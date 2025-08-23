Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hoy cumple 105 años una de las instituciones mas antiguas de la ciudad y de la provincia como lo es el Atlético Boxing Club, nacido el 23 de agosto de 1920, de la mano del crecimiento del pueblito que era Río Gallegos en esos años, derivado de un equipo de chicos que jugaban fútbol en el patio del Colegio Salesiano y que se transformó a través de los años, en la entidad mas grande del deporte provincial y regional.

Para resumir la historia, en el patio del colegio salesiano el padre Crema asistía a muchos equipos que jugaban en el mismo en torneos juveniles, el British, el Bristol, el Neptuno, el Chile, el Belgrano, el Olimpia ( del que nació el Hispano Americano años después), conjuntos que reunían a la juventud de los años 20 a jugar fútbol y estaban contenidos.

Del equipo de Belgrano, decididos a ser mas grandes, nace el Atlético Boxing Club quien incluso usa los mismos colores albiverdes que tenía el equipo en sus enfrentamientos juveniles, y con un grupo de jugadores inicia su actividad que en poco tiempo se transforma en encuentro no solo deportivo sino también social de importancia, aglutinando a otros aspectos de la sociedad de ese entonces bajo los colores del club.

Así logran tener a seis años de su fundación el primer cuerpo de bomberos voluntarios que se crea el 19 de febrero de 1926, la primera biblioteca, los primeros grupos de teatro que conformaron los primeros cuadros artísticos del pueblito, y en poco tiempo pasaron de ser un equipo de fútbol, a transformarse en un centro de atención de toda la sociedad de la época.

En 1930 tuvieron un periódico que se llamó el ABC, impreso en tamaño tabloide, y además de la práctica del fútbol integraron a la paleta como deporte local con su nueva cancha, el boxeo y el resto de las actividades deportivas que fueron tomando cuerpo en la sociedad de esos años.

Practicaron el ciclismo, el tenis, el tiro al blanco y contaban con representantes en todas las actividades deportivas y se asociaron con la Sociedad Sportiva, la entidad que era propietaria del edificio de manpostería de la actual Avenida San Martín ( por aquel tiempo calle Maipú), instalación que sería destruida por un incendio en 1943, done se destruyeron desde los libros de la biblioteca hasta los trofeos acumulados a lo largo de los primeros 23 años del club.

Luego se levantaría el nuevo edificio que hoy subsiste y que durante muchos años albergaría a la sede social del Atlético Boxing Club, con su salón de fiestas en el primer piso y su cancha de básquetbol en el piso superior, sumado a la cancha de paleta que fue por años el emblema de la institución en la materia.

Luego y con el esfuerzo de socios y amigos, se construirían las actuales instalaciones que conforman una de las mas grandes entidades deportivas de la ciudad, de la provincia y de la Patagonia, con su cancha de fútbol anexa y los terrenos que la rodean, sumado a que desde sus mismas entrañas nacieron otras entidades como por ejemplo el Automóvil Club Río Gallegos, integrado por una subcomisión de carreras del Boxing club.

Comisiones directivas

Desde los primeros pioneros el Boxing en los años 20 hasta la actualidad, la entidad ha logrado conformarse con grupos sociales singulares de comerciantes, aficionados, socios y de todos los estamentos de la sociedad que fue creciendo a la par de un desarrollo social y deportivo de proporciones, pero los primeros fueron quienes se destacaron por ser los iniciadores del gran esfuerzo.

la primera directiva estuvo integrada por Juan B. Castro como presidente, Alfonso Martínez como vice, Rosario Macchía secretario, Abel Bazan tesorero y los vocales Amador Alvarez Muñiz, Baltazar Bazan, Bertie Joslich, Rene Picard, Oscar Ritchie, Ricardo Gaydosch, Miguel Aristizabal y Ricardo Fernández, pero a través de los años han pasado muchos nombres importantes como José Fadul, Manuel Vázquez, Joaquín Arguelles, Manuel Miranday y otros que en los primeros años hicieron granes esfuerzos por los colores del club.

A través delos años otros recordados como Cacho Sancho, Mario Braccalenti, Dante Vaiani y el inolvidable Emilio “Pichón” Guatti le dieron al Boxing club el prestigio y la calidad deportiva que hoy tiene en el ámbito patagónico y nacional sin lugar a dudas, por lo que el recuerdo de tanta gente hace del Boxing Club un conglomerado de voluntades notables en toda su historia.

La práctica del deporte

Desde los primeros años se conformó con un equipo de fútbol que ha sido la bandera mayor de la entidad, habiendo no solo sido el equipo mas ganador de torneos de toda la historia, sino el segundo en jugar el torneo regional lo que aconteció en 1973, ( el primero fue Ferrocarril en el 72), y habiendo estado muy cerca de muchos ascensos como con la conducción de Jorge Lencinas en 2021 cuando faltó solo un gol de diferencia frente a Otamendi.

Pero grandes nombres hicieron del club un emblema del fútbol como Carlitos “Garga” Gargaglione, como Pedro “Peyo” Perez Bravo, y como tantos ortos que hoy pueblan los albunes de fotos del club , pero no solo jugadores, porque los mas grandes clubes que vinieron a la Patagonia, enfrentaron al Boxing club comoTigre, como Independiente de Avellaneda o como los mas grandes equipos chilenos, comenzado por los vecinos de Punta Arenas como el Scout, el Sokol o tantos otros.

La Paleta fue, es y será una bandera del Boxing club en la Patagonia así como lo fue el básquetbol, incluso cuando el primer campeón argentino de los años 60 como Racing club vino a jugar a la cancha de la avenida San Martín con sus mas grandes figuras, o el boxeo, donde primero por iniciativa del club y del presidente Pichón Guatti en ese tiempo, se vivieron combates recordados hasta de Carlos Monzón, o con el impulso que le dio el pampeano Walter Gómez en su paso por la ciudad y por la región hasta su desaparición física.

Por ello y a través de tantas disciplinas deportivas y de tantos hechos sociales, el Atlético Boxing Club es y será una de las mas grandes instituciones de la ciudad, de la región patagónica y del interior del país que brilla con luz propia, la que forjaron tantas historias y tantos hombres para que hoy se festeje con sobrados recuerdos, estas épocas de cosechar las glorias de todos los tiempos.

Acto de Recordación y festejos

En horas de anoche en las nuevas instalaciones de la entidad, con la presencia de las máximas autoridades del club y con la presencia del intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, se realizó un acto recordatorio de la fundación con palabras alusivas del presidente Leonardo Mata, donde además se inauguraron nuevas luminarias del edificio central.

Un nutrido número de socios y allegados a la entidad, deportistas y amigos del club se dieron cita para conmemorar estos 105 años con alegría y con muchas anécdotas y recuerdos de tantos años y de tantas historias de la entidad albiverde, por lo que el acto tuvo una notable resonancia.