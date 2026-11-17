En una nueva entrega de “Mateando con Carlos”, Carlos “Cacho” Guerrero repasó su recorrido por el fútbol de Río Gallegos, desde aquellos partidos interminables de su infancia en Los Potreros y el Salesiano hasta sus años en Independiente, el fútbol de salón y las experiencias deportivas en Córdoba y Punta Arenas. También recordó los homenajes que impulsó junto a su hermano y el origen de los premios que llevan el apellido de su familia, en reconocimiento a su padre.

La pelota fue una compañera inseparable desde muy chico. Antes de vestir la camiseta de Independiente, de disputar campeonatos en distintas disciplinas o de viajar con sus equipos para representar a Río Gallegos, Carlos “Cacho” Guerrero ya había encontrado en el fútbol una pasión que marcaría buena parte de su vida.

En una nueva charla de “Mateando con Carlos”, junto a Carlos Zapico, recorrió aquellos primeros años, las amistades que construyó dentro y fuera de la cancha, los equipos que integró y algunas de las experiencias que todavía conserva como recuerdos inolvidables.

“Mi historia de fútbol, de lo que me gustaba a mí, empezó a los 12 años más o menos, 12, 13 años. Nunca supe por qué fue, porque mi padre nunca fue deportista, mi familia nadie jugaba al fútbol. Mi hermano tampoco. En el barrio sí, con los chicos que nos juntábamos, pero me gustaba la pelota”, recordó.

Su infancia transcurrió en Los Potreros, donde los grandes patios se convertían en canchas improvisadas. Allí se organizaban partidos de cinco contra cinco o seis contra seis, mientras que otros puntos de encuentro eran la cancha del Hospital y el Boxing Club.

“Tenía 10, 12 años, 13 ponele, y jugaba con todos los grandes. En el Boxing nos juntábamos después de las siete de la tarde, cuando salían del trabajo. Yo vivía detrás de una pelota”, contó.

También recordó las tardes en el Salesiano, donde compartía partidos con amigos del barrio Fátima. Las jornadas podían extenderse hasta que anochecía y, según relató, en ocasiones disputaban seis o siete encuentros en un mismo día.

“Ahí aprendí muchísimo. Es más, yo venía a veces con mi pelota, que la lustraba, la cosía o le cambiaba la cámara. Practicaba correr, practicaba tiro libre y siempre venía a jugar”, relató.

“Cacho” con un amigo en el estadio Aníbal Rey Méndez, de Ferrocarril YCF.

Con el paso del tiempo, empezó a destacarse entre sus compañeros. En los partidos donde se elegían los equipos, solía ser uno de los primeros seleccionados.

“Siempre me elegían primero por los goles que hacía. Era muy natural, hacía muchos goles, era rápido, veloz y tenía mi habilidad”, recordó.

De los potreros a Independiente

Aunque muchos de sus amigos terminaron jugando en Boxing Club, el camino de Guerrero tomó otro rumbo. A los 13 o 14 años, su primo José Cárdenas lo llevó a fichar para Independiente, institución en la que comenzaría a desarrollar su carrera futbolística.

“Mi primo trabajaba en la oficina de la calle Rawson, que era el T-Welch en esas épocas, y ahí me anotó. A los 13 años estaba fichado y a los 15 empecé a alternar con todos los chicos”, explicó.

El equipo tenía jugadores experimentados y, de a poco, los más jóvenes fueron encontrando su lugar. Guerrero compartía esa etapa con otros futbolistas de su generación, entre ellos el Pato Román, con quien alternaba en posiciones ofensivas.

“Independiente tenía un equipazo. Estaba Flecha, Patita y un montón de gente grande. Ahí me mezclaba yo y Román. Siempre jugábamos en esa posición, de 10, 11 o 7”, recordó.

A los 17 o 18 años ya estaba jugando en Primera. En su memoria quedaron especialmente los equipos de aquella época y el campeonato 1983-1984, que tuvo a Independiente como protagonista.

“Corica fue el capitán y el alma mater de los que habían quedado. También estaba Flecha, que alternaba por ahí”, señaló.

Entre las imágenes que conserva de aquellos años aparece un partido decisivo del torneo triangular o hexagonal disputado entre los equipos de Río Gallegos y Punta Arenas. Guerrero recordó especialmente el gol de José Benigno “Flecha” Vera, que definió el encuentro sobre el final.

