La Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios de Río Gallegos lanzó la programación oficial para la Primera D, correspondiente a la 20° jornada del campeonato, donde dos clubes buscarán estar a tan solo un partido del ascenso a la tercera categoría del fútbol barrial, y ellos son Bet-El y Santa Cruz FC.

Los encuentros se disputarán en una de las dos canchas de la asociación; Nora Vera y en la de Boxing Club; Emilio “Pichón” Guatti.

El viernes la acción seguirá en la cancha Nora Vera, desde las 20:00 se medirán Deportivo Caly vs. Arco Iris y dos horas más tarde se enfrentarán Sur 87 vs. Bet-El, en un duelo que puede dejar todo definido en la categoría.

Ya el sábado se cerrará la anteúltima fecha de la cuarta categoría del fútbol barrial en la cancha Nora Vera: 13:00 Adoem vs. 22 de Septiembre, 15:00 Misioneros vs. Deportivo Atlas, 17:00 Los Pibes vs. Halcones del Norte, 19:00 Gas Aike vs. Deportivo Urbano y 21:00 Real Sociedad vs. Q’Picu. El comisario deportivo de esta fecha será Bella Vista de la Primera C.

Cabe resaltar que la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios confirmó que la temporada 2023/24 de ahora en más se disputará solamente en canchas de césped sintético, la liga firmó un convenio con el Atlético Boxing Club para la prestación del Emilio “Pichón” Guatti.

La Primera B y C aún no tienen programación, esto se debe a que la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios se encuentra trabajando para poder conseguir más canchas de césped sintético y poder lanzar el cronograma para estas categorías que se encuentran en una etapa de definición.

Goleadores

Jonathan Kortman de Deportivo Caly es el máximo goleador con 13 goles. Le sigue Bruno Santos de Gas Aike con 12 y un poco más lejos con 10 se encuentran; Cesar Castillo, Franco Muñoz de Bet-El y Carlos Moretti de Deportivo Atlas. Y por debajo se encuentran varios jugadores con 9 goles anotados en el campeonato.