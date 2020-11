Habló la presunta organizadora de la toma de tierras: “Yo no convoqué”

En la jornada del domingo, tras un “ejercicio operativo” llevado adelante por la Policía Provincial y supervisado por el ministro de Seguridad Lisandro de la Torre, se desactivó un intento de toma de terrenos que se iba a realizar en la periferia de la ciudad de Río Gallegos.

Si bien los controles continúan, ante cualquier eventualidad, la detención de una mujer llamada Gabriela Cherbukov, acusada de ser una de las organizadoras de la toma de tierras, marcó un logro para las autoridades, que aseguraron que la situación ya estaba controlada.

Gabriela Cherbukov nació en Río Gallegos y tiene 42 años. Es madre de una nena y es ama de casa. Hasta los 14 vivió en el barrio APAP, pero ahora reside en el Evita. Aunque tiene casa, trata de conseguir un terreno para el padre de su hija.

La mujer fue detenida en un control en la esquina de las calles 29 y 38 del barrio San Benito luego que la Policía la viera dando vueltas, aparentemente “haciendo inteligencia”.

Fue trasladada a la Comisaría Séptima y, cumplidos los plazos legales, recuperó su libertad, pero se quedó a pie y sin comunicación: le secuestraron la camioneta Ford EcoSport en la que circulaba y su teléfono celular.

Gabriela eligió a La Opinión Austral para contar su verdad y echar por tierra la versión de la Policía que la acusaba de ser una de las organizadoras de la toma. Si bien reconoció ser una de las 159 familias que se encontraba en el grupo y que tenía intenciones de usurpar un terreno, dijo “yo no convoqué a nadie”.

Sobre las circunstancias en las que fue apresada, la vecina dijo: “Yo estaba en la 38 y a pie. A la camioneta la dejé a dos cuadras para evitar que suceda algo. Cuando llegó la Policía yo dije: ¿por qué se van, gente, no iban a luchar por lo suyo? esperemos a la administradora, y ahí fue como que los policías tomaron como que yo era la líder”.

“El tema es que yo no me quedo callada y tampoco dejo que me vengan a prepotear” dijo la vecina a través de una tablet, por mensajes privados de Facebook, ya que, por estos días, su celular va a ser peritado por el personal de Apoyo Tecnológico.

“Es mucha la gente que no puede seguir alquilando. Mucha la gente que está mal. Yo, en particular, fui ya que el papá de mi beba inició su expediente para un terreno el año pasado y en seis meses tuvo que renovar los papeles tres veces, y no es justo” explicó Gabriela.

Sobre la burocracia que existe a la hora de poder acceder a un terreno, la vecina agregó: “Las vueltas que te dan, no puede ser. Él no puede seguir pagando, aunque sea tiene que tener el derecho de poder hacerse una piecita por lo menos para dejar de alquilar. Entonces digo ¿por qué tantas vueltas si tierras sobran en Gallegos?, yo fui en su nombre y para luchar por sus papeles, porque él trabaja todos los días, y si no se presenta, no le pagan. Es un día perdido para él”.

“Si yo lo hubiera hecho, me haría cargo, pero no es así. Yo lo único que quiero es que me devuelvan mi camioneta y mi celular, voy a luchar por lo que es mío”, dijo la vecina.

Ahora bien, sacando a Gabriela de la ecuación, hay una incógnita que mantiene en vilo a las autoridades. ¿Quién o quiénes son los que fogonearon la toma de terrenos? La Opinión Austral intentó comunicarse con Silvia, una de las que había dicho ser de las impulsoras de la acción, pero nuevamente rechazó las llamadas.

En paralelo, Gabriela comentó que ella ingresó al grupo con el contacto de una mujer que se llamaba Alejandra Romero. A través de Facebook, esa vecina le pasó el link para ingresar al grupo de WhatsApp, pero después del domingo cerró el grupo, bloqueó a todos los participantes del mismo y borró su perfil de las redes sociales.

Por otro lado, el director de Tierras Municipal, Christian Abello, fue entrevistado en LU12 AM680 y sobre la situación dijo que, por estos días, “hay cuatro mil solicitudes de terrenos que están siendo tramitadas”.

Ya en la jornada de ayer, el intendente Pablo Grasso junto al ministro de Seguridad Lisandro de la Torre se acercaron al barrio 22 de Septiembre, para dialogar con los vecinos por la frustrada toma de tierras.

En la previa del domingo, las autoridades habían indicado a los vecinos para que estén alertas ante cualquier situación que pudiera devenir en la usurpación de terrenos, y en la tarde de ayer les agradecieron por el apoyo.

Gabriela acusó a una mujer que bloqueó todos los contactos y borró su perfil de Facebook.

La vecina se preguntó: ¿por qué tantas vueltas si sobran terrenos en

Río Gallegos?