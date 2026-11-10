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Los Juegos Nacionales Evita dejaron importantes resultados para el deporte santacruceño. Tres jóvenes representantes de la provincia, oriundos de Río Gallegos, tuvieron actuaciones sobresalientes en la competencia nacional y, tras su regreso, visitaron los estudios de LU12 AM680, donde compartieron detalles de sus participaciones, las sensaciones que les dejó el torneo y los desafíos que se proponen para el futuro.

Se trata de Matteo Oviedo, campeón nacional en atletismo en la prueba de 110 metros con vallas; Isabella Avaca, subcampeona nacional de bádminton, y Luciana Herrera Huaiquil, quien consiguió la medalla de plata en tiro con arco. Los tres deportistas dialogaron sobre una experiencia que combinó competencia, preparación, compañerismo y la posibilidad de representar a Santa Cruz en el escenario nacional.

Matteo Oviedo con su medalla en los estudios de LU12 AM680. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Matteo Oviedo, campeón nacional en los 110 metros con vallas

Para Matteo Oviedo, esta segunda participación en los Juegos Evita tuvo un significado especial. Con mayor experiencia y preparación respecto del año anterior, el atleta logró consagrarse campeón nacional en los 110 metros con vallas.

El joven también compitió en los 80 metros, aunque reconoció que su principal objetivo estaba puesto en la prueba con obstáculos, para la cual había concentrado su preparación.

Al recordar su primera participación, explicó que había llegado con poca experiencia competitiva, mientras que esta vez pudo afrontar el desafío con mayor confianza y una preparación más completa.

Además, destacó la importancia de organizar sus entrenamientos, la alimentación, el descanso, el gimnasio y las obligaciones escolares para responder a las exigencias de la actividad deportiva.

Isabella Avaca, con su medalla en los estudios de LU12 AM680. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Isabella Avaca, una medalla de plata que refleja su crecimiento

Isabella Avaca volvió a destacarse en bádminton y consiguió la medalla de plata, mejorando su rendimiento respecto de la edición anterior de los Juegos Evita.

La deportista, representante del Club Vial, contó que llegó a la competencia con una preparación mucho más exigente y con mayor seguridad, producto de los resultados obtenidos previamente en el ámbito provincial y patagónico.

Si bien reconoció que los nervios estuvieron presentes durante el torneo, también destacó que su experiencia anterior le permitió afrontar de otra manera la competencia.

Su participación fue en la modalidad individual, en un certamen que reunió a deportistas de distintas provincias y que tuvo a Neuquén como una de las delegaciones más fuertes, con destacadas actuaciones en las diferentes modalidades del bádminton.

La medalla de plata significó una nueva confirmación de su evolución deportiva y un impulso para continuar trabajando en busca de objetivos mayores.

Luciana Herrera Huaiquil con su medalla en LU12 AM680. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Luciana Herrera Huaiquil y una primera experiencia con podio nacional

Para Luciana Herrera Huaiquil, los Juegos Evita representaron su primera experiencia en la competencia nacional. Sin embargo, la joven arquera de la escuela Arqueros del Viento logró convertir ese debut en una actuación sobresaliente: se quedó con la medalla de plata en tiro con arco.

Durante la entrevista, relató cómo fue el desarrollo del torneo, que comenzó con una instancia de práctica y posteriormente tuvo la clasificación individual. Allí realizó dos rondas de diez tiradas, con tres flechas por turno, y alcanzó un puntaje total de 548 puntos, resultado que le permitió ubicarse segunda en la clasificación.

Luego llegaron las instancias eliminatorias, con cruces directos frente a representantes de otras provincias. Luciana superó los octavos de final, los cuartos y las semifinales, hasta llegar a la definición, donde volvió a enfrentarse con la representante de Santa Fe en una final muy disputada.

Su historia con el tiro con arco comenzó en 2023, después de haber probado distintas actividades deportivas sin encontrar una que despertara especialmente su interés. Por iniciativa de sus padres, se acercó a esta disciplina y, según contó, desde el primer día que tomó un arco y lanzó una flecha supo que era el deporte que quería practicar.

También destacó el ambiente familiar que se vive en la escuela Arqueros del Viento y el acompañamiento de sus entrenadores, compañeros y familiares durante todo el proceso.

Matteo Oviedo en plena competencia: la prueba de 100 mts c/ vallas es su especialidad. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

El deporte como proyecto y los sueños que vienen

Más allá de las medallas conseguidas, los tres jóvenes coincidieron en que los Juegos Evita representan una oportunidad para compartir experiencias con deportistas de todo el país, conocer otras realidades y disfrutar de disciplinas que muchas veces tienen menos visibilidad.

También hubo tiempo para hablar de los próximos objetivos. Entre sus aspiraciones aparecen las competencias de los Juegos de la Araucanía, EPADE y la posibilidad de alcanzar una clasificación a torneos sudamericanos, a medida que continúen creciendo en sus respectivas disciplinas.

En ese camino, los deportistas reconocieron que la exigencia aumenta con el paso del tiempo. La preparación ya no depende solamente de las horas de entrenamiento, sino también de incorporar hábitos vinculados con la alimentación, el descanso, el gimnasio y la organización de las actividades escolares.

Isabella Avaca luego de una de sus victorias en Mar del Plata.

El reconocimiento al esfuerzo y al acompañamiento

Durante la charla en LU12 AM680, los tres deportistas también tuvieron palabras de agradecimiento para quienes los acompañan diariamente en su desarrollo.

Luciana destacó especialmente a sus entrenadores Sergio y Javier, además del apoyo permanente de su familia. Isabella agradeció a sus profesores, familiares y amigos, y recordó con emoción el recibimiento que tuvo al regresar a la escuela, donde sus compañeros la felicitaron con un aplauso.

Por su parte, Matteo reconoció el acompañamiento de sus profesores, del equipo de trabajo que forma parte de su preparación, de la kinesióloga y de sus padres.

Luciana Herrera Huaiquil junto a su entrenador Sergio De María.

Con una medalla de oro y dos de plata, Matteo Oviedo, Isabela Avaca y Luciana Herrera Huaiquil regresaron de los Juegos Nacionales Evita con resultados que reflejan el crecimiento del deporte juvenil santacruceño. Pero, sobre todo, volvieron con nuevas experiencias, mayor confianza y objetivos renovados para seguir representando a la provincia en las próximas competencias.

1 de 7 | Isabella junto a la jugadora de Jujuy. 2 de 7 | Isabella en su partido contra la representante de Salta. 3 de 7 | Luciana en plena competencia. 4 de 7 | Luciana Herrera Huaiquil en el podio. 5 de 7 | Isabella Avaca con su medalla en la cancha. 6 de 7 | Isabella junto a su entrenador Diego Hernández 7 de 7 | Matteo junto al otro representante santacruceño en atletismo Damián Helms.