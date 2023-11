Vélez se juega una parada importante en La Paternal ante Argentinos

Vélez Sarsfield, seriamente comprometido con el descenso, visitará hoy a Argentinos Juniors, que perdió en sus últimas cuatro presentaciones, en un partido válido por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro, válido por la Zona A, se jugará a partir de las 16 en el estadio Diego Armando Maradona, de Argentinos, en el barrio porteño de La Paternal, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por ESPN Premium.

El equipo de Liniers tendrá un fin de semana agitado ya que jugarán gran parte de sus posibilidades de seguir en primera división y este domingo habrá elecciones en el club para renovar las autoridades.

En cuanto a lo futbolístico, Vélez tiene 18 puntos en la Zona A que encabeza River (23) y si bien tiene posibilidades de avanzar a los cuartos de final, el objetivo es evitar el descenso y en la tabla anual sumó 45 puntos, los mismos que Sarmiento, Huracán y Gimnasia, y por encima de los santafecinos de Unión (43) y Colón (42).

Para asegurar su continuidad en la categoría la "V" azulada necesita, a dos fechas del final de esta fase del torneo, ganar en La Paternal y que no lo hagan Unión o Colón, mientras que si gana y empata o pierde Tigre (46) también estará salvado.

Si Vélez empata, necesitará que pierda Colón el domingo con Tallares para salvarse.

Por el lado de Argentinos, sumó apenas 12 puntos y no tiene chances de avanzar en la Copa de la Liga, pero en el acumulado de la temporada tiene 52 y está a dos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana del año próximo.

En el "Bicho" es mirado de reojo el DT Pablo Guede, quien desde que llegó con el torneo empezado para reemplazar a Gabriel Milito no encontró funcionamiento ni resultados.

El historial entre ambos es de 140 partidos y favorece ampliamente a Vélez, que se impuso en 65 ocasiones contra 37 de Argentinos, y además empataron 38 veces.

– Probables Formaciones –

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Jonathan Galván, Marco Di Césare y Lucas Villalba; Kevin Coronel, Francisco González Metilli, Federico Redondo, Alan Rodríguez y Santiago Montiel; Luciano Gondou y Gabriel Avalos. DT: Pablo Guede.

Vélez Sarsfield: Leo Burián o Lautaro Garzón; Joaquín García, Leonardo Jara, Lautaro Gianetti, Valentín Gómez y Elías Gómez; Santiago Cáceres, José Florentín y Francisco Pizzini; Santiago Castro y Braian Romero. DT: Sebastián Méndez.

Arbitro: Pablo Echavarría

VAR: Nazareno Arasa

Cancha: Diego Armando Maradona, de Argentinos Juniors.

Hora de inicio: 16.

TV: ESPN Premium.

(Télam)