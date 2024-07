Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Es muy triste, pero gracias a Dios estoy bien“, expresó sollozando José Ernesto Ruiz, veterano de guerra de Malvinas, luego de que este miércoles un incendio arrasara totalmente con su vivienda.

El 13 de diciembre de 1980, el oriundo de Córdoba se mudó a Río Gallegos y hace siete años vive junto a su esposa en la casa que construyó en zona de chacras, por la ruta 53. Este miércoles estaba realizando un trabajo en la zona urbana y su esposa se encontraba en el médico cuando recibió la llamada de un vecino avisándole que su casa se incendiaba. El fuego, que según la inspección de Bomberos, se produjo en un calefactor, devoró absolutamente todo lo que encontró a su paso.

Entre los escombros, resistió la marcha de Malvinas. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“No tenemos idea de cómo pudo haber pasado. Era una casa nueva, con las instalaciones bien hechas, los calefactores limpios, bien instalados. La instalación eléctrica fue realizada hace muy poco porque hicimos una ampliación que inauguramos el 2 de abril, no me duró nada”, lamentó en comunicación con LU12 AM680.

Tras el siniestro, “no quedó nada. Ni las medallas de veterano pudimos encontrar, se las llevó el fuego. Pero cada uno sabe quien soy, queda en la mente y el corazón”, manifestó quien defendió la soberanía como artillero antiaéreo en la pista de Puerto Argentino durante la guerra de Malvinas.

La enorme tristeza del veterano ha sido contenida por cientos de mensajes, llamadas y visitas de personas que se acercaron para acompañarlo y ofrecerle su ayuda.

“La gente me quiere muchísimo. No dan abasto las líneas telefónicas para comunicarse conmigo, todo el mundo me llama y quiere colaborar con algo”, reconoció.

El jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, y el presidente del Concejo Deliberante, Julio Arabena, entre muchos otros, se acercaron al lugar. “Es infinita la cantidad de gente que llegó ayer, que me conoce como veterano de guerra, se enteraron y vinieron a darme un abrazo“, valoró.

Las pocas pertenencias que dejó el fuego. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Ruiz destacó la labor de Bomberos, que “se han deslomado trabajando” y también de la Policía, que dejó una custodia en donde se encontraba la vivienda. “Me dieron una atención tremenda”, expresó.

El impacto de encontrar cenizas donde estaba su hogar ha sido muy grande. “No dormí nada, pero estoy bien. Es muy triste llegar y no encontrar tu casa, es muy triste“, recalcó.

“Tengo que poner la mampostería de mi casa de vuelta, tengo que armar mi casa. De lo que quedó, no sirve nada”, lamentó.

Este jueves, el móvil de La Opinión Austral visitó el lugar del incendio, donde Ruiz estaba acompañado por otros veteranos, entre ellos Alfredo Tarcaya.

Destacó “la gran colaboración que tuve hoy de gente que no conozco que, por intermedio de ustedes los medios, se ha enterado y vino a primera hora del día”.

Lo prioritario son los materiales de construcción. “Entiendo cómo está la situación, pero todo es válido, todo sirve“, acotó el veterano, anhelando pronto poder comenzar a levantar su hogar.

Para colaborar, se puede donar al alias JRUIZ2785.NX.ARS o dirigirse a Julio Ladvocat 1117.