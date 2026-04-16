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Desde que era un bebé de apenas dos meses, Violeta ya estaba viviendo en El Chaltén y respirando ese aire patagónico de montaña tan buscado por personas de todo el mundo. Criándose en ese ambiente natural, no pasó mucho tiempo hasta que su mamá la incentivara a iniciarse en el mundo de la escalada.

Tenía apenas cuatro años cuando conoció el Club Andino y empezó a participar de actividades introductorias a la montaña y a vivenciar salidas a la roca. A medida que se iba amigando cada vez más con la actividad, comenzaban a presentarse torneos y competencias que le permitían demostrar toda su destreza.

En plena competencia en el Mundial de Finlandia.

Primero serían los Abiertos de Escalada y Festivales de Boulder cuando tenía 8 años. Luego comenzarían los Torneos Regionales Juveniles a la edad de 10 años y sólo un par de años después los Campeonatos Nacionales Juveniles.

De esos primeros años Violeta recuerda especialmente a uno de sus profesores. César “El Tehuelche” Acuña. “Fue la persona que me mostró la escalada desde el disfrute y la motivación”.

Su rendimiento en todos los campeonatos nacionales juveniles, en los cuales compitió hasta el año pasado, fue sobresaliente. Siempre finalizaba campeona o sub campeona. Y a estos logros deportivos, se sumaba su compromiso y dedicación con el estudio en la escuela secundaria Nancy Mabel Arco.

Llegarían entonces, a partir del 2023, las competencias en categoría mayores. Y ya no sólo nacionales, sino internacionales. En 2024, por ejemplo, compitió en tres campeonatos sudamericanos. Un en Ecuador, otro en Brasil y otro en Mar del Plata, su lugar de nacimiento.

Haciendo gala de su destreza en el Campeonato Nacional de este año.

El 2025 sería otro año consagratorio para su carrera, ya que participó de un Torneo Panamericano en Colombia y dos Copas del Mundo. Una en Helsinki, Finlandia y otra en Chamonix, Francia. En su última competencia, que fue el Campeonato Argentino celebrado en Buenos Aires, Violeta llegó a la final.

Cada torneo de escalada puede variar en la modalidad en la que se compite. En el caso de Violeta, practica las modalidades: Boulder (en bloque) y Lead (dificultad).

Actualmente está 5° en el ranking de dificultad y 6° en Boulder. Teniendo en cuenta que el ranking se actualiza tres meses después del torneo nacional, estas posiciones entrarían en vigencia a partir de junio.

Escalada, estudios y gira europea

Violeta Tonini, además de ser una deportista de alto rendimiento, es una estudiante con excelentes notas académicas y buena predisposición para adquirir nuevos conocimientos.

Terminó el colegio el año pasado adelantando tareas y exámenes, ya que el hecho de representar a la Argentina le implicó lógicamente muchas horas fuera de su hogar.

A días de emprender una gira de entrenamiento por el continente europeo, Violeta está perfeccionando su inglés y aprendiendo francés. Además, realiza un curso en Gestión de Proyectos de forma virtual.

Compitiendo en el Panamericano de Colombia.

Sobre la gira por Europa, su idea es poder competir en Copas del Mundo durante los seis meses que dure su estadía y luego enfocarse en el circuito de Copas Panamericanas. Siempre siguiendo el calendario de la Federación Internacional de Escalada Deportiva.

En esas latitudes estará bajo las órdenes del entrenador Matías Ochoa, un profesor oriundo de Tandil que actualmente reside en Barcelona.

Presente y futuro

Hoy Violeta cuenta con el auspicio de North Face Argentina que le provee indumentaria, aunque todos los gastos de entrenamiento, viajes y demás, corren por su cuenta, más allá de alguna ayuda circunstancial que le brinda la municipalidad.

La joven de 18 años, que tiene a la escaladora argentina Valentina Aguado como máxima referente, sueña con seguir llevando las banderas de El Chaltén, Santa Cruz y Argentina lo más alto posible.

Entrenando en España.

Pero más allá de los logros personales o reconocimientos individuales, tiene algo muy claro en cuanto a su camino en este deporte: “Quiero abrir el camino como escaladora femenina para las próximas generaciones”.

Y vaya si lo está logrando.

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