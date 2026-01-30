Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fútbol femenino argentino sigue abriendo puertas y generando historias que inspiran. Esta vez, la protagonista es santacruceña y tiene apenas 14 años. Justina Cionco, oriunda de Puerto Deseado, atraviesa uno de los momentos más importantes de su joven carrera deportiva tras superar con éxito las pruebas y convertirse oficialmente en jugadora de River Plate.

El proceso de evaluación se desarrolló en el predio que el club millonario posee en Núñez, donde la futbolista participó de entrenamientos intensivos y partidos de prueba bajo la atenta mirada del cuerpo técnico del fútbol femenino. En ese contexto altamente competitivo, Justina logró destacarse por su rendimiento, compromiso y capacidad futbolística, cumpliendo con todos los requisitos deportivos para quedar incorporada a la estructura formativa de River.

La futbolista deseadense destacó en las pruebas en el “Millo” y fue fichada.

La historia de Cionco se construyó desde abajo, con sacrificio, constancia y muchas horas de cancha. Sus primeros pasos los dio en Las Lobitas de Puerto Deseado, un espacio clave para el desarrollo del fútbol femenino en la zona norte de Santa Cruz, donde comenzó a mostrar condiciones que rápidamente la diferenciaron.

Con el correr de los años fue sumando rodaje en torneos regionales y provinciales, alternando entre fútbol 11 y futsal, una combinación que potenció su técnica, su lectura de juego y su adaptación a distintos ritmos de competencia. Esa formación integral le permitió crecer como jugadora y transformarse en una de las promesas más firmes del fútbol femenino santacruceño.

Su evolución la llevó también a representar a la provincia en distintos certámenes -entre ellos, los Juegos Nacionales Evita- experiencias que no solo fortalecieron su nivel deportivo, sino que también forjaron carácter y mentalidad competitiva, dos cualidades muy valoradas en el alto rendimiento.

Tras confirmarse su incorporación a River, Justina no ocultó la emoción y el alivio luego de días cargados de ansiedad. “Tranquila ahora que sé que quedé. Los primeros días fueron de muchos nervios, había chicas que jugaban muy bien”, contó la joven futbolista, reflejando la exigencia del proceso de selección, en una entrevista con la Subsecretaría de Medios de Puerto Deseado.

Justina representando a Santa Cruz en los Juegos Evita.

En ese camino, el acompañamiento fue clave. “Estoy agradecida con mi familia y amigos que siempre están apoyándome”, remarcó, consciente de que detrás de cada logro hay una red de contención que sostiene cuando las dudas aparecen.

Con la madurez de quien entiende lo que está viviendo, pero sin perder la alegría propia de su edad, Justina resumió el momento con una frase que habla de sueños que empiezan a concretarse: “Me pone muy contenta, con 14 años, estar logrando muchas cosas”.

Con el orgullo y cariño de su familia y el respaldo de toda una ciudad, Justina encara este 2026 vistiendo los colores de River Plate, con el sueño de convertirse en jugadora profesional. Su historia recién comienza.

Leé más notas de La Opinión Austral