Cada 3 de julio se celebra el Día del Locutor en Argentina. Una efeméride que no pasa inadvertida por el Grupo La Opinión Austral y ciertamente no es una fecha más. En la “Decana de la Patagonia”, LU12 AM680 de Río Gallegos y FM Láser 92.9, celebran hoy su día las destacadas voces de Laura Gorocito, Carlos Saldivia y Ángel Vargas.

Ángel Vargas, una de las destacadas voces de la Decana de la Patagonia.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Cada uno con su estilo propio, marcan la diferencia a la hora de informar y entretener. La radio, más vigente que nunca, es su lugar en el mundo, y reflexionan en esta fecha tan especial para ellos.

¡Feliz día a las voces de LU12 y a todos los locutores de Santa Cruz!

En su día, el destacado locutor Ángel Vargas, compartió esta reflexión:

“Un año más en la radio y no es un detalle menor. Ya son 32 años, casi para 33 años. Para mí es realmente un placer ir cada mañana a LU12 AM680 y sentarme frente un micrófono sabiendo que alguien me escucha.

Hoy, en este 2024, sorprendido por una situación del fin de semana, gente de las estancias que me llamó y me dijo si por favor podíamos dar mensajes para los puesteros que están campo adentro, donde prácticamente es inaccesible entrar por la nieve. Y sin internet porque los paneles solares no cargaban por la nieve.

Y yo digo, otra vez la radio y pensar que con tanta tecnología en algún momento quisieron denostarla como si fuera algo vetusto y que no iba a funcionar nunca más. Acá en la Patagonia argentina, cuando las papas queman y el invierno se acentúa con rigurosidad, aparece otra vez la figura maravillosa de la radio.

Esto que pasó estos días con el invierno nos ha hecho dar cuenta que a veces lo único que te ayuda es la radio. Cada vez me siento más orgulloso de trabajar en radio y saber que a través de esta poderosa emisora, LU12 Radio Río Gallegos, con su alcance a distintos lugares y al campo particularmente, logramos tener un lugar privilegiado.

Verdaderamente, la radio nunca va a ser sustituible, por más que inventen lo que sea. La tecnología, cuando el viento frío pega duro, colapsa también y la radio con pilas en el campo es la compañía más cercana para una persona y una familia que viven lejos.

Una última cosa que me dijo una persona hace un tiempo atrás, que particularmente el carisma de un comunicador no se enseña en una universidad ni se compra con plata. Eso nace con vos. Y me parece que es un detalle no menor a la hora de pensar en el Día del Locutor, eso de ser una persona carismática y solidaria”.