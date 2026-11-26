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Lo conseguido por Hispano Americano en Punta Arenas va mucho más allá de los números. Cuatro victorias en cinco presentaciones, una agenda de competencia extremadamente exigente y un plantel que debió apelar a todas sus reservas físicas y mentales para responder ante cada compromiso. La actuación del conjunto santacruceño dejó una señal clara: el equipo está dispuesto a competir hasta el último esfuerzo y tiene argumentos para ilusionarse.

Luego de aquella maratón deportiva en Chile, los protagonistas visitaron los estudios de LU12 AM680. Ezequiel Barrios, Matheo Germani y Gustavo “Otto” Cabrera compartieron sus sensaciones sobre un fin de semana que puso a prueba al plantel y que terminó fortaleciendo todavía más los vínculos dentro del grupo.

“Agotados, pero felices”, fue una de las primeras definiciones que surgieron al recordar la experiencia. Y no era para menos: Hispano disputó cinco encuentros en menos de 30 horas, con apenas una hora de recuperación entre varios de ellos y una jornada dominical que comenzó temprano y terminó entrada la noche.

El saldo deportivo fue de cuatro triunfos. Una cosecha que tuvo un valor especial por las condiciones en las que se consiguió y por la capacidad del equipo para sobreponerse a las dificultades.

El plantel de Hispano que compitió en Punta Arenas. bajo las órdenes del entrenador Facundo Zalazar.

Una remontada que mostró el carácter del equipo

Uno de los momentos más destacados de la competencia llegó frente a INACAP. Hispano llegó a estar 17 puntos abajo, pero encontró respuestas para cambiar el desarrollo del partido y terminó imponiéndose por diez unidades.

En esa reacción tuvieron un papel importante los más jóvenes del plantel, entre ellos Matheo Germani, que volvió a demostrar su capacidad para asumir responsabilidades en Primera División.

Barrios destacó especialmente el aporte de sus compañeros y la manera en que el equipo respondió ante la adversidad. Según explicó, cuando algunos jugadores necesitaron descansar, quienes estaban en el banco ingresaron con la misma determinación, sin que se modificara el compromiso colectivo.

“En ningún momento bajamos los brazos. Los chicos nos dieron una enorme mano. Tenemos jugadores de 15, 16 y 17 años que en ningún momento se achicaron, fueron al frente siempre”, valoró Ezequiel.

La remontada ante INACAP fue una muestra de esa personalidad. Con el desgaste acumulado y un marcador adverso, Hispano encontró energía en sus jugadores más jóvenes y consiguió una victoria que terminó convirtiéndose en uno de los puntos altos del recorrido.

Para Barrios, también fue una demostración del trabajo que viene realizando el entrenador Facundo Zalazar: las rotaciones, la confianza y la posibilidad de que cada integrante tenga su momento resultaron fundamentales para sostener al equipo durante semejante exigencia.

Matheo Germani, la joven promesa del básquet “celeste”. FOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL FOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Matheo Germani, juventud y personalidad en Primera

Con apenas 16 años, Matheo Germani es uno de los jóvenes que empieza a hacerse un lugar en el equipo superior de Hispano Americano. Su participación en Punta Arenas volvió a generar comentarios positivos y reconocimientos por su rendimiento.

Consultado sobre la experiencia de compartir cancha con jugadores de mayor recorrido, Germani reconoció que representa una oportunidad enorme para su crecimiento.

“Es tremenda. Siempre me gustó el básquet, pero nunca pensé que iba a llegar a donde estoy ahora”, contó.

Su primera experiencia con el plantel de Primera había llegado durante el año anterior, cuando tenía apenas 15 años y fue convocado para disputar el Pre Federal. Aunque entonces tuvo pocos minutos, aquella participación le permitió comenzar a transitar un camino que hoy lo encuentra con mayor protagonismo.

También se refirió a los elogios que recibió por sus actuaciones y a la repercusión que tuvo una publicación del ex jugador Mariano Tagliotti que destacó su rendimiento.

“Me emocionó mucho. Creo que puedo estar orgulloso de lo que estoy haciendo. Que la gente venga y te diga que te esforzaste mucho, que te destaque, me enorgullece y me da más ganas de seguir haciendo lo que hago”, expresó.

El joven jugador también reconoció la importancia del acompañamiento de su familia y agradeció especialmente a Dios, a su mamá y a su hermana por estar presentes en cada paso de su carrera.

Otto Cabrera y una adaptación basada en el sacrificio

Otro de los protagonistas de esta historia es Gustavo “Otto” Cabrera, quien comenzó a integrar el plantel de Primera durante abril de este año.

Su llegada al equipo implicó adaptarse a una función diferente, con un rol principalmente defensivo y la responsabilidad de aportar intensidad desde la segunda línea.

“Pensé que no iba a tener muchos minutos, pero me tocó adaptarme más a un rol defensivo. Estoy muy contento por el esfuerzo de todo el equipo, de mis compañeros. Es lindo el sacrificio y es lindo defender estos colores”, señaló.

Su recorrido deportivo también tiene una particularidad: comenzó jugando al básquet en Los Tigres a los 15 o 16 años, después de haber practicado fútbol durante su infancia. La pandemia interrumpió durante un tiempo su continuidad deportiva, pero posteriormente encontró nuevamente en el básquet un espacio para desarrollarse.

Actualmente, además de competir en Hispano, estudia el profesorado de Educación Física.

