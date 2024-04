Desde hace 20 días, Alicia está buscando a Frodo, el mayor de sus cinco gatos, al que adoptó cuando tenía dos meses y que en agosto cumplirá siete años.

“El lunes 8 de abril como a las 19:00 salió y no volvió. Él, al igual que mis otros gatos, salen al patio. Suele cruzar la calle a la noche o andar en el patio de la agencia Toyota que está al lado de mi casa”, recordó Alicia a La Opinión Austral.

Frodo “convive de diez” con los gatos Atenea, Molly, Ashes e Inti y dos perros, uno de ellos un dogo, en el centro de Río Gallegos, sobre calle Perito Moreno.

Atenea, Molly, Frodo, Ashes o Peque e Inti.

“Es el vocero de todos en casa. Si no hay comida, él es quién reclama, si no les dejo la canilla goteando, él es quién se para al lado hasta que la abro. Si quedan afuera, él es el gritón para que entren”, comentó.

“Frodo suele estar arriba del paredón del frente mirando pasar la gente, ahí muchas veces me espera a que llegue. Me espera siempre para irse a dormir porque duerme amasando mi cuello, después se acuesta apoyando su cabecita en mi brazo como almohada. Anda atrás mío, pareciera que en su maullido me dijera “ma”, es muy llorón y mimoso. A pesar de ser el más grande, es mi bebito”, contó.

Frodo con el nieto de Alicia.

No hay pistas de qué puede haber pasado con Frodo, no hay registros en las cámaras de seguridad y tampoco fue visto por los vecinos. “Hoy ofrezco recompensa porque si alguien lo tiene él debe estar sufriendo tanto como yo. Si es necesario iré subiendo el importe hasta que aparezca”, señaló.

Frodo está castrado, es de tamaño mediano y delgado, tiene lunares en la nariz y en el interior de la boca, y no tiene manchas blancas. Quienes lo hayan visto. se pueden comunicar al 2966-570179. “Me angustia mucho pensar que puede estar pasando frío, si anda perdido, o que alguien lo haya llevado, alejándolo de su familia. Ojalá que al menos esté resguardado“, anheló.