“Me acuerdo del seagonal que ganó Independiente con el gol de Flecha Vera a los chilenos, en la cancha del Hispano. En el minuto 90, un tiro libre impresionante desde casi mitad de cancha y ganamos 1 a 0”, relató.

También evocó el escándalo deportivo que rodeó una denuncia vinculada con Efraín Vargas Pontiel y Van Cruz, una situación que volvió a aparecer en la charla cuando recordó su posterior participación dirigencial en el Regional 1984-1985.

“Fuimos con un equipo de chicos jóvenes, con dos o tres refuerzos nada más. Jugamos contra el Evo, Comodoro, que tenían unos equipos tremendos. Fue una experiencia”, resumió.

El fútbol de salón y los campeonatos mercantiles

La cancha grande no fue el único escenario donde Guerrero dejó su marca. El fútbol de salón fue otra de las disciplinas que lo apasionaron y en la que, según sus propias palabras, descubrió una capacidad goleadora que le permitió protagonizar varias temporadas.

“Con el fútbol de salón tengo otra de las cosas que me apasionaron. Ahí descubrí que tenía mucha habilidad y hacía goles por doquier”, afirmó.

Durante 12 años participó en los campeonatos mercantiles con un equipo propio, con el que obtuvo seis torneos, tres de ellos consecutivos.

“Siempre era el equipo batido y había muy buenos equipos en el comercio. Estaban La Anónima, Arena, El Tehuelche, Alzo y un montón más. Yo tenía mi equipito, pero los tenía bien vestidos, con buzos, así que siempre nos querían ganar. Aparte, teníamos muy buenos jugadores”, recordó.

También mencionó a algunos de los protagonistas de aquella etapa y destacó el nivel de los equipos que participaban. Entre ellos aparecieron nombres como Fito Martinovich, el Yugoslavo, Julito Arriagada, Lula Avendaño, Giacomoli, el Pato Mancilla, Carlos Román y Carlitos Arimendi.

“Había equipos terribles en su momento. Estaba Relotax, donde jugaba Eduardo Añón, el Chochi Becerra; Buffer, con Javier Ailey. Había muchos equipos muy buenos”, señaló.

Con el crecimiento de la disciplina, también llegó la posibilidad de representar a Río Gallegos. Guerrero integró la selección local de fútbol de salón y recordó especialmente una participación en Pico Truncado, donde, según indicó, consiguieron el campeonato.

“Ahí también descubrí el césped sintético. Cuando llegó acá, se empezó a hacer un montón de cosas. Y descubrí que el que jugaba bien al fútbol de salón también jugaba bien en el césped sintético”, comentó.

En ese recorrido, además, recordó el primer congreso de fútbol realizado en Río Gallegos, alrededor de 1995, durante la presidencia de Pablo Perea en la Liga. Guerrero participó como presentador y permaneció durante las dos jornadas.

“Fue la primera vez que escuché tanta insistencia por el fútbol de césped sintético. El que más insistía con eso era Carlitos Gargaglione. Decía: ‘Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo’. Mirá lo que terminó siendo hoy”, recordó.

La final con San Lorenzo y una experiencia inolvidable

Uno de los tramos más extensos de la entrevista estuvo dedicado a la participación de San Lorenzo en una competencia nacional que tuvo como rival a Santa Rosa de La Pampa. Guerrero recordó las dificultades que atravesó el equipo, las lesiones, las expulsiones y las circunstancias que condicionaron aquella definición.

Guerrero con sus sobrinos.

Según reconstruyó, el conjunto llegó con un plantel reducido, luego de que varios futbolistas no pudieran continuar por cuestiones vinculadas con la finalización de sus contratos. La situación obligó a reorganizar el equipo y a recurrir a jugadores que no habían tenido continuidad.

“Llegamos con nueve jugadores enteros a jugar la final acá. El Lobo estaba en una pierna, lo infiltraban y después de 10 o 15 minutos no podía jugar más. Era un jugador menos”, recordó.

Guerrero también explicó que tuvo la oportunidad de sumar minutos en aquella campaña, aunque el puesto estaba inicialmente ocupado por otros futbolistas.

