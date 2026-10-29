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Río Gallegos comienza a palpitar una de las grandes citas del fútbol regional. Del miércoles 4 al domingo 8 de noviembre, la capital de Santa Cruz será sede del Torneo Nacional Masculino de Selecciones de Ligas 2026, una competencia que reunirá a diez representantes del fútbol argentino y que pondrá frente a frente a equipos de diferentes regiones del país.

El campeonato contará con la participación de las ligas de Río Gallegos, Río Grande, Cuenca Carbonífera, El Calafate, Bariloche, Bahía Blanca, Salta, Ushuaia, Rosario y San Nicolás, a través de la Liga Nicoleña. La diversidad geográfica de los participantes le dará al certamen un atractivo especial, con equipos que llegarán con la ilusión de avanzar en la competencia y luchar por el título nacional.

En la previa de este importante compromiso, el seleccionado de Río Gallegos ya tiene definida su nómina de futbolistas convocados. Bajo la conducción técnica de Miguel Águila, el combinado local estará integrado por jugadores de Unión Santacruceña, Opción Joven, SCD Patagonia y Alumni, en una convocatoria que reúne representantes de distintas instituciones del fútbol de la ciudad.

Por Unión Santacruceña fueron convocados Joaquín Aguilera y Hugo Contreras, mientras que Opción Joven aportará la mayor cantidad de futbolistas, con Mauro Villaruel, Franco Villegas, Lucas Aranda, Iván Jones, Juan Carlos León, Mariano Cabrera, Maximiliano Chaves y David Cárdenas. La lista se completa con Lautaro Vargas, de SCD Patagonia, y Braian Suárez, de Alumni.

Con esta base de jugadores, el cuerpo técnico comenzará a preparar los compromisos de un torneo que exigirá regularidad y concentración desde la primera presentación. Para los futbolistas convocados, la competencia representará la posibilidad de defender los colores de Río Gallegos en un escenario nacional y medirse con seleccionados de diferentes puntos de la Argentina.

El equipo anfitrión tendrá su debut el miércoles 4 de noviembre, cuando enfrente a la Liga Nicoleña desde las 21, luego del acto inaugural previsto para las 20. Será el primer paso de un recorrido que continuará el jueves frente a Ushuaia, también a las 21, y finalizará en la fase inicial el viernes 6, cuando se mida con Rosario en el último turno de la jornada, programado para las 21.

La primera fecha comenzará al mediodía con el cruce entre Río Grande y Cuenca Carbonífera. A las 14 jugarán El Calafate y Bariloche, mientras que Bahía Blanca y Salta se enfrentarán desde las 16. La jornada continuará a las 18 con el partido entre Ushuaia y Rosario, antes de la ceremonia inaugural y del estreno del conjunto riogalleguense.

La segunda jornada, prevista para el jueves 5 de noviembre, comenzará a las 13 con Río Grande frente a Bahía Blanca. Luego se enfrentarán Cuenca Carbonífera y El Calafate, desde las 15; Salta y Bariloche, a las 17; y la Liga Nicoleña y Rosario, a las 19. El cierre estará a cargo de Río Gallegos y Ushuaia.

La fase inicial concluirá el viernes 6, con los partidos entre Bahía Blanca y El Calafate, a las 13; Cuenca Carbonífera y Bariloche, a las 15; Salta y Río Grande, a las 17; y Ushuaia frente a la Liga Nicoleña, a las 19. El último encuentro de la jornada será el de Rosario contra Río Gallegos, una nueva prueba para el seleccionado local en su búsqueda de avanzar a las instancias decisivas.

La definición del campeonato comenzará el sábado 7 de noviembre con las semifinales, programadas para las 19.30 y las 21.30. Los ganadores accederán a la gran final, mientras que los equipos derrotados disputarán el partido por el tercer puesto el domingo 8, desde las 10.30. La final se jugará ese mismo día a las 12.30 y consagrará al campeón nacional.

Más allá de la disputa por el título, el torneo será una oportunidad para poner en valor el trabajo que desarrollan las ligas y los clubes en sus respectivas comunidades. La presencia de delegaciones de diferentes regiones del país le dará al campeonato un carácter federal y permitirá el intercambio deportivo entre futbolistas, entrenadores e instituciones.

Para Río Gallegos, el desafío tendrá un significado especial. Además de ser sede de la competencia, la ciudad estará representada por un plantel que buscará aprovechar la localía y responder a las expectativas de su gente. Con Miguel Águila al frente del equipo y doce futbolistas convocados de cuatro instituciones locales, el seleccionado se prepara para afrontar cinco días de competencia con la ilusión de ser protagonista.

La cuenta regresiva ya está en marcha. Del 4 al 8 de noviembre, Río Gallegos será el punto de encuentro del fútbol de selecciones de ligas, con diez equipos en carrera y un objetivo que los reúne: llegar a la final y quedarse con el título nacional.