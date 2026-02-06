El fútbol argentino siempre tiene lugar para las historias de regreso, pero pocas con la carga simbólica y emocional que rodea a Juan Gauto. Criado futbolísticamente en Perito Moreno, en el norte de Santa Cruz, aunque nacido en Corrientes, el delantero volvió de su experiencia en Europa con hambre de protagonismo y hoy es uno de los puntos más altos de Platense en este inicio de temporada de la Liga Profesional, donde ya suma actuaciones determinantes y dos asistencias que lo colocan como pieza clave del equipo de Vicente López.

El último “finde”, el “Calamar” venció 2-1 a Talleres en Córdoba, y entresemana, venció 1-0 a Argentino de Monte Maíz por los 32vos de final de la Copa Argentina. Cuando el partido se encaminaba a los penales, en un tiro libre Gauto acarició la redonda y con un centro preciso, habilitó a Víctor Cuesta -otro refuerzo- que con un cabezazo a los 90′ selló la clasificación.

Lejos de llegar como apuesta, Gauto aterrizó en el “Calamar” con experiencia europea y más maduro de aquel joven que brilló en Huracán y sus grandes actuaciones lo catapultaron a la Selección Sub 20. Aunque no perdió el “potrero“. Y en Platense encontró rápidamente su lugar.

“Estoy muy contento con el grupo y con el equipo. La gente me recibió muy bien, y eso para un jugador es fundamental”, expresó en declaraciones a La Voz del Calamar, dejando en claro que la adaptación fue inmediata. “Agradecido con el técnico y con todos los compañeros, me abrieron las puertas de la mejor manera y eso es súper importante”.

Dentro de la cancha, Gauto responde con fútbol. Desborde, velocidad, buena toma de decisiones en los metros finales y una madurez que sorprende para su edad. En los primeros partidos del torneo ya fue protagonista en la generación de juego ofensivo, aportando dos asistencias y siendo uno de los nombres propios cada vez que Platense pisa el área rival.

Juan Gauto ya se entrena con Platense. El santacruceño abrió su corazón y recordó su dura infancia junto a su mamá, Norma, a quien pudo comprarle una casa en Perito Moreno.

Su formación en Perito Moreno estuvo marcada por la constancia y por una realidad dura que él mismo supo contar tiempo atrás, cuando relató cómo su familia atravesó momentos de extrema necesidad mientras él perseguía el sueño de ser futbolista profesional. Una infancia difícil que hoy se transforma en combustible para cada partido.

Juan Gauto vistiendo los colores de San Lorenzo de Perito Moreno.

Ese recorrido forjó carácter. Por eso no dudó cuando surgió la posibilidad de volver al fútbol argentino. “Cuando hablé con la dirigencia y con el cuerpo técnico sentí mucho cariño desde el primer día. Uno no puede decir si va a jugar o no, pero la idea siempre es sumar. No dudé en venir y hoy estoy muy contento, ojalá que salga todo bien”, afirmó.

Platense, que este año jugará por primera vez en su historia la Copa Libertadores, encontró en Gauto una pieza desequilibrante.

Para Santa Cruz, y especialmente para Perito Moreno, su presente tiene un sabor especial. Es la confirmación de que desde el interior, y precisamente desde el sur patagónico, también se puede llegar a Primera.

Lo que viene

La agenda del “Calamar” seguirá este domingo cuando reciba a Independiente en Vicente López, a las 17:00

