Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La banda liderada por Gustavo “Chizzo“ Nápoli brindará su primer recital en el fin del mundo. Será este sábado a las 21:00 en el hangar del viejo aeropuerto de Ushuaia y se espera la participación de 20 mil personas.

Como había adelantado La Opinión Austral, en la madrugada de este viernes dos colectivos llenos con 120 pasajeros salieron desde Río Gallegos para emprender el viaje que les permitirá disfrutar “el banquete” en Tierra del Fuego.

Maximiliano Arriagada, de 29 años, “rengo” desde los 15, organizó el traslado y alojamiento de seguidores de la banda de rock de Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre y de la provincia de Santiago del Estero.

“Conozco la mitad de la Argentina siguiendo a La Renga desde los 15-16 años. ‘Detonador de sueños’ fue el disco que a mí me movió la estantería”, manifestó a LU12 AM680.

“Es un amor incondicional que tenemos hacia la banda, antes pasaba mucho con ‘El Indio’, pero él ya no está en los escenarios. La banda más convocante que hay hoy en día es La Renga y el amor que uno le tiene al rock y a la banda, los que nos genera es algo único, así que uno trata, como sea, de poder estar en el recital, no importan las distancias, no importa el momento económico que esté pasando”, expresó Arriagada.