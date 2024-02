Véliz fue presentado como nuevo jugador del Sevilla

El delantero argentino Alejo Véliz fue presentado hoy como nuevo jugador del Sevilla de España, donde firmó contrato hasta el final de la temporada.

El ex Rosario Central, llega procedente del Tottenham, a préstamo por seis meses y sin opción de compra.

Luego de superar la revisión médica y tras su respectiva firma, hoy Véliz cumplió con su primera práctica como jugador del conjunto andaluz, aunque trabajó de manera diferenciada porque se encuentra en el tramo final de la recuperación de una lesión en el ligamento externo de la pierna derecha, que sufrió en diciembre pasado.

Si bien inicialmente se esperaba un tiempo de inactividad mayor, finalmente el grado de la lesión era menor del informado inicialmente, por lo que el futbolista ya estaría en condiciones de volver. Y, tal como comunicó hoy Sevilla, la próxima semana se incorporará a las prácticas junto al resto del plantel.

"Estoy encantado con la institución, con el presidente y con los que confiaron en mí. Vengo a aportar lo mejor de mi desde donde me toque y dar lo mejor por el club. Hace dos semanas que vengo entrenando bien con la pelota y la próxima semana me incorporaría con el grupo para estar a disposición del entrenador", aseguró Véliz en su presentación ante la prensa.

Sobre su llegada al conjunto andaluz, el futbolista que viene de disputar ocho partidos oficiales en Tottenham y de marcar un gol, detalló: "Cuando mi representante me comunicó la opción del Sevilla le dije que se hiciera todo para que se haga, porque es un club enorme y creo que lo voy a disfrutar al máximo". "Hablé con el entrenador y estoy muy contento. Luego dependerá de mí para, con una competencia sana, dar lo mejor y tratar de ganarme el lugar y demostrarlo en la cancha", agregó.

Véliz se suma a un Sevilla que no está pasando por un buen momento en la Liga española. El equipo dirigido por Quique Sánchez Flores, que tiene a los argentinos Marcos Acuña, Erik Lamela y Lucas Ocampos en el plantel, marcha 16to. en el campeonato, a sólo una unidad de Cádiz, el último y que hoy estaría perdiendo la categoría. (Télam)