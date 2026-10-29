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El fútbol barrial de Río Gallegos suma un nuevo capítulo disciplinario que podría cambiar por completo el panorama de la Primera B. El Tribunal de Disciplina de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) emitió una resolución que afecta directamente a Atlético Salta, con una quita de 21 puntos, una derrota administrativa frente a Pasaje Aragón y sanciones individuales y económicas vinculadas al caso del jugador Junior Quiroga.

El fallo, fechado el 27 de octubre de 2026, se originó a partir de una protesta presentada por el Club Pasaje Fernando de Aragón por la situación reglamentaria de un futbolista. Según los antecedentes consignados por el organismo, la denuncia señalaba que Quiroga habría participado simultáneamente para Atlético Boxing Club y Atlético Salta, una situación que fue analizada en el marco de las disposiciones reglamentarias de la competencia.

En sus considerandos, el Tribunal hizo referencia al artículo 164 del Reglamento Interno, vinculado con las protestas por la inclusión de jugadores que no se encuentren debidamente habilitados o cuya participación pueda contravenir las normas del torneo. Sobre esa base, resolvió adoptar una serie de medidas que exceden el resultado de un solo encuentro y alcanzan directamente la campaña de Atlético Salta.

Pasaje Aragón, que había igualada 1 a 1 ante Atlético Salta, finalmente se quedó con la victoria.

En el artículo 1°, el organismo determinó dar por ganado a Pasaje Aragón el partido correspondiente a la fecha 14, con un resultado de 1-0. A continuación, mediante el artículo 2°, estableció que Atlético Salta debía ser considerado perdedor del encuentro por 0-1. Sin embargo, la decisión de mayor repercusión aparece en el artículo 3°, donde se dispone el descuento de 21 puntos a la institución, con referencia a las fechas 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 del campeonato.

La resolución también contempla sanciones individuales. En su artículo 4°, el Tribunal impuso a Junior Quiroga una suspensión de dos años y una multa equivalente al 20% del valor real del torneo, de acuerdo con lo establecido en el documento. Por su parte, el artículo 5° fija para Atlético Salta una sanción económica equivalente al 10% del valor real de la competencia, con un plazo de diez días corridos desde la notificación para efectuar el pago correspondiente. Finalmente, el artículo 6° dispone elevar las actuaciones a la Comisión Directiva de la AIFB, en el marco del artículo 47 del Reglamento Interno, para que tome conocimiento y proceda conforme a sus atribuciones.

El impacto deportivo de la medida podría ser determinante. Antes de conocerse el fallo, Atlético Salta ocupaba la sexta posición de la Primera B, con 25 puntos en 15 partidos disputados. Su campaña registraba ocho victorias, un empate y seis derrotas. Si se aplica la quita establecida por el Tribunal, el conjunto quedaría con apenas cuatro unidades.

Con ese puntaje, Atlético Salta pasaría al anteúltimo lugar de la tabla presentada, por debajo de Desamparados, que suma cinco puntos, y arriba de Ragazzi, que tiene tres. De esta manera, quedaría comprometido con la zona de descenso directo a la Primera C, de acuerdo con el sistema de descensos vigente.

La situación contrasta con el escenario que atravesaba el equipo antes de la sanción, cuando se encontraba en la sexta posición y todavía tenía margen para pelear por mejorar su ubicación. Ahora, con seis fechas por disputarse, el panorama cambiaría radicalmente y la prioridad deportiva pasaría a ser la posibilidad de sumar unidades para intentar salir del fondo de la clasificación.

Por el lado de Pasaje Aragón, el fallo representa un beneficio deportivo tras la adjudicación del triunfo por 1-0. El equipo se encuentra séptimo, con 24 puntos en 14 encuentros, producto de seis victorias, seis empates y dos derrotas.

La resolución vuelve a poner en el centro de la escena la importancia de las habilitaciones de los futbolistas y del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias en el fútbol barrial. La quita de 21 puntos, la suspensión de dos años y las multas económicas convierten el caso en un episodio de fuerte repercusión para la actual temporada de la Primera B.

Mientras se aguarda la aplicación oficial de las medidas y la actualización de la tabla, Atlético Salta afronta un escenario deportivo delicado. Con seis jornadas todavía por jugarse, el desenlace del campeonato permanece abierto, aunque el fallo podría marcar un antes y un después en la lucha por la permanencia.