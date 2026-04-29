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La delegación santacruceña arribó el domingo a Mendoza después de un largo viaje por vía terrestre. Hasta allí llegaron la profesora Lucrecia Nielsen y los jóvenes gimnastas John Nielsen de 7 años, Antonella Rondal también de 7 y Madisson Rondal de 9 años.

Las hermanas Antonella y Madisson comenzaron a entrenar a los cinco años, a diferencia del pequeño John que inició su camino en esta disciplina cuando tenía apenas 2 años y medio y ya sabe lo que es coronarse campeón a nivel nacional, ya que en diciembre del año pasado obtuvo el primer puesto en la Final Nacional Federativa que se llevó a cabo en Caseros, provincia de Buenos Aires.

“Estamos expectantes. Ayer fue la prueba de piso, mañana entrenamiento y el viernes empieza la competencia para Madisson y el domingo lo harán Antonella y John” indicó la profesora Lucrecia Nielsen.

En el caso de Madisson, su categoría es de desarrollo, mientras que Antonella y John compiten en categoría infantiles.

La profesora Lucrecia Nielsen con el pequeño John.

“Somos la única escuela de gimnasia aeróbica federada de Santa Cruz, por lo tanto somos los únicos que representamos a la provincia en los torneos federativos”, explicó Lucrecia que además agregó que para llegar a estas instancias nacionales antes deben pasar dos instancias provinciales.

La Escuela “Aeronielsen” funciona desde el año 2014. En un principio los entrenamientos eran en el Club Catamarca de Caleta Olivia, pero hace dos años se mudaron a la sede la Unión Vecinal del Barrio Bella Vista.

“Además de estos torneos, participamos de torneos privados. El año pasado viajamos a la liga uruguaya que se realizó en septiembre en Montevideo y este año tenemos en agenda, además de los torneos regionales, en octubre ir a Brasil a un sudamericano y a fin de año la final federativa en la provincia de Córdoba”.

Sobre el desarrollo de los torneos, la profesora Nielsen explicó que se realizan rutinas coreográficas, donde los chicos muestran ejercicios de fuerza, flexibilidad, y saltabilidad, acompañados en conjunto con patrones de movimientos aeróbicos.

“Todos pasos básicos para armar una rutina coreográfica que cuente una historia, que tenga un atractivo y a partir de ahí y de los elementos de dificultad que se van mostrando se realiza la puntación” detalló.

En cuanto a la edad de los gimnastas, la profesora explicó que a pesar de ser tan chicos, ya están entrenando con el grupo avanzado, lo que significa que tienen un entrenamiento más disciplinado.

“Entrenan mínimo cuatro veces por semana tres horas. Tratamos de abordarlo desde el juego pero sin perder el foco de la exigencia. Estas experiencias son de muchos nervios porque siempre está ese gustito de adrenalina” sostuvo.

En esa línea, agregó que los chicos disfrutan mucho estas experiencias por la posibilidad de viajar a otros lados y compartir con sus compañeros y familiares que los acompañan.

Concretamente sobre el cronograma para el torneo, la profesora indicó que el día martes se realizaron las pruebas de sonido y piso, el miércoles tuvieron día libre y el jueves volverán a practicar para ponerse en movimiento y empezar a delinear la presentación de Madisson.

“Las pruebas se realizan dentro de un perímetro que es una pedana especial que hay para gimnasia aeróbica así que hay que adaptarse a eso, teniendo en cuenta que nosotros entrenamos en piso común”.

En el caso de Antonella y John, se entrenarán el día sábado teniendo en cuenta que competirán el domingo.

La profesora Lucrecia Nielsen habló en exclusiva con LU12AM680.

Por último, la profesora Nielsen anticipó que los días 26 y 27 de septiembre se estará llevando a cabo el Campeonato Argentino de Danzas Aeróbicas y Ritmos (CADAR) que organiza su escuela.