En junio, la banda de Río Gallegos Cambio de Actitud ingresó a la Unidad Penitenciaria N° 15 y brindó un show de 30 minutos.

“Lo teníamos pensado hace mucho tiempo, pero no habíamos encontrado las condiciones para poder realizarlo”, contó Lucas Doolan, integrante de la histórica banda, a La Opinión Austral.

El paso de la banda por la cárcel tuvo un registro audiovisual, pero fue cuando revisaron las imágenes que decidieron que el material debía convertirse en un documental que, realizado por Madison Films, lleva el nombre “30 minutos de libertad”.

La avant premiere se hará este jueves a las 21:30 en el club Boca Río Gallegos

Pasaron tres meses, pero Doolan comentó emocionado lo que representó para él y sus compañeros César y Ricky Abott y Martín Gironi el haber podido realizar esa presentación.

“Es una experiencia muy movilizadora, nosotros sabemos que fuimos a tocar para gente que está privada de su libertad y que muy rara vez ve esas cosas. Fue muy fuerte porque no lo habíamos hecho nunca, estábamos muy nerviosos y ansiosos por los resultados que podíamos tener, una cosa es tocar acá y otra cosa entrar ahí, no sabés si se van a prender o no, no estábamos tocando para nuestro público y eso nos tenía muy inquietos”, recuerda.

En junio, la banda de punk rock tuvo como público a las personas privadas de la libertad. Foto: Federico González

Las dudas se disiparon cuando “desde el minuto cero reinó el respeto y mucho agradecimiento. Nuestro agradecimiento porque es muy importante lograr tocar ahí y el agradecimiento de la gente que está privada de su libertad, estaban muy metidos con el show. Han pasado muchísimos años de su vida sin ver un show en vivo, capaz ni siquiera escuchan rock, pero a que les llevemos un poquito del mundo exterior le dieron muchísimo valor. Nosotros lo vimos como una celebración”.

Desde el minuto cero reinó el respeto y mucho agradecimiento LUCAS DOOLAN, BATERISTA DE CAMBIO DE ACTITUD

En cuanto a antecedentes, mencionó: “No hay muchas bandas que hayan tocado ahí, hubo una actividad en el 98-99 donde entraron varias bandas a tocar, después una vez más y esta de ahora con nosotros”.

“Por ahí no somos conscientes, pero por ahí marca algo importante en la sociedad, es muy importante que la gente que está privada de su libertad pueda tener acceso a la cultura. En el momento lo sabíamos, pero no lo dimensionábamos, ahora nos damos cuenta de que tiene un valor mucho más grande. Marca un precedente, no hay nada igual a esto con ninguna rama de la cultura adentro de la U15″, sostuvo.

El estreno del documental será este jueves 14 de septiembre a las 21:30 en el microcine del club Boca Río Gallegos, la capacidad es limitada y ya quedaban muy pocas entradas.

Finalizando, manifestó: “Agradecemos por sobre todas las cosas al Servicio Penitenciario Federal que nos permitió llevar nuestro arte, a la Secretaría de Producción que fue el motor para que podamos realizarlo y a toda la gente que estuvo vinculada trabajando, lo hizo con mucho compromiso y responsabilidad”.