“Yo tuve el privilegio porque el titular era el Lobo, o jugaba el Rata. Cuando salimos campeones en Caleta jugó el titular y después alterné algunos minutos”, contó.

El partido de vuelta en Río Gallegos quedó grabado por las condiciones climáticas y por una serie de situaciones que, según recordó, impidieron que el equipo pudiera revertir el resultado.

“Acá salimos 0 a 0. Fue un día de viento, 80 kilómetros de viento, un canchón de tierra. Tuvimos mala suerte, erramos un penal, tiramos tiros en los palos y nos echaron a Ramón Chávez”, enumeró.

También rememoró el encuentro de ida en Santa Rosa, donde hubo varias expulsiones y situaciones polémicas. Pese a las dificultades, Guerrero valoró el recorrido y la experiencia de haber participado en aquella definición.

“Lo que hicimos fue genial, porque la verdad que con pocos jugadores, pero San Lorenzo tenía más equipo que Santa Rosa. Fue muy meritorio”, sostuvo.

El viaje tampoco fue sencillo. El plantel debió trasladarse con escalas y pasar buena parte de la noche en Aeroparque antes de continuar hacia La Pampa. Aun así, el recuerdo que conserva es positivo.

“Fue una experiencia hermosa. Hasta el día de hoy siempre me acuerdo de todo eso porque fue maravilloso, una experiencia única”, expresó.

Un viaje a Córdoba y una cancha llena de figuras

Otra de las historias que Guerrero recuperó durante la entrevista fue la excursión futbolística de Independiente a Córdoba, entre 1992 y 1993, cuando ya participaba en la categoría de veteranos.

La posibilidad surgió a partir de la invitación de un amigo que se había radicado en aquella provincia. La propuesta incluía dos partidos y la oportunidad de compartir cancha con figuras de Talleres y Belgrano.

“Un día la señora del Flaco Cheme le mandaba a decir: ‘¿Quieren venir a jugar?’. Después mandaron un telegrama haciendo la invitación al Club Independiente para ir a jugar a Córdoba”, contó.

La organización implicó conseguir recursos, realizar una rifa y coordinar el traslado de los futbolistas. Parte de la delegación viajó en un colectivo del Ministerio de Asuntos Sociales, mientras que Guerrero lo hizo en avión junto a Sandoval.

“Yo estaba recién casado, tenía a mi nene de dos o tres meses. El Correntino me dijo: ‘Bueno, vamos en el avión’. Y ahí arrancó”, recordó.

El viaje del colectivo tuvo un inconveniente inesperado: quienes iban al volante tomaron una ruta equivocada y llegaron después de lo previsto. Eso obligó a reorganizar el primer partido.

“Los de Córdoba que conocían agarraron la ruta a Mendoza. En vez de seguir derecho, agarraron para Mendoza. Llegaron tarde”, relató.

Ante esa situación, los futbolistas que ya estaban en Córdoba tuvieron que completar el equipo con figuras locales de Talleres y Belgrano. Así, Guerrero terminó compartiendo cancha con nombres históricos del fútbol cordobés.

“Jugamos con todas las estrellas de ellos: Willington, Boccanelli, Galván y el Negro que jugaba de arquero de la Selección del 78. Unos jugadores tremendos”, recordó.

El colectivo llegó cuando el encuentro ya había terminado. Después compartieron una comida con los futbolistas locales y, al día siguiente, disputaron el segundo partido en el estadio Chateau Carreras.

“Nos dejaron jugar en la cancha titular. Ese día jugaba San Lorenzo de Buenos Aires con Belgrano. Jugamos 30 minutos por cada lado y salimos 0 a 0”, contó.

La delegación permaneció varios días en Córdoba y regresó a Santa Cruz en el mismo colectivo. Para Guerrero, aquella salida quedó entre los recuerdos más importantes de su trayectoria.

“Fue una experiencia espectacular. Ir a jugar un partido de fútbol a Córdoba, la verdad que fue hermoso”, afirmó.

Punta Arenas, veteranos y la amistad que deja el fútbol

Los viajes deportivos también tuvieron como destino recurrente Punta Arenas. Guerrero recordó las visitas con Independiente, tanto en Primera como en Veteranos, y los encuentros de fútbol de salón que reunían a delegaciones de ambos lados de la frontera.

