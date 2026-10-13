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La Primera C del fútbol de los barrios entra en una etapa decisiva y la pelea por los ascensos comienza a tomar forma. Tras la disputa de la fecha 20, Ahoniken y Santa Cruz FC comparten la cima con 51 puntos, aunque con una diferencia importante en la cantidad de partidos jugados. Malvinas Argentino, con 44 unidades, y Choppers, con 42, completan actualmente los cuatro primeros lugares, que otorgan el ascenso de categoría.

Ahoniken ratificó su condición de protagonista al conseguir una contundente victoria por 6-2 frente a Halcones del Norte. Con 16 triunfos en 20 presentaciones, tres empates y apenas una derrota, el equipo se mantiene en lo más alto de la clasificación, con una diferencia de gol de +44. Santa Cruz FC también suma 51 puntos, pero con un partido menos disputado y un registro de 16 victorias, tres empates y ninguna derrota. Su triunfo por 3-0 ante Gas Aike le permitió sostenerse en la pelea por el liderazgo y reafirmar su candidatura al ascenso.

Malvinas Argentinas también cumplió con su objetivo en la jornada al golear 5-0 a Real Sociedad. El resultado le permitió alcanzar los 44 puntos y consolidarse en la tercera posición, con ocho unidades de ventaja sobre Choppers, que ocupa el cuarto lugar con 42. El conjunto de Choppers, por su parte, venció 3-1 a Cacique y dio otro paso importante en su objetivo de mantenerse dentro de la zona de ascenso.

El reglamento establece que los cuatro primeros de la tabla ascenderán de categoría, por lo que cada jornada representa una oportunidad para acercarse al objetivo. Sin embargo, la pelea todavía está abierta, especialmente porque varios equipos tienen partidos pendientes y pueden modificar sus posiciones en las próximas fechas.

Miramar, con 37 puntos y un encuentro menos disputado, aparece en la quinta posición, mientras que Río Gallegos, Racing RG, Bet-El y Juventud Unida comparten la sexta ubicación con 36 unidades. Los cuatro equipos se mantienen expectantes y buscarán recortar distancias para meterse en la pelea por los puestos de ascenso.

En la fecha 20, Juventud Unida consiguió una victoria contundente por 4-0 ante Río Gallegos, un resultado que le permitió sumar tres puntos importantes y acercarse a sus competidores directos. Racing RG también celebró al imponerse por 1-0 frente a Orteguita Jrs, mientras que Bet-El derrotó 3-1 a Deportivo Caly. Miramar, por su parte, empató 2-2 con Xeneize y dejó pasar la oportunidad de acercarse al grupo de los cuatro primeros.

Quilmes fue otro de los grandes protagonistas de la jornada. El equipo venció 6-3 a Bicentenario en un encuentro cargado de goles y llegó a los 34 puntos, con una particularidad estadística: suma 77 tantos a favor, la cifra más alta de toda la categoría. Pese a su enorme capacidad ofensiva, ocupa el décimo puesto y necesita sostener una buena racha para acercarse a la zona de ascenso.

Más atrás, Veintidós de Septiembre, con 28 puntos, y Deportivo Cacique, con 27, buscan consolidarse en la mitad de la tabla, mientras que Los Cachorros FC, Deportivo Urbano y Deportivo Juniors intentan ganar regularidad para mejorar sus posiciones.

En la parte baja, la situación es cada vez más delicada. Los dos últimos de la clasificación perderán la categoría, por lo que cada punto resulta fundamental para los equipos que intentan escapar del fondo. Deportivo Caly y Orteguita Jrs comparten el último escalón con apenas cuatro unidades, aunque el primero registra una victoria, un empate y 17 derrotas, mientras que el segundo todavía no pudo ganar en sus 19 presentaciones.

Misioneros, con diez puntos, también atraviesa un panorama complicado tras caer 4-0 frente a Veintidós de Septiembre. El equipo suma 16 derrotas en 20 partidos y necesita una reacción urgente para intentar salir de la zona más comprometida. Deportivo Fénix, con 13 unidades, Arco Iris y Xeneize, ambos con 15, y Bicentenario, con 16, también deberán sumar con mayor regularidad para evitar complicaciones en el tramo final del torneo.

La victoria de Arco Iris por 3-1 ante Fénix y la goleada de Veintidós de Septiembre sobre Misioneros fueron resultados importantes para dos equipos que buscan alejarse de los últimos puestos. En tanto, Santa Cruz FC, Malvinas y Choppers cumplieron con sus objetivos y mantienen firme su presencia en la zona de ascenso.

Con Ahoniken y Santa Cruz FC al frente, Malvinas Argentinas y Choppers completando los cuatro primeros lugares y varios perseguidores al acecho, la Primera C promete una definición apasionante. La lucha por subir de categoría se combina con la urgencia de quienes necesitan sumar para no perder su lugar en la división. En un campeonato con 27 equipos y diferencias marcadas en la cantidad de partidos disputados, las próximas jornadas serán determinantes para comenzar a definir quiénes celebrarán el ascenso y quiénes deberán afrontar el golpe del descenso.