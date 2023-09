“Fue mi amigo”, fueron las tres palabras que utilizó Mario Fernández para explicar quien fue Gustavo Ángel Soulés, expresidente, dirigente de muchos años del Club Hispano Americano de Río Gallegos quien falleció este sábado por la mañana. El “profe” de la escuela de básquet Celeste recordó que cuando Gustavo asumió como presidente, él ya estaba en el club “y nos tocó compartir muchas preocupaciones y muchísimos logros. Un hombre integro”.

“Tuve a su hijo entre mis alumnos, sus sobrinos, sus nietos. Su primera esposa colaboró siempre en básquet del club. Mucho dolor porque fue muy buena gente, con valores, de los que ya casi no hay”, expresó con dolor ante la consulta de La Opinión Austral.

“Es muy difícil expresar con palabras y que éstas reflejen la magnitud del dolor que se siente cuando uno pierde a una persona tan querida. A mi querido amigo Gustavo Ángel Soulés, una persona íntegra, intachable, honesta, con valores, de las que ya casi no se encuentran, el abrazo eterno para él y el recuerdo permanente de la amistad y el cariño que nos tuvimos”, reiteró.

La familia “celeste” de Río Gallegos, no sale de la sorpresa de conocer la triste noticia que embarga los corazones del club Hispano Americano. Las expresiones de dolor fueron creciendo en las redes sociales y La Opinión Austral, habló con otros dirigentes que lo recordaron.

Fútbol

El presidente de la Liga de Fútbol Sur en Río Gallegos, Luis Jacinto Cáceres confió: “Hablar de un dirigente como Gustavo Soules es hablar de toda una historia del fútbol de Río Gallegos. Como tantos otros que nos acompañaron por muchísimos años en la Liga de Fútbol Sur representando a las distintas instituciones. Es el camino de la vida en la cual hoy estamos y mañana no. Cuando ocurren estas cosas como el día de hoy en que murió Gustavo, es el reconocimiento a tantos dirigentes, a tanta gente que hizo grandes esfuerzos para que el fútbol de Río Gallegos tenga vigencia, siga estando y los que todavía tenemos la suerte de estar en este mundo, seguir un poco con el criterio que ellos han sembrado a través del tiempo. Mucha tristeza, sinceramente porque se han ido muchos dirigentes, grandes personas y Gustavo era uno.

Hace un mes atrás nos cruzamos en la avenida Kirchner y nos dimos un fuerte abrazo porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos, a lo mejor era el abrazo de despedida. Un grato recuerdo por todo lo que hizo por su fútbol, por su Hispano Americano y gran dolor indudablemente”.

Boxing

Leonardo Mata, presidente del Atlético Boxing Club, el histórico rival deportivo, lo conoció siendo jugador y no quiso dejar de expresar su pesar: “Un mensaje de consuelo para la familia del Hispano Americano. Mi más profundo pésame. Gustavo Soules fue un gran dirigente, una gran persona que dejó muchos años de su vida por el club para que esa gran institución crezca día a día. Hoy, como dirigente de Boxing Club quiero mandarle un gran saludo a la familia hispanista, acompañarlos en este dolor y decir qe fue una persona que dejó mucho por esa gran institución.

Básquet

Uno de los tantos jugadores y técnicos que crecieron en el ámbito de la familia hispanista es Christian Smart: “Un gran dirigente , una mejor persona con un corazón celeste que empuja día a día por nuestro querido club”.

Secretario de Deportes

El actual funcionario provincial, Martín López, cuenta con lazos que lo ligan a la institución: “La familia celeste pierde a un dirigente que dejo marcado su gran compromiso, basado en la honestidad y el trabajo en pos del crecimiento de la institución. QEPD”.

Karate

Durante muchos años, Jorge Furriol encontró un lugar para enseñar en los múltiples espacios. Ante la noticia, señaló “Era una persona muy comprometida con el trabajo que deseaba realizar. En el caso particular del karate, ayudó a fomentar la disciplina, a que salga de la provincia. Nos ayudó a fomentar el crecimiento como institución. El momento que compartimos le brindó su colaboración. Saludo a la familia”.

Hockey

Por cuestiones de agenda, Sergio Antola, entrenador de hockey pista en el club se encuentra en El Calafate en una competencia de la Liga. Confesó que la noticia lo tomó por sorpresa al igual que a muchos: “El 9 de septiembre le escribí para ir a verlo y no me dejó ! Me dijo que había COVID que no era seguro!. Me quedo con ese último audio. Es mi amigo, lo lloré. Él junto al profe Mario en el 2005 me abrieron las puertas del club, desde el primer día siempre me apoyaron y guiaron. En los últimos meses siempre se hacía un tiempito para ir a saludar al club y hablábamos mucho de la vida. Muchos años y momentos compartidos! Una gran pérdida de la gente que verdaderamente se quiere”.

Despedida

Este domingo, de acuerdo a la decisión de la familia, sus restos serán velados en la casa de servicios fúnebres de Ilhero de 9:00 a 14:00 para luego acompañarlo a su última morada en el cementerio local.