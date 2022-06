Joaquín Guzmán, futbolista de Pico Truncado, entrenó con la Primera de San Lorenzo de Almagro: "fue una experiencia muy linda"

Con el sueño y la ilusión firme de llegar a Primera División, el "Ruso" Joaquín Guzmán de Pico Truncado entrenó este martes junto al plantel de la primera de San Lorenzo donde lo hizo con su categoría, que es la Cuarta División.

Este 2022 es el cuarto año que Joaquín lleva viviendo solo en Buenos Aires y donde lucha por su carrera futbolística. En 2019 estuvo en Boca Juniors, y desde 2020 viste los colores del "Ciclón". Formado en EMFI de Pico Truncado, el futbolista transita un gran presente y sueña con algún día debutar en el Nuevo Gasómetro.

En la actualidad, Guzmán es dirigido por Cristian Gómez en la Cuarta de San Lorenzo y está a un paso de la Reserva. Sin embargo, mantiene los pies sobre la tierra.

"Ha pesar de que la Primera no está pasando un buen momento, el sueño de todos los pibes de las inferiores es llegar y que te miren 50 mil personas y disfrutarlo", expresó a LU12 AM680.

Con respecto al entrenamiento de este martes, el santacruceño manifestó que "me tocó la suerte de estar en el entrenamiento, y fuimos preparados al 100%, fue una experiencia muy linda que a la vez se toma con demasiada responsabilidad".

Joaquin Guzmán de fondo mientras Agustín Martegani tiene la pelota. FOTO: SAN LORENZO

No fue fácil para Joaquín mantenerse dentro de las inferiores de San Lorenzo y a casi 2000 kilómetros de su casa: "Pasaron los años y me fui amoldando, con la cabeza firme. A veces sentís que el momento no llega, pero con trabajo, mentalidad ganadora y positiva el momento va a llegar y hay que saber aprovecharlo. ", manifestó el santacruceño que juega en el Ciclón.

Otro santacruceño que la pelea en Buenos Aires y que está en la otra vereda es Juan Gauto, que juega en Huracán. Con él, Joaquín tiene una gran relación: "Con Juan nos cruzábamos en torneos de Futsal en Caleta, hasta el día de hoy tengo una relación muy linda y estamos en contacto permanente, por suerte es un pibe con mucha bondad que se merece todo lo que le está pasando".

Por último, el truncadense dejó un mensaje para aquellos niños y niñas que sueñan con llegar a jugar en Buenos Aires: "No piensen que es imposible, hay que hacer un esfuerzo y tener siempre mentalidad ganadora".