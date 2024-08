Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Día de San Cayetano, la imagen del santo patrono del Pan y del Trabajo visitó este jueves y viernes la radio LU12 AM680 y La Opinión Austral para que los vecinos puedan dejar sus intenciones, pedidos y agradecimientos.

Esther Demelo, integrante de la comunidad San Cayetano en Río Gallegos, fue la encargada de acercar la imagen al edificio y en los estudios de “La Decana de la Patagonia” brindó detalles de los preparativos para esta fecha.

El próximo martes a las 23:00, desde la remisería San Cayetano se realizará una procesión por el barrio hacia el santuario San Cayetano, donde se aguardará la apertura y la primera misa.

Esther Demelo es la responsable de la imagen del santo. Foto: José Silva/La Opinión Austral

También se celebrará misa el miércoles a las 10:00, 12:00, 15:00 y 16:00. Seguidamente habrá una procesión y ya de regreso en el santuario, tendrá lugar misa a las 18:00 y la última, a las 20:00

Sobre cómo comenzó a servir al patrono del Pan y el Trabajo, Esther contó: “Un día me convocó el padre Raúl y me preguntó si quería ser servidora en la iglesia. Siempre iba al santuario como cualquier feligrés. Yo siempre digo que me llamó el Señor y acepté. Ahí empecé a misionar, hace tres años que lo estoy haciendo“.

En ese sentido, Esther aseguró que es “una responsabilidad muy grande”, pero que afortunadamente ha tenido el acompañamiento de la comunidad. “Gracias a Dios, en la mayoría de los lugares a donde voy, me reciben bien. Siento mucha emoción, lo hago con mucho amor, con mucha fe y me siento feliz y agradecida de poder llevar la imagen y que sea recibida“, aseguró.

La vecina consideró que esta tarea ha cambiado su vida. “La fe mueve montañas, esto me cambió la vida, en la manera de actuar, de pensar y de compartir. Me llenó de trabajo San Cayetano, nunca me deja sin trabajo”, afirmó.

Por último, Esther dio un mensaje para los fieles que están atravesando un momento complicado. “Mi recomendación es que no pierdan la fe, que se acerquen al santuario y puedan tocar la imagen del santo. Las puertas del Santuario están abiertas todos los días por la tarde hasta el 7 de agosto. San Cayetano lo va a ayudar, es muy poderoso”, concluyó.