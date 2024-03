DC United igualó con Portland Timbers y se colocó como escolta de Inter Miami en la MLS

DC United igualó hoy como visitante con Portland Timbers, donde ingresó el centrocampista argentino David Ayala (ex Estudiantes de La Plata), por 2 a 2, en partido interzonal al cierre de la segunda jornada de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y se posicionó como escolta de Inter Miami en la Zona A.

El local convirtió a través de los colombianos Dairon Asprilla (18m. PT) y Santiago Moreno (16m. ST), en tanto que la visita igualó con anotaciones del volante polaco Mateusz Klich (27m. ST, de penal) y del atacante Kristian Fletcher (37m. ST).

Con la igualdad, el conjunto de la capital estadounidense alcanzó la línea de los 4 puntos, junto a otros seis equipos, pero se colocó como escolta de Inter Miami (7) por diferencia de gol, mientras que Portland (4) quedó como líder de la Zona B, también gracias a las anotaciones.

En otro partido disputado hoy, Los Ángeles Galaxy, que alistó entre sus titulares al lateral bonaerense Julián Aude (ex Lanús), venció como visitante a San José Earthquakes, con el delantero ex Huracán y Boca Juniors Cristian Espinoza, por 3 a 1.

Los goles visitantes los firmaron el delantero serbio Dejan Joveljić, el ghanés Joseph Paintsil y el centrocampista español Ricard Puig, mientras que el descuento local fue obra del atacante Preston Judd.

Además, Toronto FC triunfó en su visita a New England Revolution, que alineó al extremo entrerriano Tomás Chancalay (ex Racing), por 1 a 0, con tanto del delantero italiano Lorenzo Insigne, y también alcanzó los 4 puntos en la Zona A.

En la Zona B, Seattle Sounders, con delantero bonaerense Pedro De la Vega (ex Lanús), quien se retiró lesionado en el segundo tiempo, igualó sin goles como local ante Austin FC, que contó con el centrocampista cordobés Emiliano Rigoni (ex Independiente) desde el inicio. (Télam)