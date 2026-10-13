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La Primera B del fútbol barrial atraviesa un tramo decisivo, con varios equipos metidos de lleno en la pelea por los ascensos y una zona baja que mantiene la incertidumbre. Tras la disputa de la fecha 13, Atlanta RG y Juventud Santacruceña comparten la cima con 28 puntos, aunque la diferencia con sus principales perseguidores es mínima.

Atlanta RG lidera la clasificación con nueve victorias en 13 presentaciones, mientras que Juventud Santacruceña suma ocho triunfos, cuatro empates y apenas una derrota. Ambos se mantienen en los puestos de ascenso directo, el principal objetivo de los equipos que buscan dar el salto de categoría.

Sin embargo, la lucha está lejos de resolverse. Sol de América, Los Pibes y Atlético Salta acumulan 27 unidades y se ubican a un solo punto de los líderes. La derrota de Atlético Salta por 1-0 frente a San Antonio y la caída de Atlanta RG por 4-2 ante Los Pibes dejaron una jornada con movimientos importantes en la pelea por los primeros puestos.

El reglamento establece que los dos primeros de la tabla ascenderán directamente, mientras que los equipos ubicados entre el tercer y el décimo puesto disputarán un octogonal final para definir los otros dos ascensos. En ese escenario, cada punto adquiere un valor fundamental y los próximos resultados pueden modificar el panorama de la clasificación.

Sol de América, que igualó 2-2 con Villarreal, continúa en la tercera posición con 27 unidades. Los Pibes, que consiguieron una importante victoria por 4-2 frente a Atlanta RG, también llegaron a los 27 puntos y se ubican cuartos. Atlético Salta, pese a su derrota, conserva la misma cantidad de unidades y permanece quinto. J.H. Ortega, con 26 puntos y partidos menos que varios de sus competidores, también se mantiene en una posición expectante.

Más atrás, Pasaje Aragón suma 23 unidades y Chaco reúne 22, mientras que Matadero, con 19 puntos, completa los diez primeros lugares. Los tres equipos consiguieron mantenerse dentro de la zona de clasificación al octogonal, aunque todavía deberán sostener su rendimiento para asegurar un lugar entre los aspirantes a los ascensos.

La fecha 13 dejó varios resultados destacados. Ragazzi goleó 5-2 a Carboneros y Matadero se impuso por 5-1 ante Desamparados. Los Pibes dieron uno de los golpes de la jornada al vencer 4-2 a Atlanta RG, mientras que La Academia protagonizó un encuentro vibrante frente a Fortín Marina, al que derrotó por 4-3.

J.H. Ortega también consiguió una victoria contundente al superar 4-1 a Espartanos, y San Antonio sumó tres puntos valiosos tras imponerse por 1-0 ante Atlético Salta. San Benito derrotó por el mismo marcador a Atlético Federal, mientras que Juventud Santacruceña igualó 2-2 con Huracán. En los otros encuentros, Sol de América y Villarreal empataron 2-2, y Pasaje Aragón y Chaco no se sacaron ventajas en un 0-0.

Mientras la parte alta concentra la atención por la disputa de los ascensos, la zona baja presenta una realidad mucho más complicada para varios equipos. Los dos últimos de la clasificación descenderán directamente a la Primera C, mientras que los conjuntos ubicados en los puestos 18.º y 19.º deberán disputar una promoción para definir su continuidad en la categoría.

De acuerdo con la tabla publicada, Desamparados RG y Ragazzi ocupan los últimos dos lugares, con cuatro y tres puntos, respectivamente. Atlético Federal, con cinco unidades, se encuentra en el puesto 19, mientras que San Martín, con siete puntos, aparece en la posición 18. De mantenerse esas ubicaciones al cierre del campeonato, Atlético Federal y San Martín deberían disputar la promoción, mientras que Desamparados RG y Ragazzi perderían la categoría.

Espartanos, con diez puntos, también necesita sumar para alejarse de la zona de riesgo. La lucha por la permanencia promete ser intensa, especialmente para los equipos que no logran encadenar resultados positivos y ven cómo se reduce su margen de reacción.

Con la fecha 13 ya disputada, la Primera B presenta varios frentes abiertos. Atlanta RG y Juventud Santacruceña comparten el liderazgo, pero Sol de América, Los Pibes y Atlético Salta están al acecho. La clasificación al octogonal sigue abierta y, en el otro extremo, la batalla por evitar el descenso y la promoción suma tensión jornada tras jornada.

El campeonato entra en una etapa en la que cada resultado puede marcar la diferencia entre conseguir el ascenso, mantenerse en la pelea por un lugar en el octogonal o comprometer seriamente la permanencia. Con distancias cortas en la parte alta y necesidades urgentes en el fondo, la Primera B promete nuevas emociones en las próximas fechas.