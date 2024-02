Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pablo Barrientos brindó una conferencia de prensa en la tarde del lunes en un hotel céntrico de Comodoro Rivadavia para referirse a la suspensión de la final entre Newbery y Rincón. El presidente del club “Aeronauta” se refirió a los incidentes registrados en el túnel y a los videos que se viralizaron en las últimas horas.

“El árbitro y los policías dieron las garantías para que se juegue el partido luego de lo que pasó y del otro lado no quisieron salir, nosotros estamos trabajando para que esto se gane en una cancha de futbol y no en un escritorio. Confió en que esto puede ser justo, que sea en un escenario neutral, no tenemos que matar el espíritu del deporte que es ganar en una cancha de futbol”, comenzó relatando Barrientos.

Sobre los incidentes, el exjugador de San Lorenzo comentó que “hicimos autocritica, también fuimos responsables en pagar el doble de policías que nos piden siempre, la policía solicitó tener refuerzos, nos pusimos a disposición, creo que hubo una falla y nosotros pusimos mucho de nuestro lado para que esto no pase a mayores. Newbery cumplió con la cantidad de policías“.

“El problema aparece en el túnel, no hubo problemas con jugadores, eran allegados a ellos que se agredieron con la gente nuestra. Hay un montón de personas que vinieron como colaboradores de Rincón que eran campeones de artes marciales y creo que nosotros también merecemos explicaciones“, afirmó.

Por último, el presidente del “Lobo” destacó el comportamiento de los hinchas: “solo tenemos palabras de agradecimiento, se portaron muy bien. A mí me da hasta vergüenza esto, no tengo manera de agradecerles el apoyo incondicional“.

En las próximas horas, con todos los elementos probatorios -videos, fotos, testigos, entre ellos los veedores- el Tribunal de Penas del Consejo Federal deberá definir.

Solo dos alternativas posibles hay, por una parte que le den el encuentro ganado y la clasificación a Deportivo Rincón y la otra seria que el partido se juegue a puertas cerradas.