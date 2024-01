En San Miguel hay nueve bajas confirmadas y pueden llegar Erbes, Kippes y Ortiz

San Miguel, recientemente ascendido a la Primera Nacional, está interesado en incorporar al mediocampista Cristian Erbes, ex Boca Juniors, al tiempo que reportó nueva bajas en su plantel y un solo refuerzo hasta ahora.

El "Trueno Verde", dirigido técnicamente por Gustavo "Sapito" Coleoni, volverá a los entrenamientos el próximo viernes en el complejo Malvinas Argentinas de Los Polvorines, y el domingo viajará hacia Mar del Plata, para realizar la pretemporada -hasta el 18 de enero- en el predio deportivo de Aldosivi.

Entre los refuerzos que interesan en San Miguel, además de Erbes, se anotan Ariel Kippes (ex Brown de Adrogué), Gabriel Serrano (El Linqueño), Alan Ortiz (Los Andes), y Tomás Villoldo (Riestra).

Las bajas ya confirmadas por la dirigencia de San Miguel son Nahuel Sica, Jonathan González, Tomás Luján, Rodrigo Díaz (pasó al fútbol ecuatoriano), Matías Samaniego, Lucas Ballesteros, Gerardo Alegre Rojas (Argentino de Quilmes), Leandro Yubel e Iván Regules (Tristán Suárez).

Revonaron su vínculo con el "Trueno" Alan González, Jorge Ferrero, Ezequiel Melillo, Federico Sena, el colombiano Dixon Rentería y Lucas Scarnato, quien irá a préstamo al club Luján.

El único refuerzo confirmado hasta ahora por el equipo de Los Polvorines es el de Martín Batallini, de 32 años y de último paso por Almirante Brown. El delantero regresa así al club con el que ganó el ascenso a la Primera B en 2017.

El atacante tiene una larga trayectoria, ya que jugó también en Defensores de Belgrano, Deportivo Merlo, Estudiantes de Buenos Aires, All Boys, y equipos de Grecia, Venezuela y Paraguay.

San Miguel jugará la temporada 2024 en la Primera Nacional después de 23 años, tras derrotar por penales a Douglas Haig de Pergamino el 12 de diciembre pasado en el estadio Platense, en la final entre el ganador del Reducido de la Primera B y el segundo del torneo Federal A. (Télam)