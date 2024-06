El Azurro se refuerza: tras una gran temporada en su regreso al fútbol federado, Bancruz busca iniciar el Torneo Clausura de la mejor manera y soñar con el Torneo Regional, en búsqueda del tan anhelado ascenso que viene resultando esquivo hace años para los equipos de Río Gallegos.

Capitán. Merani en la foto protocolar en el último partido de la temporada 2020, ante Lugano. Foto: Clarín

El jueves, la comisión de fútbol a cargo de Juan Cruz Sanz anunció la contratación de Lucas “Cuqui” Merani, defensor central de 29 años, de gran trayectoria en el fútbol de ascenso en Buenos Aires, entre ellos en Victoriano Arenas, Muñiz y Porvenir, luego de haberse formado en las divisiones formativas del Club Atlético Lanús.

“Cuqui”, quien ya jugó en el sur vistiendo la casaca de Boxing Club en torneos regionales, habló con LU12 AM680 sobre este nuevo paso en su carrera. Se mostró feliz y con expectativas de poder lograr grandes cosas con el Bancario.

“Contento por volver al sur y enfrentar la liga local y el Regional, la verdad que muy feliz”, dijo en primer término. Además, destacó que si bien se encontraba jugando en la Primera C con Porvenir, considera su llegada a Bancruz como un “salto” en su trayectoria.

El 11 titular de Muñiz en la Primera D, en 2020. Merani, arriba a la izquierda.

“Los sueldos del ascenso no sirven para vivir, por ende uno tiene que trabajar para mantener una familia y poner un plano de comida en la mesa”, subrayó el futbolista y dijo que quizás en Buenos Aires la diferencia económica no se puede hacer y lo más fuerte es lo deportivo, con un poco más de vidriera, pero llega un momento que no podés estar todo el tiempo corriendo atrás de la pelota sin sacarle un beneficio, uno crece y tiene responsabilidades”.

En ese sentido, destacó que “salió la chance de Bancruz, con la cual la propuesta económica es muy buena y la parte deportiva mejor todavía, porque el Regional es una vidriera muy importante, recorrés las provincias y te enfrentás con jugadores que quizás estuvieron en Primera división, conocés mucha gente y sumás experiencias”.

Luego contó que llegará a mediados de julio para sumarse al club y realizar una mini pretemporada, a cargo del DT Hernán Campana, con quien compartió plantel en Muñiz. “La idea es crecer futbolísticamente y hacer llegar a Bancruz a que pelee algo grande como el Regional, la idea es apuntar al ascenso“, enfatizó.

Referente y solidario

Merani, quien se caracteriza por ser un defensor central aguerrido y de liderazgo, fue capitán de Muñiz muchos años, equipo de la Primera D, última categoría del ascenso argentino. En 2020, en plena pandemia, “Cuqui” fue noticia nacional y reconocido en el mundo del ascenso por donarle más de la mitad del viático que recibía del club a un compañero que transitaba una realidad económica difícil, solo y alejado de su familia.

“Como no tengo necesidad, al menos por ahora, le di esa plata a un compañero que está pasando un mal momento económico. Es preferible que la tenga él, le va a servir más que a mí. Por lo menos, para zafar este tiempo”, dijo a Clarín el por aquel entonces capitán y referente de Muñiz.

"Al principio no quiso aceptarlo, pero le expliqué que en otras ocasiones junto al resto del plantel también le habíamos donado a él y a otros chicos algunos pesos, siempre lo hacemos. Así que le dije que era de parte de todos". El beneficiario del gesto de Cuqui -es el apodo con el que se lo conoce en la esfera deportiva- fue un joven de 21 años, pieza clave de aquel equipo.

El central Lucas Merani dejó un gran recuerdo en el Rayo Rojo, tanto dentro como fuera de la cancha. Bancruz lo espera.