*Por Pablo Silva – Especial desde París

Con un estadio colmado a tope, Rafael Nadal puso todo lo que tenía y lo que su cuerpo le permitió para disputar un partido que a priori sabía complicado. En conferencia de prensa -con una sala colmada en toda su capacidad- charló con la prensa y brindó su parecer.

-Prensa: ¿Cuáles fueron tus sensaciones tras retornar a Roland Garros?

– Rafael Nadal: Estoy muy satisfecho, creo hice un partido bueno poniendo en perspectiva todo y de cómo llegaba aquí, porque por momentos creo que he jugado bien de verdad, por momentos he cometido errores, y aunque he jugado tres torneos anteriores, solo tuve una semana de entrenar sin limitaciones con lo cual el saldo es positivo.

He luchado y tuve opciones reales contra uno de los mejores jugadores del mundo y no le he aprovechado porque me ha faltado bagaje detrás. La falta de competencia se siente y creo que por ahí pasó la clave.

-P: ¿Y cómo sigue tu carrera de ahora en más?

-RN: Ahora voy a descansar un poco porque lo necesito ya que fueron meses muy intensos en todos los sentidos y en mi cabeza está jugar los Juegos Olímpicos y después veremos.

-P: ¿Después de lo visto aquí y si todo sale bien en los JJ.OO crees podrías seguir?

-RN: Yo confío llegar muy bien preparado para los JJ.OO pero me puede pasar exactamente lo que me sucedió acá de tocarme un top ten en primera vuelta.

Pero quiero seguir entrenando y poder venir acá a disfrutar de los JJ.OO y esta es la realidad, después lo que pueda pasar será una incógnita y acepto esta incógnita que es lo me toca al tener la edad que tengo.

-P: ¿Crees que de estar bien luego de JJ.OO podrías jugar Wimbledon?

-RN: Lo veo muy difícil. He disfrutado de esta semana de entrenamiento aquí pero para mi es duro llegar a los torneos y sentir que no tengo ninguna opción de ganar. Esta es la realidad y esto es lo que he sentido las tres semanas que he competido. Este fue el primer torneo en donde salí a la pista con una mínima opción de poder llegar lejos, y esto es un punto de partida. Veré hasta donde llego. Me conformaría con poder disfrutar el día a día, cosas que no ocurre hace rato. Si logro disfrutar no cierro ninguna puerta, pero si vuelven los problemas …

Cuando se me acabe la energía y la ilusión lo sabré y se los comunicaré.

-P: ¿La organización de Roland Garros te ofreció hacerte hoy un homenaje?

-RN: Diciendo ahora que no quiero homenajes estoy diciendo que quiero centrarme en jugar al tenis, creo que si me quieren hacer homenajes habrá tiempo de sobra. Mallorca no queda tan lejos de Paris.