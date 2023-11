Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Confirmado: mañana viernes jubilados, pensionados y retirados de Santa Cruz percibirán sus haberes ya sin el descuento del “Aporte Solidario”. Así lo precisó la Caja de Previsión Social en un comunicado extendido el jueves por la noche.

Cabe recordar que, a principios de mes, la vocal por los pasivos, Viviana Carabajal, anticipó que tras un encuentro con la gobernadora Alicia Kirchner, el Ejecutivo había asumido el compromiso de dejar sin efecto los descuentos a partir del pago de este mes

Viviana Carabajal, vocal por los pasivos ante la CPS. FOTO: JOSÉ SILVA/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El anuncio

Tras un encuentro que mantuvo con la gobernadora Alicia Kirchner en Casa de Gobierno, Carabajal dio a conocer a través de sus redes sociales que será promulgada la Ley que deroga el Aporte Solidario Obligatorio, creado con la intención de “equilibrar” el déficit de la CPS.

“Ante mí consulta a la Sra Gobernadora, me contestó que ya dispuso los mecanismos necesarios para que a partir del próximo pago de los beneficios jubilatorios, el Estado Provincial, no descuente más el art 52 inciso c de nuestra ley”, fue lo comunicado por la vocal de los pasivos.

Además, había destacado que “cesa la incertidumbre que nos mantuvo en vilo en estos dos meses, esperando su promulgación”.

La derogación

Cabe recordar que la Cámara de Diputados de Santa Cruz derogó este descuento el pasado 28 de septiembre. El proyecto fue sancionado por unanimidad con 16 de los 24 diputados presentes.

La iniciativa derogó el artículo que “establece obligatoriamente el aporte solidario en pasividad” desde 2011. Según los fundamentos, existen alrededor de 1.800 jubilados y jubilados que se encuentran alcanzadas por el mismo.

“Es paradójico, contradictorio e inmoral que los jubilados deban ser los encargados de hacerse cargo del déficit de la Caja de Previsión Social”, sostuvieron los diputados autores del proyecto quienes consideraron que en los hechos, “el aporte obligatorio solidario en pasividad se comportaría como un tributo a la jubilación”.