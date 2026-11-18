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La Justicia de Comodoro Rivadavia condenó este martes a Mauro Fabián Pavei a cinco años de prisión de efectivo cumplimiento por el asesinato de Jorge David Nieves, ocurrido el 27 de febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa. La sentencia puso fin a una instancia judicial que tuvo como particularidad la diferencia entre la acusación original de la Fiscalía, que pretendía una pena de 16 años, y el veredicto de un jurado popular que finalmente consideró que el homicidio había sido cometido en estado de emoción violenta.

La resolución fue dictada por el juez penal Mariano Nicosia, quien había dirigido el debate oral desarrollado a fines de octubre. Después de la audiencia de cesura, destinada a discutir la pena, el magistrado estableció la condena que deberá cumplir el único acusado por el crimen.

El caso tuvo una extensa investigación y distintas audiencias en las que se discutió la situación procesal de Pavei, quien permaneció detenido preventivamente mientras avanzaba la causa. El acusado, además, registra antecedentes judiciales por episodios de violencia ocurridos en Comodoro Rivadavia, entre ellos su participación en otro homicidio registrado en 2010, también en el barrio Quirno Costa.

Tres disparos y una muerte instantánea

El asesinato de Jorge David Nieves ocurrió el jueves 27 de febrero de 2025, alrededor de las 16, en una escalera ubicada sobre la calle Dabrowsky, casi en su intersección con el pasaje Moure. De acuerdo con la reconstrucción presentada por el fiscal general Martín Cárcamo, Pavei llegó caminando hasta ese sector del barrio Quirno Costa, donde se encontraba Nieves acompañado por otra persona.

Siempre según la acusación fiscal, el agresor extrajo un arma de fuego, apuntó contra la víctima y le ordenó: “Quedate quieto”.

Inmediatamente efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en la mano izquierda de Nieves. La secuencia continuó cuando el atacante acercó el arma al rostro de la víctima y realizó un tercer disparo, que le provocó la muerte de manera instantánea Después del ataque, Pavei escapó del lugar en dirección a su domicilio.

La mecánica del hecho fue uno de los elementos centrales de la acusación que posteriormente llegó a juicio. Para el Ministerio Público Fiscal, la conducta atribuida al imputado configuraba un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido con intención de matar. Sobre esa base, Cárcamo había adelantado una pretensión punitiva de 16 años de prisión.

El proceso judicial tuvo un giro decisivo durante el juicio por jurados celebrado a fines de octubre. La Fiscalía sostuvo que las pruebas reunidas durante la investigación permitían acreditar tanto la materialidad del homicidio como la responsabilidad penal de Pavei.

En sus alegatos finales, Cárcamo solicitó que el acusado fuera declarado culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, manteniendo la calificación jurídica que había impulsado durante la investigación. La defensa pública, ejercida por Gustavo Oyarzun y Alejandro Varas, adoptó una estrategia diferente.

Los defensores no discutieron que Pavei hubiera cometido el homicidio, pero plantearon que lo había hecho bajo un estado de emoción violenta, diferencia que resultó determinante.

La figura de homicidio en estado de emoción violenta contempla una escala penal considerablemente menor que la correspondiente al homicidio agravado por el uso de arma de fuego, siempre que las circunstancias permitan considerar excusable el estado emocional del autor. Después de escuchar las pruebas, los testimonios y los argumentos de ambas partes, el jurado popular aceptó la calificación sostenida por la defensa. El 30 de octubre se conoció públicamente el veredicto que declaró a Pavei culpable de homicidio en estado de emoción violenta. La decisión no implicó absolverlo ni desconocer su responsabilidad en la muerte de Nieves, sino establecer una calificación jurídica distinta de la solicitada por el Ministerio Público Fiscal. A partir de ese resultado, la discusión quedó concentrada en la cantidad de años de prisión que correspondía imponer.

El juicio y la definición de la pena

El debate se desarrolló ante un jurado popular compuesto por doce miembros titulares, seis mujeres y seis hombres, además de cuatro suplentes. Durante las jornadas de juicio se presentaron las pruebas incorporadas al proceso y se escucharon las posiciones de la acusación y la defensa.

