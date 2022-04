Inversiones petroleras para este 2022: operadoras comprometieron USD 741 M

Por Raúl Figueroa

Las inversiones proyectadas por las empresas petroleras que operan en Santa Cruz ascienden a un total cercano a los 741 millones de dólares, para el año 2022, lo que representaría un incremento del 45% en relación a los USD 510 millones (M) efectivamente invertidos durante el año 2021.

Así se desprende del informe presentado a la provincia, a partir de la Resolución 2.057/05, de la Secretaría de Energía de la Nación, al que tuvo acceso Santa Cruz Produce.

El programa de inversiones anticipado por las compañías, ante autoridades provinciales y del organismo nacional, refleja el nivel más alto de los últimos 5 años, con varias aristas positivas, de cara a la actividad esperada en las cuencas productivas santacruceñas.

El plan de inversiones para este año implica un incremento del 45% respecto del 2021

Entre las proyecciones se destacan los planes de YPF, que prevé desembolsar USD 407,52 M, lo que representa un 70,4% por encima de lo efectivamente invertido en 2021, cuando totalizó USD 239,21 M, entre las áreas de toda la provincia, sumando a las cuencas San Jorge y Austral.

En segundo lugar se inscribe Compañía General de Combustibles (CGC), que presentó proyectos por un total de USD 144 M para la cuenca Austral, a lo que se deben sumar otros USD 133 M para las áreas del golfo San Jorge, que eran operadas por Sinopec hasta el año pasado, y que fueron adquiridas por la Corporación que conduce Hugo Eurnekián.

Fuentes vinculadas al sector hidrocarburífero provincial no dejaron de ponderar los compromisos asumidos por la conducción de YPF, para empezar a revertir la curva de declino de la operadora con mayoría estatal, al igual que CGC, tras el acuerdo de prórroga de la concesión celebrado el año pasado con el Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Energía.

Es válido recordar que CGC comprometió un plan de exploración y perforación de nuevos pozos, para revertir el fuerte retroceso productivo y desinversión que tenían las áreas de Sinopec en el norte santacruceño, para lo cual presentó un plan que abarca desembolsos por USD 1.150 M entre este año y 2029. En esa planificación a siete años, se diseñaron 214 perforaciones, de los cuales 45 serán netamente exploratorias.

En lo que hace a las inversiones totales para este año, se destaca también el incremento de otras operadoras con áreas más chicas, al tiempo que resta contar con datos de algunas compañías, que por el momento presentaron un programa provisorio.

“Puede haber algún caso con una merma leve en la planificación, pero tenemos la expectativa de que los desembolsos reales sean mayores a lo previsto, como pasó en gran parte de la planificación del año pasado”, indicaron las fuentes que tuvieron contacto directo con el informe.

Más que lo previsto

La afirmación anterior tiene fundamento en lo que ocurrió en 2021 y en otros períodos, ya que en algunos casos las planificaciones son más conservadoras, pero si las circunstancias de mercado mejoran, permiten incrementar la actividad.

Este año, la suba del precio internacional del petróleo y la mayor demanda de petróleo y gas de las cuencas productivas de la región podrían marcar esa diferencia positiva, para que, al igual que lo pasó en 2021, se incremente la tasa de inversiones.

El año pasado, en efecto, la proyección total de inversiones ascendía a alrededor de USD 417 M, sumando los planes de todas las operadoras, pero en la práctica se los proyectos impulsados terminaron reportando USD 510,62 M, lo que significó un sobre cumplimiento de metas en casi un 123%.

En ese ítem se destacaron los casos de YPF, que elevó de USD 188,9 M a USD 239,2 M su programa de trabajados, con un aumento del 26%.

Algo similar ocurrió con CGC, que al sumar las áreas de las cuencas Austral y San Jorge, tras la adquisición de los activos de Sinopec, terminó desembolsando un total de casi USD 175 M, cuando originalmente la suma de ambas regiones hubiera significado algo menos de USD 160 M.

En ese caso se destacó nuevamente el incremento de actividad, sobre la última parte del año, en el golfo San Jorge, ya que al hacerse cargo de los activos de la compañía china, el grupo empresario argentino incrementó un 242% los desembolsos, elevándose desde los USD 14,2 M previstos inicialmente por la anterior operadora, a USD 35,7 M.

Por su parte, Pan American Energy también incrementó su programa inicial, ya que para 2021 había anticipado una Declaración Jurada por alrededor de USD 45 M, mientras que los trabajos efectivamente realizados insumieron desembolsos por un total de USD 77,21 M, lo que significó un incremento del 72 %.

El año pasado, la mayoría de las operadoras superó la inversión comprometida

En el desglose de incidencia, YPF, representa un 47 % de las inversiones realizadas durante el año pasado, seguido por CGC, con un 27%, a lo que habría que sumar la participación que hasta la primera mitad del año correspondió a Sinopec, con un 7%.

Los últimos 10 años

De acuerdo con los datos publicados por la Secretaría de Energía de la Nación, desde 2012 hasta 2021 las inversiones petroleras totalizaron en Santa Cruz alrededor de USD 8.700 M, distribuidos del siguiente modo, en cada uno de los años:

En 2012, US$ 976 M; en 2013, US$ 1.333,80 M; en 2014, US$ 1.423,96 M; en 2015, US$ 1.384,17 M; en 2016, US$ 908,76 M; en 2017, US$ 882,45 M; en 2018, US$ 565,26 M; en 2019, US$ 495,52 M; en 2020, US$ 236,01 M; en 2021, US$ 510,62