Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Se abrió el cielo y cayó toda la nieve de golpe“, expresó Jorge Ibáñez, reportero gráfico que trabajaba en La Opinión Austral durante la Nevada del Siglo.

“La Opinión hizo un servicio muy piola en cuanto a no dejar de informar, salió todos los días. Con ese autito, andábamos atrás de los tanques y llegábamos a todos lados”, recordó en diálogo con LU12 AM680.

“En esa época también estaba Osvaldo Graves. Teníamos, además de la obligación, las ganas de mostrar lo que estaba pasando“, subrayó

Recordó especialmente a un compañero del área comercial. “En el auto andábamos Laurencio y yo, él se puso al hombro acompañar a los reporteros y llevar y traer a los empleados para que el medio siguiera laburando”.

Jorge Ibáñez.

Tuvo la oportunidad de acompañar al Ejército. “Veían cómo estaba la gente, le dejaban alimento y ropa. Un día el piloto no sabía cuánta nieve había, me tiré con el bolso y la cámara, quedé enterrado en la nieve hasta la mitad, me tuve que colgar del helicóptero y me sacaron volando para arriba. Era de hacer esas cosas”, dijo entre risas.

“Defensa Civil trabajó a lo bestia, era su laburo, pero pusieron mucho más de lo que tenían que dar, lo mismo hizo el Ejército. (“La Morsa”) Orozco, salvó la vida de un montón de gente. Recuerdo a los puesteros que no se querían ir para no dejar a los animales solos. Todo lo que sucedió me llegó porque había gente muy desesperada. Había muy poca comunicación. Más allá de la alegría de los chicos haciendo muñecos, fue bastante bravo”, cerró.