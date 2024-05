Los más de 54 milímetros registrados hasta las 8 de la mañana de este martes provocaron diversos contratiempos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, calles anegadas, familias autoevacuadas y clases suspendidas, entre otras.

En horas de la mañana, e intendente Othar Macharashvili, su vice, Maximiliano Sampaoli y el responsable operativo en Defensa Civil Ricardo Gaitán, realizaron una conferencia de prensa para referirse a los trabajos que se desplegaron para ir en ayuda de los vecinos.

En el barrio Abel Amaya hubo dos familias autoevacuadas.

“Estamos trabajando con distintas aéreas del equipo municipal” y recordó que la lluvia comenzó el lunes a las 16:30, aunque no en forma persistente. Las consecuencias comenzaron sobre la madrugada de este martes. “Entre las 2:30, 3, hasta las 6, complicó varios lugares de la ciudad”, expresó Gaitán.

A lo largo de este martes, siguió trabajando personal de Obras Públicas, Desarrollo Humano y Familia, Control Urbano, Tránsito y Defensa Civil. “Los equipos viales están operando en lugares donde se puede”, puntualizó el funcionario.

Un sinnúmero de autos quedaron atrapados en el agua.

Su bien no hubo familias evacuadas, sí hubo autoevacuadas, incluso un matrimonio sufrió el incendio en la zona del Faro y se autoevacuó. Igualmente “muchos vehículos se quedaron por no acatar las órdenes de la gente de Tránsito y tuvieron que ir las camionetas de Defensa Civil a sacarlos de determinados lugares”.

Sobre el funcionamiento del canal de la Avenida Roca, explicó que “cumplió en líneas generales”, aunque “hubo un desborde a la madrugada y operamos con equipos Dactor, que nos permitió ir sobrellevando la situación”. Además, dijo que en la Avenida Polonia y la calle O’ Donnell, San Cayetano, hubo complicaciones por “el levantamiento del terreno de la estación de servicio”.

Ricardo Gaitán (Defensa Civil), intendente Othar Macharashvili y su vice, Maximiliano Sampaoli.

Las obras nacionales

En otra parte de la conferencia Gaitán explicó que sobre el sector del barrio 30 de Octubre explicó que “lamentablemente en esta zona hay una obra de Nación que, al no girar fondos no pudimos iniciar. Es la obra del canal de la Chile que no se puede hacer con presupuesto municipal”.

Ante este escenario se decidió suspender las clases, al tiempo que aconsejaron a la gente “no transitar por sectores donde tenemos mucho barro, algunas calles están anegadas. Hay que tener extrema precaución y acatar a los inspectores de tránsito”.

Un taxista quedó sumergido y no pudo rescatar su vehículo.

En ese marco, Othar Macharashvili, intendente de Comodoro, destacó el trabajo de todo el personal municipal que “una vez más estuvo a la altura de esta circunstancia”, al tiempo que pidió disculpas a los comodorenses. “Hay obras que estaban planificadas y no se pudieron concretar por decisiones políticas del Gobierno Nacional“, recordó. En este punto enumeró obras en los sectores de Fracción 14 y 15, donde “al no tener el conector de cloacas colapsaron los pozos ciegos”.

La desesperación del agua ingresando a las viviendas.

Gestiones

También se complicó en el sector de Las Américas. “Las decisiones políticas impactan a esta ciudad y son varias”, sostuvo Macharashvili, resaltando que tales determinaciones de Nación “Impactan en la vida de la gente y nosotros somos la primera puerta del reclamo. Nos hacemos cargo y vamos a trasladarlo al Gobierno Nacional y Provincial” continuó diciendo.

El intendente comunicó que todo este martes seguirán trabajando con máquinas en los distintos barrios de Comodoro. “Le pedimos a la gente que una vez más acompañe teniendo en cuenta al Estado”.

La falta de las obras hídricas ayudaron a las inundaciones.

“Lo que está faltando son obras de infraestructura. Con esas obras, no hubiésemos tenido este impacto en zona sur”, indicó, añadiendo que en zona norte “el colector también está parado”.

“No se asemeja en nada al 2017”, aseguró el intendente que señaló que “vamos a seguir haciendo todo para ir solucionando los problemas para no tener este impacto”.

La acumulación de agua y la falta de un drenaje adecuado fue similar en varios barrios.

Leé más notas de La Opinión Austral