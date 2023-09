El fin de semana antepasado en la liga de fútbol de Comodoro Rivadavia se vivió un suceso muy emotivo. Alejandro Tula se retiró del fútbol en el año 2018, en la actualidad volvió a jugar el deporte y se encontró haciéndolo junto a su hijo Joaquín para el Club Nueva Generación.

El partido fue correspondiente a la primera fecha del ascenso en la cuidad, donde padre e hijo jugaron juntos y pudieron ganar el encuentro. Cabe resaltar que en su vuelta Alejandro Tula convirtió un doblete, superando su equipo a Ciudadela por 3-1.

Cabe resaltar que el entrenador del equipo es Armando Tula, padre de Alejandro y abuelo de Joaquín. Un club que es una familia.

La Opinión Zona Norte habló con Joaquín y Alejandro Tula, quienes se mostraron muy contentos por jugar juntos y en el club de sus amores.

“La verdad es que no hay explicación para esta vuelta, sólo aportar un poco de experiencia y poder disfrutar de mi hijo. Hoy me encuentro muy feliz por dar un pasito adelante y no quedarme atrás. Quiero agradecer a mi papá por insistirme en que vuelva”, agregó Alejandro Tula.

“Estoy muy contento, mi papá es un crack jugando y se pudo ver en su primer partido, tras 5 años, haciendo un doblete. Este club se formó en mi familia”, concluyó Joaquín Tula.