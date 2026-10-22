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El vóley femenino del Atlético Boxing Club se prepara para vivir un momento histórico. Después de conseguir la clasificación en el torneo Patagónico disputado en Comodoro Rivadavia, el equipo Sub 14 representará a Río Gallegos en la Copa Argentina de Clubes, una de las competencias más importantes del calendario nacional a nivel federativo, que se desarrollará después del 20 de noviembre en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires.

“Es algo histórico para lo que es el vóley de acá, de Río Gallegos”, expresó Martín Nogueira, entrenador de la institución, durante una entrevista realizada por LU12 AM680, en la que también participó Romanella Candia, una de las jugadoras del plantel. Ambos compartieron sus sensaciones ante el desafío que se aproxima, el trabajo que hay detrás de la clasificación y la necesidad de reunir los recursos para concretar la participación.

El camino hacia la Copa Argentina comenzó con los objetivos provinciales y continuó en el clasificatorio Patagónico, disputado en Comodoro Rivadavia. Allí, el Boxing consiguió uno de los dos cupos disponibles para acceder al certamen nacional, en un torneo que reunió a más de 16 equipos de la región patagónica sur.

Nogueira destacó especialmente que la clasificación se consiguió con jugadoras formadas en el propio club, sin recurrir a refuerzos de otras instituciones, pese a que esa posibilidad está contemplada en este tipo de competencias. “Fuimos únicamente con jugadoras de nuestro club y estuvimos a la altura de las circunstancias”, señaló el entrenador, quien valoró el rendimiento del equipo y el cumplimiento del principal objetivo deportivo.

Si bien el conjunto perdió la final frente a Río Grande, el resultado no opacó el logro de haber conseguido una de las plazas para la competencia nacional. De acuerdo con lo señalado por Nogueira, Santa Cruz contará con dos representantes en el certamen, con el Boxing de Río Gallegos y un equipo de El Calafate.

La Copa Argentina reunirá a 40 equipos en la rama femenina y representará una exigencia deportiva importante para el plantel. El entrenador explicó que la competencia tendrá una duración de cinco días y medio, con partidos intensos que pueden extenderse a cinco sets, por lo que el equipo deberá realizar una preparación física específica para llegar en las mejores condiciones.

El presente del vóley del Boxing también es resultado de un proceso de crecimiento sostenido. Nogueira, que lleva 11 años trabajando en la institución, recordó que cuando comenzó su actividad contaban con un grupo de entre 15 y 20 chicas. Actualmente, la escuela reúne a casi 100 alumnas y tiene una estructura formativa que abarca desde minivóley hasta la categoría Sub 18.

El entrenador destacó el acompañamiento permanente del club, tanto en la disponibilidad de espacios para entrenar como en el respaldo para participar de diferentes competencias. La formación deportiva constituye uno de los pilares del proyecto, que busca acompañar a las jugadoras desde los ocho o nueve años hasta los 18, durante una etapa clave de su desarrollo.

En ese recorrido, Nogueira también puso en valor las oportunidades que ofrecen las competencias locales, provinciales y regionales para elevar el nivel de juego. El Boxing participa en las ligas municipales y en la Liga Sur, que reúne a equipos del sur de Santa Cruz, Chile y Ushuaia, y constituye una parte importante de su calendario anual.

“Hace cuatro años, cuando íbamos a competir a nivel provincial, nos pasaban por arriba. Hoy hemos logrado ganar provinciales o llegar al podio”, recordó el técnico, al describir la evolución que experimentó el vóley formativo de la institución.

Sin embargo, también advirtió sobre las dificultades que impone la geografía patagónica, con distancias que pueden alcanzar entre 800 y 1.000 kilómetros para disputar determinadas competencias provinciales. A pesar de ello, consideró que el esfuerzo vale la pena por las oportunidades de crecimiento que genera para las jugadoras y por la posibilidad de acceder a torneos de mayor nivel.

Para Romanella Candia, integrante del plantel Sub 14, la clasificación representa una experiencia que hasta hace poco parecía lejana. La joven comenzó a practicar vóley el año pasado, después de haber jugado al pádel desde pequeña, y rápidamente encontró en el nuevo deporte una pasión.

“Para mí fue un club muy bueno, tiene mucha disciplina y Martín es muy bueno enseñando”, contó durante la entrevista con LU12 AM680. Además, destacó los aprendizajes que incorporó desde su llegada al Boxing, tanto dentro como fuera de la cancha, y explicó que comenzó jugando como central, aunque recientemente también empezó a desempeñarse como punta. Según comentó, disfruta de ambas posiciones porque cada una presenta exigencias diferentes.

La jugadora tampoco ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de disputar la Copa Argentina. “Nunca me había imaginado participar en un torneo así”, manifestó, al reconocer la ansiedad y la emoción que le genera la cercanía de la competencia.

Para el plantel, la experiencia significará mucho más que disputar partidos frente a equipos de diferentes puntos del país. También será una oportunidad para conocer otra dimensión del vóley formativo, compartir espacios con jugadoras de alto nivel y sumar herramientas para continuar creciendo deportivamente.

Con la clasificación asegurada, el desafío ahora pasa por reunir los recursos necesarios para afrontar el viaje. Nogueira explicó que las familias fueron fundamentales desde el primer momento y comenzaron a organizar distintas actividades para cubrir los gastos. Entre ellas, realizaron un bingo y otras iniciativas destinadas a recaudar fondos.

El entrenador confirmó que las jugadoras ya cuentan con sus pasajes aéreos y que una parte importante del presupuesto está cubierta. Sin embargo, todavía necesitan reunir dinero para completar los gastos de la participación.

El equipo femenino sub 14 del “albiverde” que se calsificó a la Copa Argentina que se disputará en Chapadmalal.

La inscripción individual a la Copa Argentina incluye alojamiento, alimentación y movilidad interna durante el torneo. Por ese motivo, los principales costos que debe afrontar el grupo son los pasajes y las inscripciones de cada jugadora.

A través de una campaña solidaria, el club busca sumar el apoyo de familiares, amigos, exjugadoras, aficionados al vóley, comercios y empresas de la ciudad. Nogueira agradeció la respuesta de la comunidad y destacó que recibieron colaboraciones de distintos montos, todas importantes para acercarse al objetivo.

“Con una pequeña ayuda se puede hacer algo muy grande”, expresó el entrenador, quien invitó a quienes puedan colaborar a comunicarse con la institución. También remarcó que cada aporte contribuye a aliviar el esfuerzo económico de las familias y permite que las jugadoras puedan vivir esta experiencia nacional.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias voley.boxing.prex o contactarse con el Atlético Boxing Club a través de sus redes sociales.

La clasificación del Sub 14 femenino representa mucho más que un resultado deportivo para la institución. Es el reflejo de años de trabajo formativo, del compromiso de entrenadores y jugadoras, del acompañamiento del club y del esfuerzo de las familias que sostienen el proyecto.

Las “pibas” del Boxing esperan contar con el apoyo de la comunidad para competir de la mejor manera en una nueva edición de la Copa Argentina.

Ahora, con la ilusión puesta en Chapadmalal, el equipo se prepara para representar a Río Gallegos y a Santa Cruz en el escenario nacional. Las chicas ya consiguieron su lugar en la cancha y, con el apoyo de la comunidad, buscarán completar el camino hacia una experiencia que puede marcar un antes y un después en su desarrollo deportivo.