“Compartíamos mucho ahí en la 18. Nos atendían como los dioses”, destacó.

En una de esas salidas participó de un torneo de baby fútbol con seis equipos. Río Gallegos llevó una delegación numerosa, integrada por varios de los mejores jugadores de la ciudad.

“Fuimos como 40 de acá. Todos los mejores jugadores que ha habido y por haber. En el equipo que estaba yo jugaban Javier, Marcos Aguilar y el Zorro Fernández, de arquero”, recordó.

El conjunto terminó ganando el torneo y Guerrero recibió un reconocimiento individual por su capacidad goleadora.

“Mario Rodríguez me dijo: ‘No, vos saliste goleador, así que la copa es para vos’. Siempre me acuerdo de eso”, contó.

Más allá de los resultados, el entrevistado puso el acento en los vínculos que se generaban a partir de esas experiencias.

“Lo lindo de todo eso es la cantidad de amigos que uno se hace. Va y viene”, reflexionó.

También recordó sus años en los campeonatos de veteranos, los partidos en los Choppers y los torneos de la Liga Independiente. En uno de ellos, disputado bajo una lluvia intensa y con la cancha convertida en un barrial, consiguió otro campeonato junto a sus compañeros.

“Había llovido una barbaridad. Fue la despedida de Chupete Contreras, que jugó para nosotros. Era el nueve que jugaba en Petróleo. ¡Qué jugadorazo, por Dios!”, evocó.

En ese repaso aparecieron nombres de distintas generaciones y equipos, entre ellos los de Amarillo y Negro, Sporting e Independiente. Una parte de aquellas amistades continúa vigente: cada dos o tres meses, un grupo de 20 o 25 personas se reúne para compartir cumpleaños, comidas y encuentros.

“Hasta el día de hoy nos seguimos encontrando. Festejamos cumpleaños, nos divertimos, cantamos, comemos un buen asado”, describió.

Entre esos vínculos destacó especialmente su relación con Javier, una amistad que se mantiene desde hace décadas.

“Con Javier, toda la vida. Hasta el día de hoy. Es como si fuéramos hermanos”, expresó.

Los premios Guerrero, un homenaje a su padre

Hacia el final de la charla, la conversación tomó otro rumbo: los reconocimientos que Guerrero y su hermano impulsaron durante años para destacar a deportistas, familias y protagonistas del automovilismo y el fútbol regional.

La iniciativa tuvo un origen familiar. Cacho explicó que los premios Guerrero llevan el apellido de su padre, a quien quiso homenajear por su trayectoria de trabajo.

“Yo puse los premios Guerrero en base a mi papá. Mi papá fue un trabajador de la vida. Trabajó como 30 años con mi amigo Gumercindo en El Tehuelche y, en homenaje a él, siempre le puse el premio Guerrero”, explicó.

Los reconocimientos se entregaron en distintas actividades deportivas, desde el fútbol hasta el automovilismo, y alcanzaron a numerosas familias vinculadas con esas disciplinas.

“Lo pusimos en el fútbol, en el automovilismo y en cuanta actividad había. Hasta el día de hoy, por ahí, siempre sigo haciendo alguna cosita en lo que se puede, para entregar a todas las familias del automovilismo”, señaló.

También recordó una de las iniciativas que realizó junto a su hermano: un encuentro en la Cámara de Comercio para reconocer a los pilotos que habían competido a nivel nacional.

“Fue iniciativa mía y de mi hermano, nuestra nomás. Con los padres, que incluso estaban chochos, encantados de todo lo que hicimos”, contó.

Aquella jornada incluyó la entrega de remeras, gorras, plaquetas y camperas, en una celebración que buscaba poner en valor el recorrido de quienes habían representado a Río Gallegos en distintos escenarios deportivos.

“Me encantaba. Antes se podían hacer muchas cosas”, recordó.

La charla dejó así un recorrido por distintas épocas del deporte local: los potreros de la infancia, las camisetas de Independiente y San Lorenzo, los campeonatos de salón, los viajes, las amistades y los homenajes. En cada recuerdo, Guerrero volvió sobre una misma idea: el fútbol fue mucho más que una competencia.

Fue también una forma de construir vínculos, compartir experiencias y mantener viva la memoria de quienes hicieron historia en el deporte de Río Gallegos.

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