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El Natatorio “Wenceslao Peisci” del Hispano Americano recibirá este domingo a partir de las 9 horas a nadadores de El Calafate, Piedrabuena, San Julián y Gobernador Gregores para disputar la segunda fecha del Campeonato Provincial de Natación.

Se estima que arriben a la ciudad capital alrededor de 120 nadadores, los cuales, sumados a los del club “Celeste”, darán un total aproximado de 200 nadadores. Todos ellos de categoría promocionales, es decir, no federados.

“Está siendo un torneo bastante atractivo desde el nivel y desde el crecimiento. Estos últimos años los diferentes equipos de natación de cada una de las localidades fueron tomando la iniciativa de sumarse a la natación competitiva. Épocas anteriores se hacía difícil consolidar un circuito a nivel no federado” explicó Andrés Bicocca, entrenador del Hispano Americano.

En ese sentido, Bicocca recordó que la primera fecha de este Campeonato Anual se llevó adelante en El Calafate y tuvo al Club Flipper como vencedor.

“Es un circuito que va recorriendo la provincia en 4 o 5 fechas por año en diferentes localidades. Desde 2023 hasta acá hemos logrado afianzarlo bastante y estamos teniendo una participación continuada y numerosa”.

En esa línea, Bicocca también explicó que al ser un campeonato es anual en cada fecha los equipos van sumando puntos.

“En esta segunda fecha nos toca ser sede a nosotros. La tercera será en Gobernador Gregores en el mes de septiembre y la cuarta sería en noviembre en la localidad de Las Heras” detalló.

Vale subrayar que la jornada de este domingo se dividirá en dos turnos. El primero empezará a las 9 de la mañana y finalizará cerca de las 12 del mediodía, mientras que por la tarde la actividad comenzará a las 16 y culminará a las 19 horas aproximadamente.

“Es una excelente oportunidad para que la gente se pueda acercar y ver a nuestros nadadores” invitó Andrés Bicocca, quien supo representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y hoy es un referente indiscutido de la natación en Santa Cruz.

Próximos desafíos

Desde el miércoles hasta el sábado de la semana que viene, un grupo de nadadores de la Categoría Cadetes del Hispano Americano estará compitiendo en el Campeonato Nacional que se desarrollará en Santiago del Estero.

Por otro lado, a fines del mes de mayo se estará disputando la primera fecha del Circuito Patagónico Austral, donde el “Celeste” participará con todas sus categorías.

“Es un circuito que desde hace años venimos consolidando con Punta Arenas, Río Grande, Ushuaia y Piedrabuena. No pudimos hacer la primera fecha en Río Grande por una cuestión de disponibilidad del natatorio” explicó Bicocca.

Por último, el entrenador del Hispano Americano hizo hincapié en la importancia de generar este tipo de torneos.

“Necesitamos competencia cercana y que la natación en la provincia crezca en nivel y calidad para que después aquellos nadadores que tienen otras características o los dotes como para salir de la provincia puedan seguir compitiendo a nivel nacional o internacional”.