Una vez finalizada esa etapa, el juez Mariano Nicosia impartió las instrucciones legales correspondientes y los jurados pasaron a deliberar a puertas cerradas. El veredicto fue de culpabilidad por homicidio en estado de emoción violenta.

Posteriormente se fijó para el 10 de noviembre la audiencia de cesura de pena, instancia en la que las partes debían exponer sus argumentos sobre la sanción aplicable. Finalmente, este martes 17 de noviembre, Nicosia comunicó su decisión y condenó a Pavei a cinco años de prisión efectiva.

Antes de llegar al juicio por jurados, la causa atravesó distintas instancias judiciales en las que se discutió la continuidad de la detención del acusado. Una de las audiencias relevantes se desarrolló el 11 de febrero de 2026, cuando el juez penal Alejandro Soñis resolvió elevar el caso a juicio por jurados. Durante esa instancia, las partes acordaron determinados hechos y realizaron convenciones probatorias, un procedimiento que permite establecer cuestiones que no serán objeto de controversia durante el debate.

El magistrado admitió las pruebas ofrecidas y dispuso mantener la prisión preventiva de Pavei durante tres meses o hasta la finalización del juicio, según cuál de las circunstancias ocurriera primero. La Fiscalía fundamentó el pedido en la gravedad del hecho y en la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento. La defensa no se opuso a la continuidad de la medida.

En mayo se realizó una nueva audiencia de revisión. En esa oportunidad, el funcionario de Fiscalía Alan Larrue sostuvo que las circunstancias que habían motivado la detención preventiva no se habían modificado. También advirtió que una eventual liberación del imputado podía representar un riesgo para el desarrollo del juicio, particularmente por la posibilidad de influir sobre testigos que debían declarar. El juez Soñis volvió a hacer lugar al planteo y prorrogó la prisión preventiva por seis meses o hasta la conclusión del debate.

De esta manera, Pavei llegó detenido al juicio realizado a fines de octubre.

Antecedente por homicidio en Quirno Costa

El historial judicial de Mauro Fabián Pavei incluye otros hechos graves que tuvieron amplia repercusión en Comodoro Rivadavia. Uno de los antecedentes más relevantes se remonta al 29 de agosto de 2010, cuando fue asesinado Luis Eduardo Canquel, de 23 años. Aquel episodio también ocurrió en el barrio Quirno Costa.

La víctima regresaba junto a otros simpatizantes de Jorge Newbery desde una cancha ubicada en el barrio 9 de Julio cuando fue atacada por un grupo armado. Durante la agresión, Canquel recibió un disparo en la frente y murió mientras era trasladado al hospital. Pavei fue señalado como uno de los responsables del ataque y, en 2011, fue declarado penalmente responsable por ese homicidio.

Sin embargo, como era menor de edad al momento del hecho, quedó sometido al régimen penal juvenil y se dispuso un tratamiento tutelar durante un año. El episodio constituye uno de los antecedentes más graves de su trayectoria judicial, aunque corresponde distinguir aquella declaración de responsabilidad, dictada bajo el régimen de menores, de las condenas impuestas posteriormente como adulto.

Otros episodios de violencia y una condena por atacar a un policía. En mayo de 2012, Pavei volvió a quedar involucrado en una causa penal por un hecho ocurrido en un edificio de la avenida Rivadavia al 2000. Según las crónicas judiciales de aquella época, ingresó al inmueble junto con Alberto Bravo con intenciones de cometer un robo. Durante el episodio, una joven fue amenazada y sufrió un abuso sexual mediante tocamientos atribuidos a Pavei. La causa derivó en actuaciones judiciales y una medida de prisión preventiva. La información disponible sobre ese expediente no permite precisar aquí cuál fue su resolución definitiva.

Otro antecedente se registró en noviembre de 2015, cuando Pavei protagonizó un violento enfrentamiento con un efectivo policial. En aquella oportunidad, le sustrajo su arma reglamentaria y lo hirió de un disparo. Por ese hecho recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.