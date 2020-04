'Tito' Velásquez: “Esta ayuda viene a aliviar un poco la situación”

En el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores, en la noche del jueves, se dio a conocer la ampliación a empresas de Turismo como así también a clubes y federaciones. Al respecto, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, manifestó: “Conocemos bien el rol social que cumplen los clubes y cómo se pusieron inmediatamente a disposición ofreciendo sus instalaciones para combatir esta pandemia. Por eso, vamos a acompañarlos en este momento crítico con estas medidas y con otras que anunciaremos oportunamente”.

Por su parte, la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, sostuvo que “es muy importante que los clubes y las federaciones, fundamentales en el desarrollo del deporte nacional, estén comprendidos dentro de los beneficios de este Programa. Con estas herramientas, seguiremos ahora trabajando con ellos, junto al ministro Matías Lammens, para ir resolviendo situaciones propias de la coyuntura”.

El Programa incluye:

- La postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, para empleadores que no superen los 60 trabajadores contratados (aquellos que lo superen, deberán promover el Procedimiento Preventivo de Crisis).

- La Asignación Compensatoria al Salario, para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados. Dicha Asignación tendrá distintas características dependiendo de la cantidad de trabajadores.

- El Programa de Recuperación Productiva, REPRO, que incluye la asistencia por la emergencia sanitaria para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado en empleadores que superen los 100 empleados. La prestación por trabajador tendrá un mínimo de $ 6.000 y un máximo de $ 10.000.

- Un sistema integral de prestaciones por desempleo.

Estas son las primeras medidas que desde el Gobierno Nacional toman con relación a las instituciones deportivas. Ante la novedad, los clubes ya están analizando los alcances de la medida y cómo realizar la solicitud.

Para los trabajadores

El presidente del Club Hispano Americano, Jorge Castro, comentó a La Opinión Austral: “Estamos leyendo la disposición de ayuda a los clubes, nuestra contadora está trabajando desde anoche sobre cuáles van a ser los alcances y los beneficios. Bienvenido sea, es lo que estábamos esperando. Algo nos va a ayudar esta resolución, vamos a ver en el transcurso de la semana cómo se da todo”.

Es una ayuda muy importante para los clubes Compartir

Hace algunos días, el dirigente celeste se había referido a la situación de la institución dando a conocer la propuesta que definieron desde la comisión directiva: el pedido de colaboración a los socios con cuotas solidarias correspondientes a las diferentes disciplinas y/o el adelanto de cuotas sociales.

“Es una ayuda muy importante para los clubes, más para el Hispano Americano que tiene muchos empleados en relación de dependencia, algo nos va a cubrir (esta medida económica), es una ayuda bastante importante. Lo que falta, veremos cómo lo solucionaremos, alguna ayuda de Deportes, de la Provincia, porque por más que nos ayuden en este sistema, no tenemos ningún ingreso más, no hay ingreso hasta que no se levante la cuarentena. Estoy contento por un lado porque va a ser algo importante para el club, por los empleados”.

Castro recordó: “Somos muchos clubes dentro de la provincia, pero resaltó que estamos entre los que mayor cantidad de empleados tiene”.

Una decisión “acertada”

En la capital provincial, el Atlético Boxing Club es la otra institución más importante en cuanto a infraestructura, cantidad de personal y, además, por su presencia a nivel nacional.

El albiverde cerró el 2019 con 20 actividades y había iniciado el año con la misma proyección. “A principio de marzo, habíamos llegado a alrededor de 1.400 socios, donde el objetivo estaba superar los 1.800, lo estamos trabajando con la Dirección de Deportes del club, los profesores y comisión directiva, para llegar a ese número, que de alguna forma era importante para salir adelante, pero con todo lo sucedido el día 16 marzo debimos cerrar nuestro club para preservar la salud de todos, y cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio del Gobierno Nacional”, explicó el presidente del ABC, “Tito” Velásquez, a LOA.

Durante la primera semana de marzo, la mayoría de las disciplinas estaban en actividad. Hasta el 13 de marzo, alcanzaron a percibir el pago del 70% correspondiente al mes.

Esperamos estar dentro de los requerimientos establecidos Compartir

En este contexto, Velásquez expresó: “Creemos que acertada, los clubes cumplen una función importante en la población, la contención de niños, jóvenes y ahora también al adulto mayor, los clubes viven de los ingresos de las cuotas sociales y deportivas, en los últimos dos años estamos viviendo momentos difíciles con la suba de los servicios e impuestos. Con esta pandemia mundial la estamos pasando muy mal, los ingresos de las instituciones deportivas cayeron abruptamente, el club lleva un mes cerrado, no podemos recaudar, no tenemos alquileres, no se realizan eventos, por eso esta ayuda medianamente viene aliviar un poco la difícil situación que tenemos”.

El programa se puede utilizar sólo para los trabajadores en relación de dependencia Compartir

Velásquez manifestó: “Esperamos estar dentro de los requerimientos establecidos para que pronto estemos recibiendo ese beneficio que va destinado directamente a más de 50 familias que dependen del club, sin contar los profesores”.

Consultado sobre si la medida puede aplicarse a los contratos del plantel de fútbol que representa al albiverde en el Regional Federal Amateur, explicó que “el programa tiene la particularidad que se puede utilizar sólo para los trabajadores en relación de dependencia. Es decir, quedan fuera aquellos que son eventuales o monotributistas”.

Determinaciones de la dirigencia

Mientras continúan estudiando las medidas, en el ABC tomaron una decisión similar a la del Celeste, desde la Comisión Directiva decidieron que durante el mes de abril los socios de la institución no pagarán el arancel de la actividad/deporte al que se encontraban inscriptos. Únicamente cobrará al socio el valor de las cuotas societarias ($ 150 menores) y ($ 250 mayores) que podrán abonar al CBU: 0860001101800008305386 o abonarla una vez que se reinicien las actividades anuales.

Además definieron que las clases pendientes y postergadas de marzo se recuperarán en el mes de diciembre y también se incluirán los días sábados como día de actividad.

Por último, dieron a conocer que a través de un acuerdo con los profesores y la CD: gimnasia artística, gimnasia rítmica, patín y algunas categorías de fútbol realizan sus clases online y de manera virtual en distintas plataformas, por lo que propusieron un aporte solidario no obligatorio para aquellos deportistas que realizan estas actividades, dicho monto será destinado al profesor/a. Además los que realicen dicha actividad “online” deben tener la cuota social al día