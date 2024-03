Al término de la fase regular de la Liga Argentina de Básquet, se da paso a el despliegue de playoffs que define el destino de los equipos para el resto de la temporada. La competición se divide en conferencias, cada una con su propio formato de enfrentamientos.

La fase inicial consiste en una serie de partidos todos contra todos, con encuentros de ida y vuelta entre los equipos de cada conferencia. En la Conferencia Norte se disputan un total de 30 fechas, mientras que en la Conferencia Sur son 32 fechas. Es importante resaltar que no hay cruces entre equipos de la Conferencia Norte y la Conferencia Sur en esta etapa.

Una vez completada esta fase, se inicia la etapa de playoffs. Los cuatro mejores equipos de cada conferencia clasifican directamente a los Cuartos de Final y actúan como locales en esta instancia, sin necesidad de pasar por el proceso de Reclasificación.

Sin embargo, antes de llegar a los Cuartos de Final, hay dos instancias previas de repechaje. En primer lugar, se lleva a cabo el Play-In entre los equipos clasificados del 11º al 14º puesto de cada conferencia. Este se juega a un solo partido en la cancha del mejor clasificado, con los siguientes enfrentamientos: 11º vs 12º y 13º vs 14º. El ganador entre el 11º y el 12º avanza directamente a la Reclasificación, mientras que el perdedor debe enfrentarse al ganador entre el 13º y el 14º por la última plaza para la Reclasificación.

Una vez determinados los equipos que avanzan desde el Play-In, comienza la etapa de Reclasificación. Aquí, los equipos se enfrentan en series al mejor de tres partidos, comenzando en la cancha del peor clasificado. Los ganadores de cada llave avanzan a los Cuartos de Final, con los siguientes enfrentamientos: 5º vs 12º, 6º vs 11º, 7º vs 10º, y 8º vs 9º.

Posteriormente, los cuatro equipos clasificados se reordenan según su récord de la fase regular y se enfrentan a los cuatro mejores equipos de cada conferencia que ya estaban clasificados, esperando rival. Los Cuartos de Final se disputan al mejor de cinco juegos.

Las etapas de Cuartos de Final, Semifinales y Finales de Conferencia, al igual que las Finales por el título, se resuelven al mejor de cinco partidos. La culminación de estas Finales otorga el tan ansiado ascenso a La Liga Nacional.

Finalmente, cabe destacar que esta edición de la Liga Argentina de Básquet contempla dos descensos, uno por cada conferencia. Los equipos que finalizan en la última posición de la tabla al término de la fase regular descienden de categoría, siendo el peor registro de la Conferencia Norte y el peor registro de la Conferencia Sur los afectados.