Su valoración del presente del equipo fue contundente: destacó la experiencia de sus compañeros, la posibilidad de aprender de quienes tienen más trayectoria y, sobre todo, la satisfacción de formar parte de un grupo que trabaja con un objetivo común.

Ezequiel Barrios, uno de los experimentados de Hispano con 27 años. FOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Barrios, la experiencia de quien conoce el significado de la celeste

Ezequiel Barrios aporta al plantel mucho más que su experiencia dentro de la cancha. Con 27 años, conoce profundamente la historia reciente de Hispano y también el valor que representa vestir la camiseta del club.

Llegó a Río Gallegos en 2011, cuando tenía 12 años, después de comenzar su formación en el Club Pingüinos y continuar su recorrido en San Martín de Corrientes. Desde entonces, Hispano se convirtió en una parte fundamental de su vida deportiva.

Incluso tuvo el privilegio de integrar el plantel que consiguió el ascenso a la Liga Nacional, una experiencia que hoy dimensiona de otra manera.

“Cuando era chico quizás no lo veía o no lo sentía como hoy. Ahora entiendo lo que significó. Antes, a los 16 o 17 años, era muy difícil tener la posibilidad de competir en Primera. Hoy trato de transmitirles eso a los más chicos, que valoren la oportunidad que tienen”, explicó.

En ese sentido, destacó especialmente el crecimiento de los juveniles y la naturalidad con la que se integraron a un equipo de mayores exigencias.

Pero hubo una frase que sintetizó su vínculo con la institución: “Hispano para mí es una familia, es mi casa. Ponerte la camiseta de Hispano te da un plus, te convierte en querer defenderla a muerte”.

Barrios también reconoció que el rendimiento colectivo superó las expectativas que existían al comienzo de la temporada. El trabajo de lunes a viernes, la constancia en los entrenamientos y el compromiso de cada integrante fueron construyendo una identidad que hoy se refleja dentro de la cancha.

“Somos más que un equipo, somos una familia. Estamos en todo momento unidos. Cada uno pone lo suyo al cien por ciento y no nos quejamos de nada”, afirmó.

Los jugadores de Hispano Americano en los estudios de LU12 AM680 junto al periodista Carlos Saldivia. FOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Cinco partidos, un desgaste enorme y una decisión colectiva

La exigencia de Punta Arenas también tuvo una dimensión que los jugadores no olvidarán fácilmente. El plantel comenzó la actividad desde temprano y tuvo que organizar comidas, descansos y recuperaciones en espacios de tiempo muy reducidos.

El último compromiso, frente a Sokol, llegó después de una seguidilla que ya había consumido buena parte de las energías del equipo. Los jugadores reconocieron que querían ganar también ese encuentro, pero que el desgaste físico y mental era considerable.

Con la clasificación ya asegurada, Facundo Salazar reunió al plantel y transmitió un mensaje de tranquilidad y reconocimiento por el esfuerzo realizado.

Lejos de los reproches, el entrenador les hizo saber que estaba orgulloso de lo conseguido y que el objetivo principal ya estaba cumplido.

Los jugadores coincidieron en que esas palabras fueron importantes para comprender que no siempre se puede exigir más al cuerpo, especialmente después de una competencia tan intensa.

También mencionaron algunas situaciones de tensión durante el encuentro, con reclamos por decisiones arbitrales y episodios que demoraron el desarrollo del juego. Sin embargo, el balance general estuvo marcado por la satisfacción de haber cumplido con la meta deportiva.

“Yo tengo 27 años y jugando al básquet jamás me había pasado algo así. Cuando vimos la programación dijimos que iba a ser una masacre, pero en ningún momento dudamos de nosotros”, recordó Barrios.

La frase refleja el espíritu con el que Hispano afrontó el desafío: competir, confiar en el compañero y sostener la convicción incluso cuando las piernas empezaban a responder menos.

Lo que viene: una nueva oportunidad para seguir creciendo

Con la experiencia de Punta Arenas ya en el recuerdo, el equipo volvió a enfocarse en sus próximos compromisos. Por delante aparece la definición del torneo local frente a San Miguel y luego el regreso a Chile para disputar las instancias decisivas de la competencia, con una semifinal y la posibilidad de alcanzar la final.

El plantel sabe que todavía queda camino por recorrer y que será necesario mantener el nivel de trabajo que lo llevó hasta este presente.

Barrios lo resumió con una frase que parece haberse convertido en una consigna interna: “Hay que trabajar en silencio, que el éxito haga el ruido”.

El cierre de la entrevista también dejó espacio para los agradecimientos personales. Barrios destacó el acompañamiento de su familia y de su hijo Bautista, de siete años, que suele estar presente incluso en los entrenamientos nocturnos. Germani agradeció a sus seres queridos y Cabrera envió un mensaje especial de aliento para Aarón, un jugador de Los Tigres que atraviesa una situación complicada.

Pequeños gestos que permiten entender que detrás de cada partido hay historias, vínculos y esfuerzos que muchas veces no aparecen en las estadísticas.

Hispano Americano volvió de Punta Arenas con cuatro victorias, pero también con algo que puede resultar todavía más importante para lo que viene: la certeza de que cuenta con un grupo capaz de sobreponerse a las dificultades, integrar a sus jóvenes talentos y defender una camiseta que representa mucho más que un resultado.

Porque, como dejaron en claro sus protagonistas, la celeste se defiende con básquet, con sacrificio y, sobre todo, con sentido de pertenencia.