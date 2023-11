La oposición de Boca denuncia irregularidades en la lista del oficialismo

La fórmula opositora de Andrés Ibarra y Mauricio Macri denunció este jueves ante la Comisión Electoral de Boca Juniors irregularidades en tres de las agrupaciones que forman parte de la lista del oficialismo, que encabeza Juan Román Riquelme, para las elecciones del 2 de diciembre próximo.

El escrito enviado al club por el expresidente de la Nación realiza objeciones sobre las agrupaciones "Soy Bostero", de Riquelme y su hermano Cristian; "Por un Boca mejor", encabezada por Enrique "Coti" Nosiglia, y "Xeneizes por siempre", que lidera Diego Requejo.

Según la denuncia, la primera no tendría los avales (10% del padrón) presentados ante escribano público, lo que le impediría formar parte de los comicios.

Además, Ibarra y Macri solicitaron a la Comisión Electoral que remita el listado de socios y socias que integran la agrupación, la nómina de Comisión Directiva y la copia del registro electoral, entre otras cuestiones administrativas.

Sobre las otras dos agrupaciones, la impugnación se centra en que habrían perdido su afiliación o vigencia debido a que no se presentaron en dos elecciones seguidas o en cuatro alternadas, como dispone el Estatuto Social.

Estas requisitorias tendrán que ser respondidas a la brevedad por la Comisión Electoral, que está compuesta por los dirigentes del oficialismo Ricardo Rosica (secretario general) y Carlos Montero (tesorero) más un representante de socios elegido por la CD.

Según adelantaron fuentes del club a Télam, el reclamo administrativo de la oposición no pone en riesgo los comicios pero no se descarta que, en caso de ser rechazado, avance a la justicia civil o la Inspección General de Justicia. (Télam)