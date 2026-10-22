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El fútbol barrial se prepara para vivir un nuevo fin de semana de competencia con la disputa de la fecha 15 del Torneo Oficial 2026 de la Primera División “B”. La Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) confirmó la programación de diez encuentros que se desarrollarán entre el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, en una jornada que tendrá como principal atractivo la lucha por los primeros puestos de la clasificación y la necesidad de varios equipos de sumar para mejorar su situación en el campeonato.

Con la tabla de posiciones como referencia, Sol de América llega como líder con 30 puntos en 13 partidos disputados, producto de nueve victorias, tres empates y una sola derrota. Sin embargo, la pelea por la cima está lejos de resolverse, ya que Los Pibes también acumula 30 unidades, aunque con 14 encuentros jugados.

Atlanta RG y J. H. Ortega aparecen inmediatamente detrás, ambos con 29 puntos, mientras que Juventud Santacruceña suma la misma cantidad de unidades y completa un grupo de cinco equipos que se mantienen en una disputa muy ajustada por los lugares de privilegio.

La actividad del sábado comenzará en la cancha de El Cóndor, donde Espartanos se medirá con Fortín Marina desde las 13. El conjunto de Fortín Marina suma 13 puntos en 13 presentaciones, mientras que Espartanos acumula 10 unidades en 12 partidos.

A las 15, Huracán enfrentará a Atlanta RG, en uno de los cruces que presenta un contraste importante en la tabla. El equipo de Atlanta llega con 29 puntos y una campaña que lo mantiene en la pelea por el liderazgo, mientras que Huracán reúne 16 unidades y buscará dar el golpe ante uno de los protagonistas del torneo. La jornada en El Cóndor se completará a las 17 con el duelo entre Juventud Santacruceña y Chaco. Juventud, con 29 puntos, afrontará un compromiso importante para seguir prendido en la lucha por la cima, mientras que Chaco, ubicado con 22 unidades, intentará sumar para acercarse al grupo de los principales animadores.

En la cancha de Camioneros también habrá tres encuentros durante el sábado. A partir de las 13, J. H. Ortega se enfrentará a Desamparados. El equipo de Ortega llega con 29 puntos en 12 partidos y una de las defensas más sólidas de la competencia, con apenas diez goles recibidos. Desamparados, por su parte, suma cinco unidades en 13 presentaciones y necesita recuperarse para mejorar su campaña.

A las 15, San Antonio jugará frente a Sol de América, en otro de los partidos destacados de la fecha. El líder del campeonato tendrá una prueba exigente ante un rival que acumula 20 puntos y que buscará aprovechar la oportunidad para escalar posiciones. El último encuentro del sábado en ese escenario se disputará a las 17, cuando La Academia se mida con Carboneros. La Academia cuenta con 16 puntos en 11 partidos, mientras que Carboneros reúne 17 unidades en 13 encuentros.

La programación continuará el domingo 25 de octubre en la cancha de El Cóndor, con cuatro compromisos. La jornada se pondrá en marcha a las 11 con el partido entre Ragazzi y Villarreal. Ragazzi suma tres puntos y buscará reencontrarse con un resultado positivo, mientras que Villarreal, con 18 unidades, intentará consolidarse en la zona media de la tabla y seguir avanzando en el campeonato.

Desde las 13, Matadero enfrentará a Atlético Federal. El conjunto de Matadero acumula 19 puntos. Atlético Federal, en tanto, suma ocho unidades y necesita una victoria que le permita cambiar el rumbo de su campaña. A las 15 será el turno de Los Pibes y Atlético Salta, en un encuentro que tendrá especial relevancia para la parte alta de la tabla. Los Pibes llega con 30 puntos y comparte el liderazgo con Sol de América, aunque con un partido más disputado. Atlético Salta, con 25 unidades, se mantiene en la zona de arriba y buscará conseguir un resultado que le permita acercarse a los primeros puestos.

El cierre del domingo estará a cargo de San Benito y San Martín, que se enfrentarán desde las 17. San Benito suma 16 puntos, mientras que San Martín acumula siete y buscará recuperarse para mejorar su ubicación.

La tabla también muestra una importante disputa en los puestos intermedios. Pasaje Aragón, con 24 puntos, y Chaco, con 22, se mantienen en una posición que les permite mirar hacia arriba, mientras que San Antonio, Matadero, Villarreal, Carboneros, La Academia, San Benito y Huracán intentarán seguir sumando para mejorar su ubicación.

De acuerdo con la programación oficial difundida por la AIFB, La Kuadra actuará de comisario deportivo durante las jornadas previstas en las canchas de Cóndor y Camioneros.

Con diez partidos programados para el fin de semana, la fecha 15 se presenta como una nueva oportunidad para que los principales candidatos sostengan su protagonismo y para que los equipos que vienen detrás intenten achicar diferencias.