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El básquet del Club San Miguel vive semanas de intensa actividad y grandes satisfacciones. Con equipos que compiten en distintos escenarios de la región, la institución riogalleguense vuelve a demostrar su crecimiento deportivo y su capacidad para estar a la altura de las principales competencias de la Patagonia argentino-chilena.

Desde las categorías formativas hasta el Maxibásquet femenino, el “Santo” suma experiencias, podios y finales que reflejan el trabajo sostenido de sus jugadores, cuerpos técnicos y familias.

U15 femenino: San Miguel entre los cuatro mejores de la Patagonia

La ciudad de Punta Arenas fue escenario de la definición de la Copa de Oro U15 Femenina de la Liga Promesas de la Patagonia, disputada durante el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, con la participación de los cuatro mejores equipos de la Patagonia Austral argentino-chilena.

San Miguel de Río Gallegos integró el selecto grupo junto a los representantes chilenos Pumas de Puerto Natales, Sokol y Español, estos últimos dos de Punta Arenas.

El conjunto femenino del “Santo” protagonizó una competencia de alto nivel y disputó mano a mano el encuentro por el tercer puesto frente a Pumas. Luego de igualar durante el tiempo regular, el equipo natalino logró establecer una diferencia de dos puntos en el suplementario y se quedó con el último lugar del podio.

De esta manera, las posiciones finales de la Liga Promesas U15 Femenina 2026 quedaron conformadas de la siguiente manera: Español se consagró campeón, Sokol obtuvo el segundo puesto, Pumas finalizó tercero y San Miguel ocupó la cuarta ubicación.

Más allá del resultado, la participación dejó un balance positivo para las jugadoras, entrenadoras y familias del club, que realizaron un enorme esfuerzo para estar presentes y competir frente a los mejores equipos de la región.

U17 masculino: una final electrizante y un subcampeonato de alto valor

Otro de los grandes momentos de la temporada tuvo como protagonistas a los equipos U17 masculinos de San Miguel e Hispano Americano, que protagonizaron una apasionante definición de la Copa de Oro de la Liga Promesas de la Patagonia.

El encuentro se disputó en la cancha del “Santo” y ofreció un espectáculo deportivo de principio a fin. Con dos planteles de características muy parejas, el partido mantuvo la incertidumbre hasta los últimos segundos y despertó grandes emociones entre las hinchadas.

Finalmente, Hispano Americano se quedó con el título por apenas un punto, al imponerse por 92 a 91, en un desenlace que reflejó la paridad y la intensidad de la competencia.

San Miguel alcanzó así el subcampeonato de la categoría U17 masculina, consolidando una vez más su presencia entre los equipos más competitivos de la Patagonia Austral.

Un nuevo logro para los chicos del “Santo”, que vuelven a ubicarse en los primeros planos regionales y ratifican el trabajo que viene desarrollando la institución en sus divisiones formativas.

Maxibásquet femenino: dos equipos, dos grandes protagonistas

El presente del básquet femenino también ofrece motivos para celebrar. San Miguel cuenta con dos planteles en la categoría +35 femenina que vienen siendo protagonistas del Torneo Clausura de la Liga de Río Gallegos.

Uno de los equipos, conformado durante el año pasado y coordinado por la profesora Anabella García, consiguió recientemente un importante reconocimiento: su primer trofeo.

Las jugadoras alcanzaron el tercer puesto del certamen tras vencer a Ferro por 39 a 33, resultado que les permitió subirse al podio y coronar con una alegría el trabajo y el crecimiento colectivo desarrollado durante la temporada.

Por su parte, el equipo dirigido por Alfredo Murno, con una amplia experiencia en instancias decisivas y actual campeón de la categoría, se prepara para disputar la final del campeonato frente a UPP Lobas.

Las representantes de San Miguel Taqsa buscarán defender su protagonismo y sumar un nuevo título a su trayectoria, en una definición que promete grandes emociones.

Así, el club celebra el presente de sus dos equipos +35, que reflejan el compromiso, la vigencia y la pasión por el básquet femenino.

U17 femenino: el próximo desafío será en Punta Arenas

La actividad regional continuará este fin de semana con una nueva cita de la Liga Promesas de la Patagonia.

Durante el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, Punta Arenas recibirá la definición de la Copa de Oro U17 Femenina, que reunirá a cuatro equipos: Español y Sokol, de Chile, junto a Hispano Americano y San Miguel, de Río Gallegos.

El conjunto del Santo, conducido por el entrenador Eduardo “Chino” Aguilar, trabaja intensamente para afrontar una competencia de máxima exigencia. Consciente del nivel de sus rivales, el plantel buscará desplegar su mejor juego y cerrar la temporada entre los mejores posicionados.

Será una nueva oportunidad para que las juveniles de San Miguel representen al club y a Río Gallegos en el escenario del básquet patagónico.

Los más pequeños también fueron protagonistas en Punta Arenas

La actividad del club en la capital magallánica también tuvo un espacio especial para las categorías más pequeñas.

Los “Santitos” de Mini disfrutaron de un gran fin de semana de básquetbol, participando del Encuentro “Edgardo Ojeda”, una invitación realizada por el Comité de Minibásquet de la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas.

La jornada del domingo se desarrolló en el estadio de la Confederación y estuvo marcada por el juego, el compañerismo y la posibilidad de compartir nuevas experiencias deportivas.

Una iniciativa que reafirma la importancia de promover el básquet desde las primeras edades, generando espacios de encuentro y aprendizaje más allá de los resultados.

San Miguel, una institución que sigue creciendo

Podios, finales, viajes y nuevas experiencias forman parte de un cierre de temporada que encuentra al Club San Miguel con una fuerte presencia en el básquet regional.

Los resultados deportivos son importantes, pero también lo son el compromiso de cada plantel, el acompañamiento de las familias, la dedicación de los entrenadores y el esfuerzo institucional para sostener la participación en competencias que reúnen a los mejores equipos de la Patagonia Austral.

Con nuevos desafíos por delante y varias categorías dejando su huella, San Miguel continúa fortaleciendo su identidad deportiva y llevando el nombre de Río Gallegos a distintos escenarios de la región.