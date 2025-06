Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Domingo López, el maestro mayor de obras jubilado que fue estafado en el mes de marzo del corriente año y denunció el hecho en la Policía de Santa Cruz, visitó la redacción de La Opinión Austral, en la localidad de Caleta Olivia, y contó que obtuvo una buena noticia: programaron una audiencia de conciliación para el próximo miércoles 18 de junio. “A penas me entregaron la notificación me vine al diario para dar la noticia y agradecer el apoyo”, dijo el hombre de 80 años de edad.

El adulto mayor, que también resultó ser veterano de la guerra de Malvinas, había acudido a este medio a principios de mayo para hacer pública su historia. En marzo fue al banco Nación para cobrar su jubilación nacional y encontró que en su cuenta solamente había 500 pesos. Ante esto, el anciano se dirigió a consultar por ventanilla y ahí le dijeron que él ya había retirado el dinero días atrás. Al insistir que no había hecho movimientos de dinero, descubrieron la estafa.

A casi tres meses de idas y venidas, denuncias, reclamos en Anses y en la entidad bancaria, López obtuvo respuestas. “El gerente del banco me dijo ‘mira que habías sido jodido‘ y yo no soy jodido, lo que quiero saber es quién autorizó ese pago y nada más”, contó a este medio y relató que le van a conseguir la dirección de la persona que recibió su dinero. “Parece que es una menor de edad que es de la localidad de Piedrabuena, creo que ahí está el problema”, añadió.

López acudió a la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor después de una sugerencia de LOA. “Soy la única persona que fue a reclamar y sigue en pie, lo que quiero es respuestas y el dinero que me robaron”, dijo, convencido de que la transferencia se hizo desde el banco. Con relación a la audiencia programada para el miércoles, comentó “voy a ver qué es lo que me van a decir, si no me dicen nada voy a seguir haciendo quilombo con medios de Comodoro y Gallegos”.

“El gerente (del banco) me dice ‘¿Por qué te cambiaste de banco?’ y le dije ‘cómo no me voy a cambiar de banco, si ahora el 24 de junio cobro mi jubilación de vuelta y cobro al aguinaldo, ¿Para qué lo voy a dejar? ¿Para que me vuelvan a robar?’ y se quedó mudo; yo sé lo que voy a cobrar, yo saco un resumen por adelantado, y ellos piensan que yo no estoy enterado de lo que voy a cobrar”, mencionó el jubilado que fue jefe en muchas obras caletenses.

Por otro lado, López dio a conocer que va a iniciar un reclamo en Anses por los 20 años que estuvo trabajando en distintas empresas de construcción y no le reconocieron en su jubilación. También resaltó que lo llamaron para que supervise una obra que se va a hacer en Vaca Muerta. “Pedí que me den tiempo para solucionar este tema que tengo con el banco y después me parece que me voy a ir, porque me dijeron ‘por tus conocimientos nos haces falta viejito'”.

Finalmente, sobre el tiempo en que estuvo peleando en la guerra de las Malvinas, recordó que “fue muy feo” y que, cuando se presentó, se encontró con un oficial y lo enfrentó. “Le dije ¿Para que quiere que me ponga uniforme? me da vergüenza, porque ustedes fueron una manga de cagones, a nosotros nos dijeron de comer lentejas y porotos hervidos, y ustedes comiendo caviar“, manifestó a La Opinión Austral. López dijo que es de familia de militares, de Gendarmería, Ejército y Prefectura.