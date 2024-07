Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta semana, La Opinión Austral daba a conocer que 20 personas por día ingresan a la guardia del Hospital Regional de Río Gallegos como consecuencia de accidentes por la escarcha.

De esos ingresos, el 40% presentó fracturas y uno de los casos fue el de Patricia Avendaño, quien se resbaló en la noche del 3 de julio.

“Fue como a las 20:00, que es la hora en la que arranco con los envíos a domicilio, ese es mi único trabajo y mi único ingreso. Hago delivery a particulares o a rotiserías, lo que me surja, este fue un pedido a la calle Bartolomé Pérez”, contó la vecina de 49 años a La Opinión Austral.

“No sé de dónde voy a sacar ingresos para vivir”. PATRICIA AVENDAÑO

“Estaba cayendo agua nieve, entonces las calles estaban muy resbalosas. Llamé, entregué el pedido. Cuando voy de regreso al auto y giro para decirle que me iba y que estaba todo bien, me resbalo de costado. Todo mi peso cayó sobre mi mano derecha, caí con la muñeca y esto me provocó una fractura expuesta muy severa, aparentemente estiró mucho el nervio”, explicó.

Patricia quedó tirada en el piso. “El señor se puso re nervioso, pero me ayudó, estuvo sentado conmigo un rato hasta que me pudo levantar y llamó a la ambulancia, pero no había ambulancias. No me podía mover del dolor, el señor me llevó a su casa a esperar ahí, porque estaba lloviendo bastante”, relató.

Así estaba el brazo de Patricia tras el accidente.

El hombre no tenía vehículo para trasladarla al hospital y decidió llamar al local donde había realizado el pedido para dar aviso del accidente, así el marido de Patricia la pudo pasar a buscar en taxi. 40 minutos después de la caída, pudo llegar a la guardia del hospital, donde rápidamente le realizaron radiografías y fue atendida por un traumatólogo.

“Cuando me sacaron la campera, se dieron cuenta de lo mal que estaba mi brazo, así que me mandaron enseguida a quirófano”, señaló. El diagnóstico fue una fractura expuesta de húmero.

“Me dijeron que al ser una quebradura expuesta y haber sido tan fuerte la caída, puedo llegar a perder la movilidad de la mano, cuanto más se demore la cirugía, mayor es el riesgo. Lo recomendable, dijo el doctor, es que dentro de 15 a 20 días vuelva a cirugía”, comentó.

Patricia no cuenta con otra fuente laboral y por ende, no tiene obra social. El presupuesto realizado por la ortopedia es de $ 2.658.000.

Por estas horas, está en su casa con calmantes para el dolor y a la espera de la autorización de la cobertura por parte del ministerio, pero el trámite no avanza y si bien suponen que sería cubierto, desde la dirección del HRRG le indicaron que debe esperar.

“No sé de dónde voy a sacar ingresos para vivir y está corriendo el riesgo de que mi mano derecha no me vuelva a funcionar como antes”, lamentó.