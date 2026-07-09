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Abril Ortega atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera deportiva. Hace apenas una semana volvió a demostrar que sigue entre las mejores patinadoras del continente al quedarse con la medalla de plata en el Campeonato Panamericano disputado en Buenos Aires, un resultado que reafirma su vigencia en la categoría Senior, la máxima del patinaje artístico.

“Quedé subcampeona y estoy súper feliz por lo mostrado en pista, por haber logrado mis objetivos. Siempre hay cosas por mejorar, pero me voy muy conforme”, expresó durante una entrevista en los estudios de LU12 AM680, donde además sorprendió al anunciar que esta será su última temporada en el alto rendimiento.

“Este año voy al Mundial y después dejo de competir en alto rendimiento. Ya llegué a mi límite. Fue una decisión propia”, aseguró la representante santacruceña, que todavía tiene por delante dos compromisos importantes: el Campeonato Nacional de San Juan, en agosto, y el mencionado Campeonato Mundial de Paraguay, previsto para octubre.

La decisión no implica alejarse del deporte que la acompañó desde muy pequeña. Por el contrario, Ortega quiere volcar toda la experiencia acumulada en la Selección Argentina al crecimiento de su escuela de patín, un proyecto que comenzó en 2023 y que hoy reúne a alrededor de 25 alumnos en el Sindicato de Empleados de Comercio.

“La idea es quedarme con la escuelita y meter todas mis ganas y mi fuerza para que crezca. Mi deseo es tener una o dos alumnas que lleguen adonde llegué yo o incluso más”, afirmó.

Mientras continúa dando clases a niños desde los tres años, también se capacita en la Escuela de Entrenadores de la Confederación Argentina de Patín para obtener el máximo nivel como entrenadora. “Quiero poder sacar chicos a la pista internacional”, resumió.

Sostenerse durante tantos años en la elite no fue sencillo. La propia Abril reconoce que, con el paso del tiempo, la mayor exigencia dejó de ser física para transformarse en un desafío mental.

“De chiquita lo tomas desde otro lado, con menos presiones y menos nervios. Pero cuando vas creciendo, entrando a distintas competencias y conociendo el mundo del patín más a fondo, se empieza a poner mucho más difícil a nivel psicológico.”

La experiencia le permitió entender que el aspecto emocional suele ser determinante en la competencia.

“La parte psicológica en el patín es el 90 por ciento. Si vos no estás bien de ahí, tu cuerpo no va a funcionar.”

Ese trabajo, explicó, lo realiza junto a un psicólogo deportivo, además del acompañamiento permanente de su entrenador y de su familia. “Hoy aprendí a controlar los nervios con la ayuda del psicólogo, mi entrenador y mi familia, aunque hubo momentos en los que me jugaron en contra.”

Con esa fortaleza buscará afrontar su último Mundial, una competencia que siempre ocupa un lugar especial en su carrera.

“En el Mundial se viven muchísimas emociones y lo principal es disfrutar un torneo tan importante y tan complicado. Siempre hay cosas que siento que podría haber hecho mejor, pero me voy feliz.”

También sabe que extrañará el ambiente que se genera dentro de la Selección Argentina.

“Los mundiales son inolvidables. Compartir con los chicos de la Selección, conocer países… Siempre somos la selección que más se destaca por los gritos y los aplausos. Eso se va a extrañar, pero ahora lo voy a vivir desde otro lado.”

Detrás de cada competencia internacional también existe una realidad económica que muchas veces resulta invisible. Desde que fue convocada por primera vez a la Selección Argentina, cuando tenía apenas 15 años, su familia debió buscar distintas formas de financiar una carrera que demanda inversiones permanentes.

“Desde que entré a la Selección, mi mamá siempre se movió para conseguir apoyo.”

En los últimos años recibió colaboración de la Secretaría de Estado de Deportes de Santa Cruz, la Municipalidad de Río Gallegos, la empresa SS Servicios y la senadora nacional Alicia Kirchner, quienes ayudaron a cubrir parte de los gastos de viaje.

“El Mundial del año pasado, que fue en China, fue el más difícil. Si lo hubiera tenido que pagar mi familia era imposible.”

Los costos del patinaje artístico son elevados y no se limitan únicamente a los viajes. A eso se suman los elementos deportivos.

“Los patines son muy caros. Tenemos que cambiar ruedas, frenos, cordones y todo viene de Italia.”

Incluso las mallas representan una inversión considerable.

“Tengo dos mallas de competencia porque hago dos coreografías. Son mallas de gala que rondan los 500 mil pesos cada una y todos los años hay que cambiar la música, las coreografías y las mallas.”

Su objetivo después de dejar de competir es dedicarse de lleno a su escuela Pattinaggio del Sud.

Su vínculo con el patín comenzó desde muy pequeña y rápidamente se convirtió en una pasión que marcó toda su vida.

“Siempre me gustó, desde el primer momento que mi mamá me llevó. Si tenía un cumpleaños o un entrenamiento, faltaba al cumpleaños para ir a entrenar.”

Hoy continúa entrenando desde Río Gallegos mediante video llamadas con su entrenador, radicado en Catamarca, y dos semanas antes de cada competencia viaja para completar la preparación presencial.

Pensando en el futuro, también sueña con seguir creciendo como entrenadora.

“Mi sueño es ir a España, conocer otras técnicas y ver cómo trabajan allá”, contó, teniendo en cuenta que España, junto con Italia y Portugal, integra el grupo de potencias mundiales de la disciplina.

Con el subcampeonato panamericano todavía fresco y el Mundial de Paraguay en el horizonte, Abril Ortega encara los últimos meses de una carrera brillante. Después llegará otra etapa, quizás igual de desafiante, pero con un objetivo distinto: transmitir todo lo aprendido para que nuevos patinadores santacruceños puedan recorrer el mismo camino que ella supo construir dentro de la élite continental.

Abril brindó una entrevista exclusiva en LU12 AM680 donde anucnció su retiro después del Mundial. FOTO LEANDRO FRANCO/LOA