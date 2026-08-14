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Hispano Americano dio un nuevo paso en el certamen regional de fútbol femenino después de superar a Boxing Club en una serie que tuvo dos capítulos de máxima paridad. Ambos encuentros terminaron 1-1 y la clasificación debió resolverse mediante una definición por penales, donde el conjunto conducido por Fernando Granatelli consiguió quedarse con el pasaje a la próxima instancia.

En diálogo con LU12 AM680, Granatelli repasó lo que dejó una serie que se definió recién con el último remate. “Estuvimos sufriendo hasta el último tiro, que fue el último penal que nos dio la posibilidad de poder acceder a la siguiente ronda”, señaló el entrenador.

La capitana de Hispano, Marisol Rodríguez, también contó cómo se vivió la definición desde adentro de la cancha. “Se vivió fuerte, fueron muchos sentimientos encontrados y obviamente con las ganas de ganar, que se dio”, expresó.

El cruce ante Boxing volvió a mostrar la paridad existente entre dos instituciones con una importante trayectoria en el fútbol femenino de la ciudad. Jugadoras y cuerpos técnicos se conocen de distintas competencias, tanto en fútbol once como en futsal, y ese conocimiento se refleja dentro de la cancha.

“Son dos equipos que tienen amplia trayectoria y muchos años en la competencia”, explicó Granatelli, quien destacó que en la región es habitual que las futbolistas participen de ambas disciplinas.

El clima también tuvo un papel importante. El primer encuentro se disputó con una cancha pesada por el agua y las bajas temperaturas. Rodríguez, que desarrolló parte de su carrera en Buenos Aires, aseguró que ya está acostumbrada a jugar con frío, aunque reconoció que las condiciones climáticas tienen incidencia en el rendimiento y en la salud de las futbolistas.

Ahora Hispano deberá esperar para conocer a su próximo rival. La siguiente instancia enfrentará al representante de Río Gallegos con el ganador del cruce entre dos equipos de Caleta Olivia.

El calendario regional, sin embargo, viene condicionado por las condiciones climáticas. Granatelli explicó que varios encuentros todavía no pudieron disputarse y que algunas zonas deberán esperar hasta septiembre para completar sus respectivas series.

Mientras tanto, Hispano aprovecha el tiempo para trabajar: “Estamos entrenando casi todos los días, a medida que el clima nos permite afuera y también estamos entrenando adentro”, contó Rodríguez.

La capitana, además, tiene una historia particular dentro del fútbol. Sus primeros pasos fueron en Río Gallegos, donde pasó por Palma y Quilmes, antes de continuar su carrera en Buenos Aires. Allí vistió la camiseta de El Porvenir y disputó competencias de AFA, tanto en Primera como en la segunda categoría. Incluso tuvo la posibilidad de debutar profesionalmente frente a Boca.

“Me tocó debutar contra Boca, mi primer partido profesional, así que manejaba unos nervios ese día”, recordó.

Actualmente, Rodríguez es una de las referentes del plantel de Hispano y lleva la cinta de capitana. “No me pesa. Trato siempre de dar lo mejor y de fijarme por la comodidad de mis compañeras, que estén bien”, afirmó.

El proyecto que encabeza Granatelli, además, apunta a mucho más que al equipo que actualmente compite en el certamen regional. Hispano cuenta con un plantel cercano a las 60 jugadoras y desarrolla un proceso de formación con futbolistas jóvenes. En los últimos partidos, incluso, tuvieron la oportunidad de debutar jugadoras de 15 y 16 años.

“El género y la actividad está creciendo a pasos agigantados. La mujer está buscando su espacio y, de hecho, lo va ganando”, sostuvo el entrenador durante la entrevista con LU12 AM680.

Ese crecimiento también se refleja en la infraestructura y en la necesidad de generar mejores condiciones para la competencia. Granatelli valoró, entre otros puntos, las inversiones destinadas a contar con espacios adecuados para el fútbol femenino y recordó que en temporadas anteriores tuvieron que disputar encuentros en canchas de piedra.

La expansión de la disciplina también plantea otro desafío: conseguir que más instituciones se sumen al fútbol femenino federado. Para Granatelli, el problema no es la falta de jugadoras, sino la dificultad que tienen algunos clubes para sostener económicamente una estructura competitiva.

En Río Gallegos existe una importante cantidad de futbolistas que participan tanto en fútbol once como en futsal. Rodríguez es un ejemplo de ello: además de ser capitana de Hispano en cancha grande, juega futsal y viene de consagrarse campeona de la Liga Municipal.

Para el cuerpo técnico, ambas disciplinas pueden convivir siempre que exista una planificación adecuada. “Son dos deportes distintos. Los trabajos son diferentes y las cargas de uno y otro son totalmente distintas”, explicó Granatelli.

Hispano viene, justamente, de competir en el Nacional de Futsal AFA disputado en Tierra del Fuego, donde participaron 12 equipos de distintos puntos del país. Después de esa competencia, el cuerpo técnico debió adaptar rápidamente la preparación para afrontar el torneo de fútbol once.

El objetivo es mantener a las jugadoras activas durante todo el año y evitar los largos períodos de inactividad que pueden generar los calendarios separados de ambas disciplinas.

En ese sentido, la Liga de Fútbol Sur busca ampliar la participación de clubes en el torneo femenino. Granatelli destacó que la inscripción es gratuita y que los principales gastos están vinculados al arbitraje y a cuestiones administrativas.

Además, remarcó que los equipos que actualmente participan de la Liga Municipal pueden incorporarse también a la Liga Sur, siempre que cumplan con los requisitos institucionales correspondientes.

“Hay jugadoras, pero no están los clubes o equipos que puedan sostener”, resumió el entrenador al analizar una de las principales dificultades que atraviesa el fútbol femenino local.

Mientras Hispano espera conocer a su próximo rival y continúa trabajando para la siguiente instancia regional, el equipo también representa una parte de un proceso mayor. Más futbolistas, más jóvenes incorporándose, jugadoras con experiencia en AFA y una competencia que busca consolidarse.

El desafío inmediato será deportivo: seguir avanzando en el torneo. Pero el objetivo de fondo es todavía más amplio: que el fútbol femenino de Río Gallegos continúe creciendo y encuentre cada vez más espacios para desarrollarse.