El argentino Miritello sigue en racha y da triunfo al Asteras en fútbol de Grecia

El delantero argentino Juan Bautista Miritello continúa en racha positiva y marcó hoy el único tanto con el que su equipo, Asteras Trípolis, le ganó por 1-0 a Volos, en partido correspondiente a la 18va. Fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

El atacante nacido en Luján, de 24 años, conquistó el gol de la victoria, a los 45 minutos del segundo período, según reflejó Flashscore.

De esta manera, el exjugador de Defensa y Justicia y San Martín de Tucumán sumó su cuarto festejo en tres partidos de lo que va del 2024: anteriormente había marcado un doblete en el triunfo 3-2 sobre Aris Salónica y había descontado en el 1-2 frente a PAS Giannina. En lo que va del torneo, Miritello reúne 8 anotaciones en 17 partidos.

En Asteras también actuaron los argentinos Juan Munafó y Julián Bartolo (ex Acassuso), mientras que en Volos lo hicieron Juan Manuel García (ex Huracán), Maximiliano Comba (ex Belgrano de Córdoba) y Facundo Bertoglio (ex Colón de Santa Fe).

Además, Olympiakos, con el ingreso del exVélez, Francisco Ortega, superó como visitante y por 3-2 a Kifisia. Mientras que Aris Salónica, con los concursos de Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero) y Jonathan Menéndez (ex Newell's), venció por 4-0 a Panaitolikos, en donde se desempeñaron Pedro Silva Torrejón (ex Olimpo de Bahía Blanca), Bruno Duarte (ex Tristán Suárez) y Facundo Pérez (ex Lanús).

(Télam)