella y organismos de derechos humanos denunciaron distintas irregularidades.

Entre ellas aparecieron cuestionamientos por la demora en la toma de testimonios, el manejo inicial del expediente por parte de la propia fuerza policial involucrada y la falta de registros sobre el ingreso de Iván Torres a la comisaría.

También se investigaron episodios vinculados con testigos del caso. Uno de los hechos más mencionados fue la muerte de David Hayes, quien había declarado haber visto a Torres dentro de la dependencia policial antes de su desaparición.

La causa atravesó distintos procesos judiciales durante más de dos décadas y todavía mantiene medidas orientadas a establecer el destino final de Iván Torres.

El impacto público de un caso que sigue abierto

Aunque existen condenas firmes, el caso continúa generando repercusiones en Chubut. La publicación de Renata Tillería volvió a poner en discusión el expediente y multiplicó reacciones en redes sociales. El mensaje se difundió especialmente en Comodoro Rivadavia y Rawson, donde todavía permanece presente el recuerdo de la desaparición de Iván Torres.

Mientras la familia del joven mantiene el reclamo de verdad y justicia, la hija del excomisario condenado pidió revisar las actuaciones judiciales y sostuvo públicamente la inocencia de su padre.

Pero sobre todo, a más de veinte años del hecho, el paradero de Iván Torres continúa siendo una incógnita. El Estado argentino ha implementado diversas medidas para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH, aunque con resultados dispares.

En 2023, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con el acuerdo de la familia Torres Millacura, relevó exhaustivamente todos los expedientes judiciales vinculados al caso y elaboró un informe crítico sobre el proceso de búsqueda del joven, que da cuenta de todas las hipótesis que se trazaron a lo largo de la investigación judicial sobre su posible destino y las medidas de búsqueda que se adoptaron en consecuencia. El informe, que recomienda diversas líneas de acción y medidas específicas para impulsar su búsqueda, fue presentado el 18 mayo de 2023 a la familia Torres Millacura, a su representación nacional e internacional, a la jueza federal de Caleta Olivia, Dra. Marta Yáñez, quien interviene en el trámite del hábeas corpus abierto en el caso y a la Corte IDH.

Según el organismo, en ese entonces, este caso evidencia la grave problemática que constituye la falta de respuestas estatales satisfactorias en materia de búsqueda de personas e identificación de personas con identidad desconocida en democracia, un fenómeno complejo que responde a causas, violencias y criminalidades distintas de aquellas que atraviesan a las desapariciones vinculadas al Terrorismo de Estado. Es por esto que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, trabajó junto al Ministerio de Seguridad de la Nación en un proyecto que prevé la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida, que tendrá como función principal la sistematización de información de todas las jurisdicciones del país; una Base Nacional de Datos Genéticos de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida; y medidas institucionales para garantizar una búsqueda inmediata, efectiva, sin dilaciones y con adecuada y permanente retroalimentación con la investigación en sede penal, en línea con los estándares internacionales en la materia. Entre ellos, los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.